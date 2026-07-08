Új boltlánc érkezik a hazai kiskereskedelembe – napok múlva nyílik az első itteni bolt, már közel járnak a háromszázhoz

Elsőként nyit Worldbox márkanév alatt Magyarországon a CCC Csoport. A lengyel hátterű vállalathoz tartozó márka jelenleg régiós terjeszkedésben van, Romániában idán már tizedik üzletet nyitják, de jelen vannak Ukrajnában is. Magyarországon a Corvin Plaza üzletközpontban nyíló lesz az első boltjuk, ezt az üzletközpont is megerősítette egyik közösségi oldalán. Mivel a vállalacsoporton belül a Modivo platformhoz tartozók a márka, ezért logisztikai hátterét, vevőszolgálatát és márkaképviseletetét a CCC magyarországi bejegyezett vállalkozása biztosítja.

Első magyarországi üzletét nyitja a CCC Csoporthoz tartozó Worldbox márka július 10-én (illusztráció)

Fotó: CCC

Ezerkétszáz Worldbox-üzlet volt a terv, végül behúzták a féket

A Worldbox önálló fizikai hálózata több mint 270 üzletből áll, ezek elsősorban kis- és középvárosokban, valamint modern retail parkokban és plázákban találhatók.

Lengyelország: a lánc bázispiaca, ahol a hálózat túlnyomó része – korábbi márkaváltásokból és intenzív terjeszkedésből adódóan – található, kb. 150 üzlettel. A Worldbox korábban a Szopex cégcsoport része volt.

Románia: a márka az év első felében a tizedik üzletének megnyitására készült; főként kiskereskedelmi parkokban nyílnak a boltok.

Az anyavállalat korábban rendkívül ambíciózus, akár 1200 üzletet jelentő expanziót tervezett a márkának, azonban a piaci feltételekhez igazodva a növekedési ütemet az aktuális 270 körüli egységet jelentő szinten állandósították.

A márka a Modivo-hoz tartozik, az európai szinten is jelentős lábbeli- és ruházati kiskereskedőnek mintegy 1500 üzelete van különböző márkanevek alatt, és húsz piacon vannak jelen.

A Worldbox franchise rendszerben működik, az üzleti kínálat 75 százalékát licencelt márkák, 15 százalékát partnermárkák, 10 százalékát pedig saját termékek teszik ki.