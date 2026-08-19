Borús hangulatban kínál fel állampapírt Magyarország a Tisza-kormány 100. napján: meglepetés is jöhet az ÁKK mai aukcióján

Óvatosan kell bánni vele, ha megkísérelnénk a Tisza-kormány első 100 napját a szerdai magyar államkötvény aukciók eredményével lemérni. A kéthetente csütörtökön tartott eladásra, amely a külföldi intézményi befektetők hozzáállását is teszteli, az ünnep miatt egy nappal korábban kerül sor, és hatalmas "zaj" övezi: a nemzetközi piac mozgásban van. Ami nehéz, az a hullámzó keresleti körülmények értékelése – de nem lehetetlen: tekintsük át gyorsan, mi történik. Aztán jöhet az aukció.

Állampapír – ezúttal nem a lakosságnak, hanem az intézményi befektetőknek értékesít államkötvényt az ÁKK, meghökkentő eredmény is előfordulhat Fotó: Szabó Miklós/Mediaworks

Az Államadósság Kezelő Központ 20–20 milliárd forintnyit kínál fel a hároméves 2029/C és az ötéves 2031/B államkötvényekből, és 25 milliárdnyit a 10-éves 2037/A-ból.

Ezek nem nagy mennyiségek, különösen ha azt tekintjük, hogy két hete elképesztő keresletet vonzottak ugyanezek a papírok: ezen felbátorodva az ÁKK 5-5 milliárddal emelte a kínálatot.

Az ÁKK két hete a meghirdetettnél sokkal több, összesen majdnem 160 milliárd forintnyi papírt adott el, ami azért is volt meghökkentő, mert két héttel korábban szinte alig jelentkezett kereslet. Az ötéves papírból akkor nem is sikerült egyáltalán eladni, és

mindjárt megjelentek a találgatások, hogy eddig tarthatott az új kormány euróbevezetési ígéretének korábbi fergeteges hatása az állampapírkeresletre – innentől bizonyítani kell.

Minden bizonnyal kell is bizonyítani, amikor az őszre Kármán András pénzügyminiszter kidolgozza az euróhoz vezető költségvetési programot. A két aukció eredménye azonban még nem ezt a munkát "mérte le" – nagy hírek hiányában nem is lehetséges, hogy két héten belül egyszer lesújtó, másszor meg frenetikusan optimista piaci értékelés szülessen.

Állampapír: vigyázva értékeljük a keresletet, nem a kormány mozgatja (egyelőre)

Az aukciók inkább a nemzetközi kereslet hatalmas hullámzását illusztrálták. (A lakossági állampapírok értékesítésének visszaesése az elmúlt két hétben szintén keresleti tényezőknek betudható, de ez külön elemzendő téma.)

A szerdai aukció hamarosan érkező eredményeinek értékeléséhez a következőket kell tudni:

A nemzetközi előjelek rosszak, az állampapírok hozamai emelkedtek az elmúlt másfél hétben, amikor kifulladt az iráni háború lezárásának reménye és újra megjelentek, illetve megerősödtek a jegybanki kamatemelési várakozások. Szerda reggel a hozamemelkedés épp "megpihent".

Mivel a magyar aukciókat egy nappal előrehozták, egybeesnek a lengyelek aukcióival, és ami még fontosabb: a német 10-éves Bund eladásával. Márpedig ez az utóbbi papír pont most azzal vonta magára figyelmet, hogy 2011 óta a legmagasabb hozamot várják kialakulni az aukción.

Ha az elmúlt másfél hét európai állampapír aukcióit nézzük, vegyesebb a kép: voltak olyan eladások, amelyek viszonylag erős kereslet mellett folytak. A trend azonban, hogy inkább rövid papírokat vinnének, de magasabb hozam mellett, a hosszúakért ugyanakkor még magasabb hozam mellett sincs roham.

A magyar aukciók akár el is szakadhatnak a borús nemzetközi trendtől

Ha csak ezt tekintjük, előfordulhat tehát, hogy a befektetők csak magasabb hozam mellett hajlandóak a magyar papírokból vásárolni. Az utóbbiak hozama még úgy is bőven a Bundok felett van, hogy a német hozam felszökött, a lengyel 10-éves hozamnál azonban a magyar a másodpiacon már 40 bázisponttal alacsonyabb volt kedden, 5,92 százalék környékén. (A német szerdán 3,25 százalék környékén járt.)

Az sem kizárható ugyanakkor, hogy a magyar államkötvények piaca a keresletben és a hozamokban ezúttal is elszakad a nemzetközi környezettől. Miközben az euróbevezetési történetről se az egyik, se a másik oldalon nem érkezett döntő új információ, a keresletet illetően augusztusban van egy egyedi magyar tényező, amely már az előző aukción is kifejthette hatását: A 2026/F államkötvénybőll augusztus 26-án 587 milliárd forintnyi jár le, és ezt előre újrabefektethetik a tulajdonosok, keresletet támasztva.

A 10-éves papír augusztus 13-ai rendkívüli aukciója is nagyon erős keresletet hozott, pedig akkor a nemzetközi hangulat már borús volt, és a meghirdetett 20 milliárd forint három és félszerese fogyott. Az átlaghozamot engedte feljebb menni az ÁKK, 5,43 százalékra, az egy héttel korábbi 5,37-ről.

Az aukciós eredmények a déli harangszóra érkeznek. Érdemes lesz őket összehasonlítani a lengyel és a német eladás eredményeivel is.