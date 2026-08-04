Máris itt a következménye, hogy Magyar Péter nekiment az egyik legnagyobb magyar cégnek: meggondolták magukat az amerikai befektetők, mégse jöttek Magyarországra

Kedden délelőtt írták volna alá Budapesten a 4iG Nyrt. és a U.S. International Development Finance Corporation (DFC) közötti szándéknyilatkozatot (term sheet), azonban az utolsó pillanatban döntés született a dokumentum aláírásának elhalasztásáról.

Még nem tudni, mi az összefüggés a 4iG elleni vizsgálat és amerikai befektetés csúszása között / Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A HVG értesülései szerint az aláírási ceremóniát a 4iG székházában tartották volna meg, azonban a meghívottak nem sokkal a rendezvény kezdete előtt a Jászai Gellért elnök-vezérigazgatótól kapott üzenetből értesültek a program lemondásáról. Az üzenet szerint a szándéknyilatkozatot új időpontban, előreláthatólag szeptember végén írják majd alá. A lap szerint az amerikai küldöttség már el is utazott Magyarországról.

A vállalat korábbi közleménye szerint Jászai Gellért augusztus elején Washingtonban folytatott tárgyalásokat a vállalat amerikai stratégiai partnereivel és kormányzati szereplőkkel. Az egyeztetések középpontjában a 4iG űripari, védelmi, energetikai és digitális infrastruktúra-fejlesztési együttműködéseinek bővítése, valamint a vállalat regionális befektetési lehetőségei álltak. A látogatás egyik kiemelt állomása a DFC vezetőivel folytatott megbeszélés volt: Jászai Gellért Conor Colemannel, a szervezet befektetési igazgatójával, valamint Christopher P. Vinczével, a DFC igazgatósági tagjával egyeztetett.

Az aláírást most mégis elhalasztották, mégpedig nem sokkal azt követően, hogy a magyar kormány bejelentette, hogy teljes körű átvilágítás indul a 4iG és a magyar állam kapcsolatáról, a hatóságok minden állami vonatkozású szerződést felülvizsgálnak.