Nem lassít a Tisza: röpköd a kekvák vagyona, kapkodnak érte a miniszterek

Újabb fontos lépést tesz a kormány a felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolása után állami kézbe kerülő vagyon rendezésében. A Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezete kijelölné, hogy az érintett gazdasági társaságokban megszerzett részesedések felett ki gyakorolja majd az állam tulajdonosi jogait.

A Pénzügyminisztérium szerint nemcsak az alapítványok szűnnek meg, a hozzájuk kapcsolódó vagyon sorsa is rendeződik / Fotó: Anna Linda Knoll / Shutterstock

Újabb lépéssel halad tovább az állami vagyon rendezése a felsőoktatási tevékenységet nem végző közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése után. A Pénzügyminisztérium augusztus 24-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a miniszteri rendelettervezetet, amely módosítaná az állami tulajdonú gazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlókat kijelölő szabályokat. Az egyeztetés határideje szeptember 1.

Az érintett alapítványok megszüntetésével állami tulajdonba kerülő gazdasági társasági részesedésekhez most már konkrét tulajdonosi joggyakorlókat is hozzárendelnek.

Vagyis nem pusztán az alapítványi struktúra szűnik meg, hanem azt is rendezik, hogy az állam nevében ki gyakorolja a részvényesi és tulajdonosi jogokat az átvett vagyonelemek felett. A Pénzügyminisztérium ezt a június 30-án kiadott 3/2026. PM rendelet módosításával hajtaná végre.

A háttérben egy ennél jóval nagyobb átalakítás zajlik. A 2026. évi XVIII. törvény kimondta, hogy a felsőoktatási tevékenységet nem végző érintett közérdekű vagyonkezelő alapítványokat legkésőbb 2026. július 31-ig meg kell szüntetni. A szabályozás célja az állami vagyon kivonása ezekből az alapítványokból, valamint annak biztosítása, hogy a korábbi közfeladatok ellátása állami keretek között folytatódjon.

A tervezet szerint a pénzügyminiszterhez kerülhet a Mathias Corvinus Collegium 10 százalékos Mol- és Richter-részesedése, továbbá az MCC Press Kft. és az MCC Liber Invest Kft. is. Utóbbi társaságon keresztül kapcsolódik az MCC-hez a médiaportfóliót kezelő MCC Média Holding Zrt., amelyhez a Mandiner és a The European Conservative is tartozik.

Jó biznisz lesz az MCC bekebelezése

A részvényvagyon nagyságát jól mutatja, hogy az MCC a Mol-részesedése után idén 241 milliárd forint osztalékot kapott. A Richter után járó osztalékfizetést ugyanakkor áprilisban elhalasztották, de az is óriási pénzeket jelentett volna az alapítványnak.