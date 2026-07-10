Bebiztosította magát a Wizz Air: komoly ütőkártyák a fapados kezében - üzentek a konkurenciának, kiderült, mi lesz a jegyárakkal

Július elején beszélünk, vagyis már túl vagyunk az első féléven. Hogyan telt a Wizz Airnél ez az időszak?

Nagyon jól ment az első félév, igazából jobban, mint a korábbi években. Amit az elmúlt években befektettünk erőforrásokat a különböző operációs fejlesztésekbe, azok most megtérülni látszanak. Ha visszaemlékszünk, 2022-2023 körül talán a legnehezebb nyaraink voltak. A Covid után az iparág se állt föl még teljesen, a légirányítás és a repterek se voltak sokan felkészülve erre a gyorsan újrainduló nagy tömegre, és részben mi sem voltunk felkészülve. De tanultunk ezekből. Már lassan másfél éve, hogy bevezettünk a Customer First Compasst, abba azért elég sok pénzt tettünk tudatosan. Ennek keretében helyre raktuk az operációnkat, sokkal pontosabbak vagyunk, sokkal kevesebb késés és törlés van. Ez az egész Customer First Compass nemcsak egy hangzatos lózung, hanem ezt befelé minden kollégánkba belemasszírozzuk, és mindig az a fontos, hogy bármilyen döntést hozunk, akkor az ügyfél, az utas legyen a központban. Aköré szervezzük a döntéseket, a fejlesztéseket, hogy az utasnak jobb legyen. Úgyhogy nagyon jó volt az első félévünk, tényleg azt gondolom, hogy világszínvonalon is vezetünk sok mérőszámban, és ez bizakodásra ad okot, hogy a nyár is hasonlóan stabil lesz.

Radó András (j), a Wizz Air kommunikációs vezetője / Fotó: Tóth Marcell / Világgazdaság

Az elmúlt hetekben elindult, berobbant a nyár. Mik a várakozások erre a nyaralási szezonra?

Sokkal több járatunk van, mint tavaly volt. 2025-ben több mint 300 új útvonalat adtunk hozzá a rendszerünkhöz, tehát jelentősen bővülünk. Amit már most látunk, hogy nyugodtabban indult a nyár, legalábbis közlekedés szempontjából. Szerencsére nagyon sok utas van. De azt is látjuk, és ezt főleg a pilótáink érzékelik, meg nyilván az operációs központunk, hogy kevesebb járat van a levegőben. Sok légitársaság a magas üzemanyagárak miatt rengeteg járatot törölt, ellentétben a Wizz Airrel, mi többet repülünk, mint tavaly. A légi irányítás is egyébként jobban fel is van készülve, mint a korábbi években. Tavaly például Magyarországon a HungaroControl nagyon szépen összerakta az irányítást, és sokkal jobban teljesítettek, mint korábbi években. Ettől függetlenül látjuk, hogy más légitársaságoknak, bár nyár van, kevesebb repülőgépe van a levegőben, és emiatt is valamennyit csökkent a zsúfoltság a légtérben. Ez pedig nyilván a mi malmunkra hajtja a vizet.