Magyar Péter egyetlen mondatával elintézte a 4iG-t: óriási kár érhette a részvényeseket a kormányzati vizsgálat hírére

Nagyobb izgalmaktól mentes, álmos kereskedési nap zajlott volna hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BET), ha nem csökken meredeken a 4iG részvényeinek árfolyama feltehhetően egy miniszterelnöki bejelntésnek köszönhetően. Az értékpapír több mint 14 százalékot veszített értékéből, miután Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány felülvizsgálja a 4iG valamennyi állami vonatkozású szerződését.

A 4iG súlya miatt az árfolyam zuhanása a BUX napi teljesítményére is érezhető hatással volt. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A 4iG a nap vesztese: eladási hullámot váltott ki a kormányfő nyilatkozata

A BUX 442 ponttal, 0,29 százalékkal gyengült, és 150 110 ponton fejezte be a napot. A legnagyobb esést a 4iG könyvelhette el: a társaság részvényeinek árfolyama 14,52 százalékkal, 1590 forintra zuhant.

Aradványi Péter, az Equilor elemzője az MTI-nek azt mondta, hogy a budapesti piac teljesítménye összhangban volt a nemzetközi hangulattal. Európában és az Egyesült Államokban egyaránt vegyes mozgások jellemezték a kereskedést.

A 4iG papírjainál kialakult eladási hullámot az elemző szerint Magyar Péter azon bejelentése indította el, mely szrerint a kormány áttekinti a 4iG-csoporthoz kapcsolódó valamennyi állami szerződést. A hírre a befektetők erőteljes eladásokkal reagáltak, így a 4iG súlya miatt az árfolyam zuhanása a BUX napi teljesítményére is érezhető hatással volt.

Vegyesen teljesítettek a vezető részvények

Az OTP 0,11 százalékkal, 46 ezer forintra gyengült. A bankpapír 5,8 milliárd forintos forgalmat ért el, ami a teljes napi részvénypiaci forgalom közel felét jelentette.

A Mol részvényei 0,2 százalékkal, 4970 forintra erősödtek, miközben a papír forgalma 2,3 milliárd forintot tett ki.

A Richter árfolyama 13 ezer forinton maradt.

A Magyar Telekom 1,14 százalékos eséssel, 2600 forinton zárta a kereskedést.

A kis- és közepes kapitalizációjú vállalatokat tömörítő BUMIX szintén gyengült; az index 0,5 százalékkal, 9633 pontra esett, a budapesti részvénypiac teljes napi forgalma pedig 12,6 milliárd forint volt.