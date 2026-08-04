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4iG

Különleges kormányhatározat született a 4iG-ről

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Egyelőre titok, mi derül ki a 4iG átvilágításából. Négy miniszter is foglalkozik a 4iG ügyével.
VG
2026.08.15, 11:54

Érdekes kormányhatározat született a 4iG csoportról. Az derül ki belőle, hogy a reméltél tovább kell várni arra, míg megtudjuk, mi derül ki az átvilágításából.

4iG
Kutatják a 4iG kapcsolatait/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Egy kis hírzárlatot kapott a 4iG-ügy

Az átvilágítás ugyanis nem egyszerűen a csoportra, hanem annak a magyar állammal lévő kapcsolatára összpontosít. Az áátfogó vizsgálat pontosan a kormány, a magyar állam és a 4iG  Nyrt., valamint annak közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti

  • tulajdonosi,
  • pénzügyi,
  • gazdasági
  • és szerződéses

kapcsolatokat érinti. Az új kormányhatározat felkéri az átvilágítás körében az  érintett minisztereket, hogy az  egyes vizsgálatok eredményéről azok lezárását követően adjanak nyilvános tájékoztatást. Addig viszont az  átvilágítás megállapításaival kapcsolatban következtetés nem vonható le.

Az érintett miniszterek

  • a gazdasági és energetikai,
  • a honvédelmi,
  • a pénzügyi, 
  • valamint a tudományos és technológiai

tárcát vezetik. A kormányhatározat azonnal hatályba lépett.

A közpénz felhasználása nem magánügy

Megkezdődött az ávilágít, jelezte Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterként. Mint írja, is felelős az átvilágítás rá eső részéért, elsősorban az űripari és informatikai szerződésekért. 

A tegnap megjelent kormányhatározat kapcsán felidézte, hogy az elmúlt években a 4iG a magyar állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek, hogy pontosan lássuk: milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.

Jelezte, hogy a vizsgálatok eredményeit azok lezárását követően nyilvánosságra hozzák. Mit leszögezte, a közpénz felhasználása nem magánügy. Az államnak pedig jó gazdának kell lennie.

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