Az EcoPro BM már megkezdte debreceni üzemének átépítését, hogy a jelenlegi NCA-katódanyagok mellett nagy nikkeltartalmú NCM-anyagokat is gyárthasson az európai prémium villanyautók számára. A dél-koreai vállalat mintegy 40 milliárd wonos, körülbelül 9 milliárd forintos beruházással alakítja át meglévő gyártósorát, az új rendszer pedig a tervek szerint 2027 végétől szolgálhatja ki a prémium európai megrendelőket.

Óriási dolog készül Debrecenben, döntöttek az ázsiai tulajok: átépítik a nagy akkugyárat, rengeteg pénzt fog hozi nekik – a gödi Samsung és a BMW azonnal lecsapott rá / Fotó: EcoPro BM Hungary Zrt.

Az átalakítás legfontosabb eleme, hogy a debreceni gyár ne egyetlen akkumulátorkémiára legyen berendezkedve. A jelenlegi nikkel-kobalt-alumínium, vagyis NCA gyártósorból olyan vegyes sort alakítanak ki, amely nikkel-kobalt-mangán, azaz NCM katódanyag előállítására is képes lesz. Ez lehetővé teszi, hogy az EcoPro BM a megrendelések és az autógyártók technológiai igényei alapján rugalmasan váltson a két terméktípus között. Az innen érkező új katódanyagok kiszállítása 2027 negyedik negyedévében indulhat meg – írja a Villanyautósok.hu.

A BMW-környéki akkumulátoripari láncba kerülhet be a debreceni EcoPro

A dél-koreai iparági értesülések szerint a fejlesztés egyik fő célja egy német prémium autógyártó kiszolgálása. A források a Samsung SDI gödi gyárát és a BMW-t is a lehetséges kiemelt vevők között említik.

A BMW-szálat azonban érdemes pontosan kezelni. A bajor vállalat Debrecenben a Neue Klasse modelleket gyártja, akkumulátorcellákat viszont nem maga állít elő. Az ezekhez szükséges cellákat a szintén Debrecenbe települő kínai EVE Energy gyártja majd helyben.

Ez alapján az egyik logikus ellátási lánc az lehet, hogy az EcoPro BM közvetlenül az EVE Energy számára szállít katódanyagot, amely azt akkumulátorcellákba építi, majd ezeket a szomszédos BMW-gyár használja fel.

Évi 54 ezer tonnáig futtatnák fel a termelést

Az EcoPro a debreceni repülőtér mellett mintegy 440 ezer négyzetméteres területen építette ki magyarországi gyártóbázisát. A komplexumon belül nemcsak a katódanyagot készítő EcoPro BM működik, hanem a lítiumfeldolgozásért felelős EcoPro Innovation és az ipari gázokat biztosító EcoPro AP is.