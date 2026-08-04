Különleges kormányhatározat született a 4iG-ről

Érdekes kormányhatározat született a 4iG csoportról. Az derül ki belőle, hogy a reméltél tovább kell várni arra, míg megtudjuk, mi derül ki az átvilágításából.

Kutatják a 4iG kapcsolatait/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Egy kis hírzárlatot kapott a 4iG-ügy

Az átvilágítás ugyanis nem egyszerűen a csoportra, hanem annak a magyar állammal lévő kapcsolatára összpontosít. Az áátfogó vizsgálat pontosan a kormány, a magyar állam és a 4iG Nyrt., valamint annak közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti

tulajdonosi,

pénzügyi,

gazdasági

és szerződéses

kapcsolatokat érinti. Az új kormányhatározat felkéri az átvilágítás körében az érintett minisztereket, hogy az egyes vizsgálatok eredményéről azok lezárását követően adjanak nyilvános tájékoztatást. Addig viszont az átvilágítás megállapításaival kapcsolatban következtetés nem vonható le.

Az érintett miniszterek

a gazdasági és energetikai,

a honvédelmi,

a pénzügyi,

valamint a tudományos és technológiai

tárcát vezetik. A kormányhatározat azonnal hatályba lépett.

A közpénz felhasználása nem magánügy

Megkezdődött az ávilágít, jelezte Facebook-bejegyzésében Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszterként. Mint írja, is felelős az átvilágítás rá eső részéért, elsősorban az űripari és informatikai szerződésekért.

A tegnap megjelent kormányhatározat kapcsán felidézte, hogy az elmúlt években a 4iG a magyar állam egyik legjelentősebb stratégiai és informatikai partnerévé vált. Éppen ezért közérdek, hogy pontosan lássuk: milyen szerződések születtek, mennyibe kerültek az adófizetőknek, mit kapott értük az állam, és megfelelően szolgálják-e Magyarország érdekeit.

Jelezte, hogy a vizsgálatok eredményeit azok lezárását követően nyilvánosságra hozzák. Mit leszögezte, a közpénz felhasználása nem magánügy. Az államnak pedig jó gazdának kell lennie.