Teljesen rászáll a kormány az akkugyárakra, mindent átvilágítanak – „Ha kell, azonnal indul az eljárás!"

Gajdos László kedden reggel arról posztolt a Facebookon, hogy augusztus 1-jétől országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára. Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségre vonás mellett, társadalmilag elfogadható módon működhet - közölte a miniszter.

Az akkugyárak, így a CATLL debreceni üzeme is számíthat a vizsgálatra/Fotó: Joó István / Facebook



Mit vizsgálnak az akkugyárak esetében?



Gajdos László azt írta: az ellenőrzések kiterjednek

az üzemek tényleges kapacitására,

anyagfelhasználására,

kibocsátására,

vízhasználatára

és hulladékgazdálkodására,

valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére.

Az ellenőrzések nemcsak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki. A hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel. Az alapanyagok útjától a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.

Indokolt esetben mintavételre és laboratóriumi vizsgálatra is sor kerül, súlyos jogsértés vagy veszélyeztetés esetén pedig azonnali hatósági intézkedés következik.

A program célja a jogsértések feltárása és megszüntetése, valamint a szabályozás, az engedélyezési gyakorlat és a hatósági ellenőrzések megerősítése. „Számomra elsőrendű a magyar emberek egészsége, biztonsága, a természeti erőforrások és a környezet védelme" – zárta posztját a miniszter.

A Samsung és a CATL reagált az energiaválságra

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a rendkívüli időjárási körülmények és az azokhoz kapcsolódó elektromos áram és ivóvíz ellátási nehézségek miatt a vállalat július 31-én bejelentette, hogy 50 százalékkal csökkenti ivóvíz és a kritikus időszakban 10 százalékkal elektromos áram fogyasztását. A Samsung gödi, az SK iváncsai, valamint a CATL debreceni üzemében becslések szerint megközelítőleg 7300 ember dolgozik, ezért egy esetleges termeléscsökkenés minden bizonnyal sokakat érint.

Az ipari termelők energia- és vízfelhasználásának csökkentésére irányuló kormányzati kezdeményezést követően a CATL Debrecen felülvizsgálta működését, és folyamatosan kapcsolatban van a közműszolgáltatókkal annak érdekében, hogy szükség esetén azonnali intézkedéseket tudjon életbe léptetni − jelezte a CATL ugyanazon a napon.