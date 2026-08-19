Állampapír: ezt nem úszta meg Magyarország se, nem kapott ajándékot külföldről a 100-napos Tisza-kormány

Csütörtök helyett az államünnep miatt szerdán rendezte kéthetente tartott államkötvény aukcióit az Államadósság Kezelő Központ. Habár az intézményi befektetőknek, köztük külföldieknek rendezett eladás elborult nemzetközi hangulatban történt, a két héttel ezelőtti elképesztő keresletet követően élt a remény, hogy Magyarország ezúttal szembemegy az európai szélnek, és a kinevezése utáni századik napon a Tisza-kormány ajándékot kap. Nem ez történt.

Állampapír: borús európai egek alatt Magyarországnak sem járt különebéd. az ÁKK aukciói ezúttal nem hoztak frenetikus sikert Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Habár előzeteseinkben jeleztük, az ÁKK-nak lehet egy "csodafegyvere" a jelenlegi borús nemzetközi környezetben, az aukción pont az történt, amire az európai fejlemények alapján számítani lehetett. Magyarország nem kapott külön elbánást a nemzetközi befektetőktől, a kereslet töredékére csökkent a két héttel ezelőttihez képest, az átlaghozam emelkedett.

A hosszabb távú tanulságok, mielőtt bemutatjuk a részleteket:

miközben a nemzetközi befektetők a következő hónapokban azt várják el a Tisza-kormánytól, hogy hiteles költségvetési tervvel támassza alá ígéretét az euró bevezetésére,

az ország nem feltétlenül kap "kimenőt", ha Európában emelkednek a kamatok: így az is bizonytalan, mekkora megtakarítás érhető el a költségvetésben az államadósság kamatain.

Ami eddig történt idén, az biztató: az alacsony infláció és az MNB kamatcsökkentései révén a lakossági állampapírokra is jóval kevesebb kamatot kell fizetnie az államnak, az euróbevezetési terv pedig a magyar állam nemzetközi kötvényeinek hozamát is lejjebb szorította. A szerdai aukciókon nem ez a folyamat folytatódott.

Állampapír: az előrehozott magyar aukció egybeesett a némettel

A nemzetközi szél, ami a magyar hajót is eltérítette: az iráni békekötési remények elillanása. Emiatt az elmúlt másfél hétben a nemzetközi piacon emelkedtek a kötvényhozamok, mert valószínűbbé tette a háború okozta infláció tartósulását és a jegybanki kamatemeléseket.

A szerdára előrehozott magyar aukció egybeesett a némettel, mégpedig úgy, hogy a 10-éves Bund hozama épp 2011 óta nem látott szintre emelkedett. A háromhetente tartott német aukción 3,26 százalékos átlaghozamon adták el a 10-éves Bundot, ami 30 bázisponttal több a két hónappal ezelőttinél. A kereslet pedig vérszegény volt.