Patthelyzet: lassan tíz órája ülésezik az Alkotmánybíróság, továbbra sem tudnak dönteni az alkotmánybírók Sulyok Tamás eltávolításáról

Több mint kilencórás tanácskozás után egyelőre nem született döntés a Fidesz–KDNP parlamenti frakciójának négy, utólagos normakontrollra irányuló indítványának ügyében, amelyekben az Alaptörvény 16. és 17. módosításának több rendelkezését, valamint az uniós forrásokhoz hozzáférést biztosító egyik kulcstörvény megsemmisítését kérték – írja az Index.

Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Patthelyzet: lassan tíz órája ülésezik az Alkotmánybíróság, továbbra sem tudnak dönteni az alkotmánybírók Sulyok Tamás elmozdításáról

Az Alkotmánybíróság csütörtök délelőtt 10-kor kezdte tárgyalni a Fidesz–KDNP parlamenti frakciójának négy, utólagos normakontrollra irányuló indítványát, amelyekben az Alaptörvény 16. és 17. módosításának több rendelkezését – köztük a Sulyok Tamás államfőt elmozdító szabály, a képviselők választhatóságát előíró időkorlát és az alkotmánybírókra bevezetett életkorhatár – kérték megsemmisíteni.

A több mint kilencórás ülésről Szabó Attila, az Alkotmánybíróság főtitkár az Indexnek annyit mondott, hogy a testület tartja az alaptörvényi határidőket, és időben közzéteszi a döntéseit.

Bár a testület 2026. augusztus 28-ig nyári ítélkezési szünetet tart, augusztus 13-án, négy ellenzéki indítvány is az alkotmánybírák elé került:

Magyarország Alaptörvényének 17. módosítása 6. cikk (2) bekezdésével az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseibe beiktatott 34. pontjának megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll (köztársasági elnöki megbízatás megszűnése); Magyarország Alaptörvényének 16. módosításának 5. cikke és az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok); Magyarország Alaptörvényének 17. módosítása egyes rendelkezései és az Alaptörvény egyes rendelkezéseinek megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll (országgyűlési képviselők választhatóságnak időkorlátja, alkotmánybírók megbízatásának megszűnése életkorhatár miatt); Magyarország Alaptörvényének 17. módosítása 6. cikk (2) bekezdésével a záró és vegyes rendelkezések 35. pontja „– 36. pontban foglalt kivétellel –” szövegrészének, 36. pontjának megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll (alkotmánybírók megbízatásának megszűnése életkorhatár miatt)

Akár egy alkotmányos válságba is sodródhat az ország

Hack Péter szerint akár egy súlyos válsághelyzetet is előidézhet csütörtökön az Alkotmánybíróság. A 24.hu-nak nyilatkozó neves jogtudós ugyanis

azt sem tartja kizártnak, hogy az Alkotmánybíróság megsemmisíti a Sulyok Tamás eltávolításáról szóló passzust, aminek ismét csak beláthatatlan következményei lehetnek.

Már csak amiatt is, mivel Sulyok utódját már megválasztotta az Országgyűlés. Mint ismert, a parlament kedden Baka Andrást választotta Magyarország köztársasági elnökévé. A határozat annak elfogadásakor lépett hatályba, az új államfő azonban csak augusztus 19-én lép hivatalba.