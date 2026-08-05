Rendkívüli: csődbe ment egy újabb gyár Magyarországon − az Accel Hunland tószegi üzemében több száz embernek mondtak fel

Csődbe ment az Accel Hunland Kft, így a tószegi kerékpárgyárban teljesen leállt a termelés. A gyárban alkalmazott 400 munkavállaló várhatóan csütörtökön kapja meg a felmentesét − ezt közölte a Szolnok Hangja Facebook-oldal szerda este. A hírt több egymástól független forrás és maga Gyuricza Miklós polgármester is megerősítette.

Csődbe ment az Accel Hunland / Fotó: captainX

Csődbe ment az Accel Hunland

A helyi forrás szerint a döntés mindenkit váratlanul ért, maga az igazgató is ma tudta meg, hogy a gyárat bezárják. Pedig voltak előjelek. A vállalat évek óta nehézségekel küzdött, az év elején röppent fel a hír, hogy vállalat csődközeli helyzetbe került.

Az Accelt 2022-ben vásárolta meg 1,8 milliárd euróért az amerikai KKR magántőke-társaság, ám az eredmények nem hozták a befektetéshez fűzött reményeket.

Az egyebek mellett a Batavus, a Sparta és a Babboe márkákat birtokló bicikligyártó nehéz helyzetét a koronavírus-járvány alatt felpörgött kereslet elpárolgása okozta.

A tószegi gyár 2023-ban még több mint 700 ezer eurós nyereségre volt képes, ám 2024-ben már 2,7 millió eurót meghaladó veszteséget termelt. Az év elején az Accel még úgy nyilatkozott, hogy felhalmozott készletek értékesítése és a korábbi költségcsökkentések megteremthetik a lehetőségét annak, hogy 2027-ben pozitív cash flow keletkezhessen, de ez a terv már nem válhat valóra.

Az Accel Hunland a Szolnok Hangja információi szerint folyamatosan kereste a befektetőket, azonban sikertelenül.

Tószeg legnagyobb adóbefizetőjét veszíti el

A magyarországi gyárban 400 munkavállaló dolgozott, bár a polgármester nem tudta megmondani, hogy közülük hányan tószegiek, az önkormányzat számára ez nemcsak a munkanélküliek számának megemelkedése miatt probléma. Az Accel volt a település legnagyobb HIPA-befizetője, így a bevételkiesés destabilizálhatja az önkormányzat költségvetését. Az Accel Hunland igazgatója Gyuricza Miklósnak azt mondta, hogy a vállalat mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsék az elbocsátott dolgozókat.

A vállalat tószegi bicikligyára 2020-ban alakult, és a cég magyarországi leányvállalatának honlapja szerint szezonban akár 700 főt is foglalkoztathat.