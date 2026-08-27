Furcsa módon akarja politikamentessé tenné a Tisza-kormány az agrárkamarát: veteránok és családi kapcsolatok hálózzák be az új vezetést

„Nincs több iroda, titkárnő, autó, laptop és telefon, nincs több habzsidőzsi” – így foglalta össze Zoltán Péter kamarai biztos a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakításának egyik leglátványosabb elemét a hétfői sajtótájékoztatón. Az agrárkamara tisztségviselőinek javadalmazását és külön juttatásait megszüntették, miközben teljes pénzügyi, szervezeti és szakmai átvilágítás kezdődik. Ha volt, akkor az látszik, hogy egyeseknél folytatódhat a „habzsidőzsi’.

Egyelőre szó sincs az agrárkamara beszántásáról, sőt régi vezetők vehetnek részt annak átvilágításában Fotó: Nemeth Andras Peter

A reform célja a hivatalos indoklás szerint egy takarékosabb, átláthatóbb és politikai befolyástól mentes köztestület létrehozása. A politikamentesség kérdőjeleivel kapcsolatban a Világgazdaság korábbi cikkében foglalkozott. Az átalakítás azonban nemcsak új szabályokat, hanem sajátos személyi folytonosságot is hozott. Az eddigi főigazgató, Szinay Attila távozott, helyére Papp Gergely került megbízott főigazgatóként.

Papp Gergely pedig aligha nevezhető kívülről érkező reformernek: a NAK 2013-as megalakulása óta vezető beosztásokban dolgozik a kamaránál, hosszú időn át szakmai főigazgató-helyettesként irányította a szervezet szakmai területeit. A NAK saját, korábbi vezetői névsorai legalább 2017-től dokumentálják ezt a tisztségét.

Ez azért lényeges, mert a kamarai biztos által meghirdetett átvilágítás több olyan területet érint, amely a korábbi szakmai vezetés működéséhez is kapcsolódott. Vizsgálják a személyi ráfordításokat, a vezetői struktúrát, az autóbeszerzéseket, a külső tanácsadói szerződéseket, a marketingkiadásokat, valamint a hazai és uniós források felhasználását. A központi és vármegyei apparátusban jelentős létszámcsökkentés jöhet, miközben a mintegy hétszáz falugazdász szerepét erősítenék.

Papp Gergely kinevezése így elkerülhetetlenül felveti a kérdést: mennyiben tudja egy több mint egy évtizede hivatalban lévő kamarai vezető kívülálló szemmel értékelni azt a szervezetet, amelynek működésében maga is meghatározó szerepet játszott? Az új főigazgató megbízatása 2027 januárjának végéig szól, így a végleges vezetőről már az újonnan megválasztandó elnökség dönthet.