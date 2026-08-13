Fény derült egy titokra: így látja most Magyar Péter eurótervét a külföld – ezért követte a kudarcot siker, darabokból raktuk össze, mi történhetett
A forint erősödése és a kamatok csökkenése 2026 nagy témája, miközben a külföldi befektetők számára a nagy magyar "sztori" az áprilisi választással hatalomra került kormány ígérete az euró bevezetésére. Miképp ítélik meg a megvalósítás esélyeit, kiolvasható lesz a forint, a magyar állampapírok és részvények mozgásából. Az elmúlt hetekben mintha máris zavar keletkezett volna. Darabkákból raktuk össze, mi magyarázza államkötvény-vásárlásaik kipukkadását, majd szárnyalását – a magyarázat egyben kristálygömb a jövőhöz.
A zavarbaejtő eseménysor: a választások után jelentkező hatalmas keresletnek köszönhetően egyre alacsonyabb kamattal adhatott el forintállamkötvényeket Magyarország, aztán a kéthetente tartott aukciókon július 23-án összeomlott a kereslet, augusztus 6-án viszont a befektetők rávetették magukat az ÁKK kínálatára.
A júliusi fiaskót követően megjelent a találgatás, hogy Magyar Péter eurótervének piaci sztorija máris "kifújhatott", lapunk mellett a befolyásos brit pénzügyi lap, a Financial Times is erről írt azokban a napokban, cikkét így indítva: "A magyar államkötvények az idei év egyik legjövedelmezőbb feltörekvő piaci befektetésének bizonyultak azt követően, hogy Viktor Orbán volt miniszterelnök távozott a hatalomból. A külföldi befektetők azonban most azt mérlegelik, hogy meddig tarthat még ez a kedvező trend, miután a magyar kötvénypiacot is elérte a globális kötvénypiacokon végigsöprő eladási hullám."
Az augusztus 6-ai magyar aukciókon azonban fordult a helyzet.
Nyilvánvaló, hogy egy gazdasági tervet – ha nem történnek hatalmas politikai fordulatok – nem ítélhet meg egyik két héten így, másik két hétben úgy a piac, két hét múlva megint sarkot fordítva.
Több piac friss fejleményeiből raktuk össze, mi történhetett, és milyen logikával érdemes figyelni a további fejleményeket: az év hátralévő része minden bizonnyal izgalmas lesz.
A "magyar sztori" több másikat metsz, és egyelőre az ígéretek szintjénél tart
A politikai felhangokat lehántva: maga a terv az ígéret szintjén okozott optimizmust a piacokon, részleteit október környékére kell kibontania Kármán András pénzügyminiszternek és főnökének, és az igazság pillanatai akkor érkeznek el az ország, a forint, a magyar állampapírok piaci megítélésében először.
Fordulatok a piacokon azonban addig is történhetnek, két okból.
1. Bármilyen szép is egy sztori, a befektetők csak bizonyos mértékben vállalnak kockázatot, és ha úgy érzik, hogy a rizikóhoz képest túl kevés nyereséget kapnak – például kötvényhozamban –, akkor máshová mennek.
2. A magyar sztori más sztorikat metsz, köztük olyan nemzetközieket, amelyeknek a piaci hatása jó eséllyel erősebbeknek bizonyul, mint a magyar kormány ígéretei és intézkedései.
+1. A piaci mozgásokból lehet következtetni a "magyar sztori" népszerűségére is, de mindig figyelni kell, nincs-e a háttérben valami más is.
A "magyar sztori" globálisan csak egy a sok feltörekvő piaci sztori közül
Ha a magunk számára mi magunk kiemelten fontosak vagyunk is, tudnunk kell, hogy a világ nagy mesekönyvében ez csak egy a sok történet közt. A piacoknak szerencsére van egy ilyenkor jól forgatható "mesekönyve": A Bloomberg hetente közli az ETF-piacok tőkemozgásait, amelyekből kiderül, melyik feltörekvő piacon mekkora a tőke be-, vagy kiáramlása. (Az ETF-ek olyan tőzsdén jegyzett alapok, amelyek különböző piacokon vásárolnak eszközöket.)
Elkészült az összesítés a múlt hétről is, amikor a magyar államkötvényaukciók hatalmas kereslettel találkoztak a korábbi visszaesést követően. Részletesen is beszámoltunk róla, az összesítésből mindenesetre kiderült: Magyarország nem a legfényesebb gyöngyszem, de a magyar állampapír és részvény is ráfért a külföldiek bevásárlási listájára.
Az ÁKK számára kedvessé vált héten összességében 1,81 milliárd dollár áramlott a feltörekvő piaci ETF-ekbe. A csipgyártásából profitáló Tajvan vonzotta 538 millió dollárhoz képest eltörpül a magyar kötvényekbe és részvényekbe öntött alig 10 millió, amit a lengyelek is majdnem hatszorosan meghaladtak.
A pénz kötvényekbe és részvényekbe egyaránt áramlott a múlt héten. Pörgessünk azonban vissza két hetet, amikor az ÁKK alig tudott eladni államkötvényt az aukcióin. Az akkor ETF összesíőben azt találjuk, hogy a feltörekvő részvényekbe akkor is ömlött a pénz – a kötvényekből azonban kivonták. Összesen 106 millió dollárt, amiből 7 millió volt a magyar veszteség, de a sokk szinte senkit nem került el a feltörekvő világban.
Donald Trump Irán-sztorija keresztbemetszi Magyar Péter euró-sztoriját
Ezen a ponton a feltörekvő piacokat is magunk mögött hagyhatjuk. Ugyanis a fent emlegetett hullámzás a fejlett piacokon is megmutatkozott.
Július végén a közel-keleti konfliktus és a 100 dollár fölé ugró olajár globális kötvényeladást okozott, ami a magyar papírokat is megütötte. "Az energiaimportőr Magyarországot sújtó emelkedő olajárak hatása akkor jelentkezik, amikor Magyar kormányára egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy bemutassa, miként tudja csökkenteni az idén várhatóan a GDP 7 százalékát elérő költségvetési hiányt" – ecsetelte az FT már idézett cikke.
Ezt követően megerősödtek a remények a Hormuzi-szoros újranyitására, az olajár visszavonult, a kötvényeket megint elkezdték vinni, és ekkor érkezett a hatalmas kereslet a nemzetközi összehasonlításban még mindig magas hozamot kínáló ÁKK új aukcióin.
Itt mindjárt hozzá kell tenni még egy harmadik "sztorit", ami mindkét előzőt is metszi, és ami szintén figyelendő, hiszen jelentős piaci mozgásokat okozhat. Az államkötvény-lejáratokról van szó. A magyar 2026/F papírból augusztus 26-án 587 milliárd forintnyi jár le. Előfordul, hogy a lejáratból felszabaduló összeget a befektetők már előre befektetik. Az ÁKK következő aukciója még a lejárat előtt, augusztus 17-én esedékes.
Eközben: az állampapír és a magyar háztartások
Az ÁKK a magyar háztartásoknak is ad el folyamatosan állampapírokat, akiknek az életét az euró bevezetésének várható sikere, vagy kudarca direktben befolyásolja.
Ha ezt a piacot is megnézzük, az derül ki, hogy az előbb elemzett nemzetközi intézményi állampapírpiactól elszakadva mozog. Ha eurófronton valamilyen jelentős fejlemény történne, az vélhetően itt is meglátszana, addig azonban a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentéseit követő ÁKK-kamatcsökkentések viszik a prímet a keresletben, Donald Trumpnak ebbe kevés a beleszólása.
Ami adott esetben pont ellentétesen mozog a külföldieknek értékesített forintkötvények keresletével. Ezt láthattuk a múlt héten is. Miközben a külföldiek egymást taposták a magyar kötvényekért, a magyar háztartások kereslete éppen megroppant, ami felveti a kérdést: ezen a piacon nem fárad-e ki hamarabb a magyar eurótörténet, mint a nemzetközin. Megfelelően magas kamat mellett persze szinte minden sztori tud jól működni.
Állampapír: ezt nem teszi zsebre az ÁKK, valami hirtelen megroppant
Csökken a kamat, de viszik a magyar államkötvényeket, eddig erről számoltunk be. Az állampapírok múlt heti értékesítéséről szóló jelentés módosít a képen, a háztartások étvágya érzékelhetően csökkent.