Politikamentesítés vagy hatalomátvétel? Kamarai biztos, leváltott vezetők – forrnak az indulatok az agrárkamarában

Éles hangvételú közleményben reagált a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) arra, hogy az Országgyűlés kedden elfogadta az agrárkamara működését átalakító törvénymódosítást. Az érdekvédelmi szövetség álláspontja szerint a jogszabály minden, csak nem politikamentes: a szervezet meglátása szerint, a változtatásokkal a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közvetlen kormányzati felügyelet alá kerül.

A Magosz szerint, politikamentesítésnek álcázott hatalomátvételt zajlik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál Fotó: Nemeth Andras Peter

A törvény szigorítja a kamarai tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, átalakítja a választási rendszert, és létrehozza a kamarai biztos intézményét. Amennyiben az országos elnökség a tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válik, az új vezetők megválasztásáig a biztos egy személyben gyakorolhatja az elnökség jogköreit. A parlamenti döntést megelőző vitáról és a javaslat fő elemeiről a Világgazdaság is beszámolt korábban.

Visszamenőlegesen avatkoznak be a agrárgazdasági kamara működésébe

A gazdaszervezet egyik legsúlyosabb kifogása, hogy az új összeférhetetlenségi szabályok következtében idő előtt megszűnhet a jogszerűen megválasztott kamarai tisztségviselők jelentős részének mandátuma. A Magosz ezt visszamenőleges jogalkotásnak tartja, amely jogállamisági és alkotmányossági kérdéseket is felvet. A volt, vagy jelenlegi polgármesterek kizárása a megyei szervezetek vezetéséből is éles kritikákat vetett fel. Pócs János fideszes képviselő erre a parlamenti felszólalásában reagált, rámutatva, hogy ezzel a legnagyobb helyismerettel rendelkező szmeélyeket zárjék ki a rendszerből. Szél István, a Csongrád-Csanád Varmegye kamarai szervezetének elnöke is reagált a jogszabályra, rávilágítva, hogy bár politikai kötödése nincs, polgármester is volt korábban, így a jövőben már nem töltheti be ezt a tisztséget, függyetlenül attól, hogy családj több száz évre visszamenőleg gazdálkodik.

A közlemény szerint az érintett tisztségviselők nem csupán a kamara irányításában vettek részt, hanem

helyben segítették a gazdálkodókat támogatási, földügyi és hatósági ügyekben,

valamint képviselték érdekeiket a kormányzati döntéshozók előtt.

Leváltásuk ezért a szervezet szerint nem egyszerű személycsere, hanem a kamarai érdekképviselet erejének gyengítése lehet.