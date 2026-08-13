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járvány
afrikai sertéspestis
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sertéspestis
Nébih

Riasztott a Nébih Baranyában: két telepen is igazolták az afrikai sertéspestist

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Két Baranya vármegyei sertéstartó gazdaságban is igazolták a vírus jelenlétét, ezért a hatóság azonnal lezárta a telepeket és megkezdte a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az afrikai sertéspestis Drávafokon egy 34 sertést tartó gazdaságban, Okorágon pedig egy 19 mangalicából álló állományban jelent meg.
VG
2026.08.13, 15:02

Megerősítette az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét két, Baranya vármegyei házisertés-állományban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. A drávafoki és okorági telepeken egyaránt az általános tünetek alapján merült fel a betegség gyanúja. Az újabb kitörések miatt a sertéstartók részéről fokozott óvatosság és a járványvédelmi előírások szigorú, következetes betartása szükséges.

Riasztott a Nébih Baranyában: két telepen is igazolták az afrikai sertéspestist
Riasztott a Nébih Baranyában: két telepen is igazolták az afrikai sertéspestist / Fotó: Berán Dániel

A drávafoki 34 sertést tartó gazdaságban, valamint a 19 mangalicából álló okorági telepen egyaránt általános tünetek (láz, gyengeség, hasmenés, elhullás) miatt történt a mintavétel. A Nébih laboratóriuma augusztus 12-én mindkét esetben megerősítette az afrikai sertéspestis jelenlétét – olvasható a Nébih oldalán.

Dr. Nemes Imre országos főállatorvos, 

a Nébih elnöke haladéktalanul elrendelte a gazdaságok lezárását, valamint a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását. 

A hatóság a kitörések körül 3 és 10 kilométeres védő- és megfigyelési körzetet jelölt ki, amelyekben korlátozásokat is bevezettek. Az állományok felszámolása folyamatban van. Mindkét gazdaság afrikai sertéspestis szempontjából fertőzött besorolású területen, ezen belül Drávafok szigorúan korlátozott területen található. A térségben a vaddisznó-állományban a vírus jelenléte jelentős. Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, ugyanakkor a betegség jelenléte jelentős gazdasági károkat okozhat a sertéságazat számára.

A Nébih felhívja a sertéstartók figyelmét, hogy az állományok védelme érdekében fokozottan ügyeljenek a járványvédelmi előírások maradéktalan betartására. Kiemelten fontos a szalma és a gabona alaptakarmányok minimum 60 napos külön tárolása, pihentetése. Almozásra, a sertések etetésére, csak ezt követően használhatók. Az állományok védelmét szolgálja a telepek zártan tartása, a fertőtlenítési előírások maradéktalan végrehajtása és a vaddisznókkal való akár közvetett érintkezés megakadályozása is. Szokatlan elhullás vagy megbetegedés esetén pedig haladéktalanul értesíteni kell az állatorvost.

Somogyban már korábban felütötte a fejét az afrikai sertéspestis

A baranyai eseteket néhány nappal megelőzte egy jóval nagyobb somogyi kitörés, ahol a Nébih egy mintegy 1850 sertést tartó lakócsai telepen igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét. A fertőzés gyanúja láz, gyengeség, hasmenés és több állat elhullása után merült fel, a laboratórium augusztus 9-én erősítette meg az ASP vírusát. A gazdaságot azonnal lezárták, és megkezdték a teljes, mintegy 1850 hízósertésből álló állomány felszámolását. 

Lakócsa körül három kilométeres védőkörzetet és tíz kilométeres megfigyelési körzetet jelöltek ki, amelyekben korlátozásokat vezettek be. A térséget korábban már fertőzött területnek minősítették, és a környék vaddisznó-állományában is kimutatták a vírust. A hatóság járványügyi vizsgálattal próbálja feltárni, hogyan kerülhetett be a kórokozó a telepre, és kapcsolatba kerülhetett-e más sertésállományokkal.

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