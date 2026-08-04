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A gyáriparosok figyelmeztetnek: az önkéntesen vállalt fogyasztáscsökkentés elfedi a valóságot – nem biztos, hogy minden vállalat kevesebb áramot használ

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akkumulátor gyár
akkumulátorüzem
Gajdos László

Teljesen rászáll a kormány az akkugyárakra, mindent átvilágítanak – „Ha kell, azonnal indul az eljárás!"

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Az akkugyárak komolyabb ellenőrzésre készülhetnek, derült ki kedd reggel. Augusztus 1-jétől országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára – írta a közösségi oldalán Gajdos László élő környezetért felelős miniszter.
VG
2026.08.04, 09:04
Frissítve: 2026.08.04, 09:11

 

Gajdos László kedden reggel arról posztolt a Facebookon, hogy augusztus 1-jétől országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet - közölte a miniszter. 

akkugyárak,CATL, Debrecen, gyár
                                                                 Az akkugyárak, így a  CATLL debreceni üzeme is számíthat a vizsgálatra/Fotó: Joó István / Facebook


Mit vizsgálnak az akkugyárak esetében?


Gajdos László azt írta: az ellenőrzések kiterjednek 

  • az üzemek tényleges kapacitására, 
  • anyagfelhasználására,
  •  kibocsátására, 
  • vízhasználatára 
  • és hulladékgazdálkodására, 
  • valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére.
    Az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel.  Az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot. 

Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik.
A program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése. „Számomra elsőrendű a magyar emberek egészsége, biztonsága, a természeti erőforrások és a környezet védelme" – zárta posztját a miniszter.

A Samsung és a CATL reagált az energiaválságra

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a rendkívüli időjárási körülmények és az azokhoz kapcsolódó elektromos áram és ivóvíz ellátási nehézségek miatt a vállalat július 31-én bejelentette, hogy 50 százalékkal csökkenti ivóvíz és a kritikus időszakban 10 százalékkal elektromos áram fogyasztását.  A Samsung gödi, az SK iváncsai, valamint a CATL debreceni üzemében becslések szerint megközelítőleg 7300 ember dolgozik, ezért egy esetleges termeléscsökkenés minden bizonnyal sokakat érint. 

Az ipari termelők energia- és vízfelhasználásának csökkentésére irányuló kormányzati kezdeményezést követően a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − jelezte a CATL ugyanazon a napon. 

A debreceni akkumulátorcella-gyár még nem kezdte meg működését, így az üzem víz- és energiafelhasználása jelenleg alacsony, azonban a cég szakemberei intenzíven dolgoznak olyan ideiglenes intézkedések előkészítésén, amelyek csökkentik az üzem energiafogyasztását, ezzel is biztosítva a lakosság folyamatos villamosenergia-ellátását − mutat rá a közlemény, amely szerint a vállalat első lépésként a termelést nem érintő fogyasztások csökkentésére összpontosít. 

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