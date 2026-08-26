Óriási dolog készül Debrecenben, döntöttek az ázsiai tulajok: átépítik a nagy akkugyárat, rengeteg pénzt fog hozi nekik – a gödi Samsung és a BMW azonnal lecsapott rá
Az EcoPro BM már megkezdte debreceni üzemének átépítését, hogy a jelenlegi NCA-katódanyagok mellett nagy nikkeltartalmú NCM-anyagokat is gyárthasson az európai prémium villanyautók számára. A dél-koreai vállalat mintegy 40 milliárd wonos, körülbelül 9 milliárd forintos beruházással alakítja át meglévő gyártósorát, az új rendszer pedig a tervek szerint 2027 végétől szolgálhatja ki a prémium európai megrendelőket.
Az átalakítás legfontosabb eleme, hogy a debreceni gyár ne egyetlen akkumulátorkémiára legyen berendezkedve. A jelenlegi nikkel-kobalt-alumínium, vagyis NCA gyártósorból olyan vegyes sort alakítanak ki, amely nikkel-kobalt-mangán, azaz NCM katódanyag előállítására is képes lesz. Ez lehetővé teszi, hogy az EcoPro BM a megrendelések és az autógyártók technológiai igényei alapján rugalmasan váltson a két terméktípus között. Az innen érkező új katódanyagok kiszállítása 2027 negyedik negyedévében indulhat meg – írja a Villanyautósok.hu.
A BMW-környéki akkumulátoripari láncba kerülhet be a debreceni EcoPro
A dél-koreai iparági értesülések szerint a fejlesztés egyik fő célja egy német prémium autógyártó kiszolgálása. A források a Samsung SDI gödi gyárát és a BMW-t is a lehetséges kiemelt vevők között említik.
A BMW-szálat azonban érdemes pontosan kezelni. A bajor vállalat Debrecenben a Neue Klasse modelleket gyártja, akkumulátorcellákat viszont nem maga állít elő. Az ezekhez szükséges cellákat a szintén Debrecenbe települő kínai EVE Energy gyártja majd helyben.
Ez alapján az egyik logikus ellátási lánc az lehet, hogy az EcoPro BM közvetlenül az EVE Energy számára szállít katódanyagot, amely azt akkumulátorcellákba építi, majd ezeket a szomszédos BMW-gyár használja fel.
Évi 54 ezer tonnáig futtatnák fel a termelést
Az EcoPro a debreceni repülőtér mellett mintegy 440 ezer négyzetméteres területen építette ki magyarországi gyártóbázisát. A komplexumon belül nemcsak a katódanyagot készítő EcoPro BM működik, hanem a lítiumfeldolgozásért felelős EcoPro Innovation és az ipari gázokat biztosító EcoPro AP is.
A cégcsoport ezzel lényegében egy helyre szervezte a katódgyártás több fontos lépcsőjét.
Az EcoPro Innovation évente 8000 tonna lítium-hidroxidot biztosíthat a gyártáshoz, az EcoPro AP pedig óránként 16 ezer köbméter oxigénnel látja el a folyamatokat.
A debreceni üzem teljes éves kapacitását 54 ezer tonnára tervezik, ami a vállalat számításai szerint nagyjából 600 ezer elektromos autó akkumulátorához lehet elegendő. Az első gyártósoron idén júniusban indult el a kereskedelmi termelés, a második sor beindítását szeptemberre tervezik.
Az EcoPro 2026-ra 10 ezer tonnás kibocsátással számol, 2027-ben ezt már 30 ezer tonnára növelné. A vállalat célja egyértelműen az európai piaci részesedés gyors növelése.
Miért ennyire fontos a magas nikkeltartalom?
A nagyobb hatótávolságú autóknál egyre nagyobb nikkeltartalmú katódanyagokat használnak, mert ezekkel ugyanakkora akkumulátortömeg mellett több energia tárolható. Régebben például az NMC532 összetétel volt elterjedt, amely 50 százalék nikkelt, 30 százalék mangánt és 20 százalék kobaltot tartalmazott.
Később az NMC811 vált meghatározóvá a nagyobb hatótávú modelleknél, 80 százalék nikkel, 10 százalék mangán és 10 százalék kobalt aránnyal.
A prémium kategóriában ma már 90 százalék körüli vagy azt meghaladó nikkeltartalmú katódok is megjelennek.
A nikkel arányának növelése azonban komoly anyagtudományi feladat. A mangán a szerkezet stabilitásában játszik szerepet, a kobalt pedig többek között a vezetőképességet és a strukturális stabilitást segíti. Ezek arányát ezért nem lehet egyszerűen következmények nélkül csökkenteni.
Az EcoPro debreceni beruházásának egyik értéke éppen az lehet, hogy ugyanaz a gyártóbázis többféle prémium akkumulátorkémiát képes majd kiszolgálni. Ez csökkentheti annak kockázatát, hogy a gyár egyetlen technológiai irányhoz kötődjön, miközben az európai autógyártók folyamatosan változtatják akkumulátoraik összetételét.