Fény derült egy titokra: így látja most Magyar Péter eurótervét a külföld – ezért követte a kudarcot siker, darabokból raktuk össze, mi történhetett

A forint erősödése és a kamatok csökkenése 2026 nagy témája, miközben a külföldi befektetők számára a nagy magyar "sztori" az áprilisi választással hatalomra került kormány ígérete az euró bevezetésére. Miképp ítélik meg a megvalósítás esélyeit, kiolvasható lesz a forint, a magyar állampapírok és részvények mozgásából. Az elmúlt hetekben mintha máris zavar keletkezett volna. Darabkákból raktuk össze, mi magyarázza államkötvény-vásárlásaik kipukkadását, majd szárnyalását – a magyarázat egyben kristálygömb a jövőhöz.

Állampapír – Donald Trump tett oda Magyar Péter történetének, aztán tőle jött a segítség is: a magyar háztartások története azonban kicsit más Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A zavarbaejtő eseménysor: a választások után jelentkező hatalmas keresletnek köszönhetően egyre alacsonyabb kamattal adhatott el forintállamkötvényeket Magyarország, aztán a kéthetente tartott aukciókon július 23-án összeomlott a kereslet, augusztus 6-án viszont a befektetők rávetették magukat az ÁKK kínálatára.

A júliusi fiaskót követően megjelent a találgatás, hogy Magyar Péter eurótervének piaci sztorija máris "kifújhatott", lapunk mellett a befolyásos brit pénzügyi lap, a Financial Times is erről írt azokban a napokban, cikkét így indítva: "A magyar államkötvények az idei év egyik legjövedelmezőbb feltörekvő piaci befektetésének bizonyultak azt követően, hogy Viktor Orbán volt miniszterelnök távozott a hatalomból. A külföldi befektetők azonban most azt mérlegelik, hogy meddig tarthat még ez a kedvező trend, miután a magyar kötvénypiacot is elérte a globális kötvénypiacokon végigsöprő eladási hullám."

Az augusztus 6-ai magyar aukciókon azonban fordult a helyzet.

Nyilvánvaló, hogy egy gazdasági tervet – ha nem történnek hatalmas politikai fordulatok – nem ítélhet meg egyik két héten így, másik két hétben úgy a piac, két hét múlva megint sarkot fordítva.

Több piac friss fejleményeiből raktuk össze, mi történhetett, és milyen logikával érdemes figyelni a további fejleményeket: az év hátralévő része minden bizonnyal izgalmas lesz.

A "magyar sztori" több másikat metsz, és egyelőre az ígéretek szintjénél tart

A politikai felhangokat lehántva: maga a terv az ígéret szintjén okozott optimizmust a piacokon, részleteit október környékére kell kibontania Kármán András pénzügyminiszternek és főnökének, és az igazság pillanatai akkor érkeznek el az ország, a forint, a magyar állampapírok piaci megítélésében először.