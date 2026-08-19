Állampapír: ezt nem úszta meg Magyarország se, nem kapott ajándékot külföldről a 100-napos Tisza-kormány
Csütörtök helyett az államünnep miatt szerdán rendezte kéthetente tartott államkötvény aukcióit az Államadósság Kezelő Központ. Habár az intézményi befektetőknek, köztük külföldieknek rendezett eladás elborult nemzetközi hangulatban történt, a két héttel ezelőtti elképesztő keresletet követően élt a remény, hogy Magyarország ezúttal szembemegy az európai szélnek, és a kinevezése utáni századik napon a Tisza-kormány ajándékot kap. Nem ez történt.
Habár előzeteseinkben jeleztük, az ÁKK-nak lehet egy "csodafegyvere" a jelenlegi borús nemzetközi környezetben, az aukción pont az történt, amire az európai fejlemények alapján számítani lehetett. Magyarország nem kapott külön elbánást a nemzetközi befektetőktől, a kereslet töredékére csökkent a két héttel ezelőttihez képest, az átlaghozam emelkedett.
A hosszabb távú tanulságok, mielőtt bemutatjuk a részleteket:
- miközben a nemzetközi befektetők a következő hónapokban azt várják el a Tisza-kormánytól, hogy hiteles költségvetési tervvel támassza alá ígéretét az euró bevezetésére,
- az ország nem feltétlenül kap "kimenőt", ha Európában emelkednek a kamatok: így az is bizonytalan, mekkora megtakarítás érhető el a költségvetésben az államadósság kamatain.
Ami eddig történt idén, az biztató: az alacsony infláció és az MNB kamatcsökkentései révén a lakossági állampapírokra is jóval kevesebb kamatot kell fizetnie az államnak, az euróbevezetési terv pedig a magyar állam nemzetközi kötvényeinek hozamát is lejjebb szorította. A szerdai aukciókon nem ez a folyamat folytatódott.
Állampapír: az előrehozott magyar aukció egybeesett a némettel
A nemzetközi szél, ami a magyar hajót is eltérítette: az iráni békekötési remények elillanása. Emiatt az elmúlt másfél hétben a nemzetközi piacon emelkedtek a kötvényhozamok, mert valószínűbbé tette a háború okozta infláció tartósulását és a jegybanki kamatemeléseket.
A szerdára előrehozott magyar aukció egybeesett a némettel, mégpedig úgy, hogy a 10-éves Bund hozama épp 2011 óta nem látott szintre emelkedett. A háromhetente tartott német aukción 3,26 százalékos átlaghozamon adták el a 10-éves Bundot, ami 30 bázisponttal több a két hónappal ezelőttinél. A kereslet pedig vérszegény volt.
A magyar aukció előtt lehetett azt remélni, hogy ezt mi külön útunkon járva megússzuk, miután két hete fergeteges kereslet mellett zajlott és a tervezettnél jóval nagyobb eladáshoz vezettek az ÁKK rendes aukciói, és aztán ez megismétlődött a 10-éves papír múlt heti rendkívüli aukcióján.
A magyar bónusz
- azon felül, hogy az idei csökkenés után is még jóval nagyobbak a magyar kötvényhozamok az euróövezetieknél,
- a Tisza-kormány euróterve,
- plusz lehetett tudni, hogy augusztus végén majdnem 600 milliárd forintnyi jár le egy államkötvénysorozatból, ami rengeteg visszaforgatható pénzt jelent.
Csakhogy már négy héttel ezelőtt feltűnhetett, hogy – euróterv ide, vagy oda –, a nemzetközi hangulat nálunk akár másoknál is erősebb kilengéseket plántálhat. Akkor olyan borzasztóan alacsony volt a kereslet a magyar aukciókon, hogy az ÁKK nem is tudta eladni a tervezett mennyiséget. Ugyanaz az euróterv, két homlokegyenest különböző aukciós eredmény két hét alatt.
Nem mi fújjuk a szelet, és nincs folyton szélárnyék
A kettő közül melyik irányba ment a szerdai ÁKK-eladás? Valahol a kettő közé, és arra, amerre a német.
Miközben két héttel ezelőtt a kereslet többszörösen meghaladta a felajánlott mennyiséget, ezúttal alig volt felette.
Érdekes mód a 10-éves papír esetében volt a legnagyobb (a felajánlott 25 milliárd forinthoz képest 61,7 milliárd), nem kizárt, hogy az azonos futamidejű Bund negatív reklámjának köszönhetően. Ebből a papírból a tervezettnél 5,5 milliárd forintnyival többet adott el az ÁKK (de ez is kevesebb, mint a fele a múlt heti rendkívüli eladás kihozatalának, ezen kívül ára volt az emelésnek).
Eközben a három- és ötéves papírok esetében maradt a tervezett 20 milliárdos kibocsátás mellett az ÁKK. Ha befogadja a túljegyzéseket is, még magasabbra hágtak volna a hozamok.
- A 3-éves 2029/C átlaghozama 5,32-re tikkelt 5,31 százalékról,
- az ötéves 2031/B-é 5,36-ról 5,38-ra,
- és a legnagyobbat a nemzetközi trendnek megfelelően a 10-éves 2037/A hozama emelkedte: 5,37-ről 5,48 százalékra. (Ugyanez történt a svédek mai aukcióján is 11 bázispontos emelkedés 3,06 százalékra, csak ott még jóval erősebb kereslet, négyszeres túljegyzés mellett.)
Jár-e különebéd?
Nem, ez nem tragédia és nem összeomlás. Mindössze arról van szó, hogy
a további kamatmegtakarításokhoz nem kizárólag az vezet, ha az euróhoz vezető pályán a Tisza-kormány teljesíti az elvárásokat: arra is szükség lehet, hogy a nemzetközi szél ne fújjon szembe.
A 2026-os év első aukcióihoz képest még így is szép a hozamcsökkenés: a 3- és 5-éves papírokban mintegy 80 bázispont, a 10-évesben majdnem egy teljes százalékpont a hozamcsökkenés.
Kamatmegtakarítás tehát mindenképp várható, ha nem történik nagy hátraarc (ami nem kizárt, ha a Tisza később napvilágot látó tervei kiábrándítják a befektetőket), és ha nem is ez menti meg a költségvetést: a jövő évi hatást a Pénzügyminisztérium korábban a GDP 0,2 százalékára becsülte.
A 10-éves papírok mai európai történetei azt erősítették meg, hogy semmi baj az érdeklődéssel – ha a befektető elég magas hozamot kap. És e téren nincs különebéd a magyaroknak a németekhez, svédekhez, vagy akár a lengyelekhez képest.