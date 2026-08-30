„Már menekülnek a vezetők a tiszás erőszakkormányból” – helyettes államtitkár mondott le három hét után egy képviselő szerint: ki lesz a következő?

„Száztíz nappal az új kormány megalakulása után már menekülnek a vezetők a tiszás erőszakkormányból” – kezdte Facebook-bejegyzését Panyi Miklós. A fideszes politikus azt állította, hogy a Tisza-kormány egyik helyettes államtitkára mindössze három hét után kérte a felmentését, amely szeptember 1-jével válhat hatályossá.

Megvan, ki lehet a távozó helyettes államtitkár / Fotó: Hegedüs Róbert

Panyi Miklós az érintett teljes nevét nem közölte, csupán az „M. R.” monogramot használta. Azt írta, hogy a helyettes államtitkár június végén kezdett dolgozni a Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumban, távozását pedig a tárcánál tapasztalt munkakörülményekkel és a miniszter vezetési stílusával indokolta. A képviselő szerint a lemondott vezető korábbi munkahelyén felmondott az új kormányzati tisztség kedvéért, néhány héttel később azonban úgy döntött, hogy nem kívánja tovább betölteni a pozíciót.

Ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét

– idézte Panyi Miklós az állítólag távozó helyettes államtitkárt. A politikus szerint rendkívüli körülmények kellettek ahhoz, hogy egy általa szorgalmasnak, kompetensnek és elkötelezettnek nevezett vezető három hét után otthagyjon

egy jól fizető

szakmai karrierje

csúcsának tekinthető pozíciót, még akkor is, ha ezzel átmenetileg munka nélkül marad.

Gondoljunk bele, milyen viszonyok kellenek ahhoz, hogy egy szorgalmas, kompetens, elkötelezett vezető az új munkahelyét, egy vezetői pozíciót három hét után otthagyjon. Inkább a munkanélküliségbe, a semmibe meneküljön egy jól fizető pozícióból

– fogalmazott Panyi Miklós. A bejegyzésben szereplő kijelentések és a Lőrincz Viktóriával kapcsolatos minősítések Panyi Miklós politikai állításai. A képviselő nem tett közzé dokumentumot a lemondásról, a felmentés pedig a cikk elkészültéig még nem jelent meg a Magyar Közlönyben. A minisztérium, a miniszter és az érintett nyilvános reakciója egyelőre nem ismert.

Panyi Miklós azt is állította, hogy a kormány megalakulása után 110 nappal még több fontos államtitkári és helyettes államtitkári tisztség betöltetlen, miközben kabinetfőnökök és más kormányzati vezetők már távoztak.

Óriási veszély Magyarországnak, hogy az ország egyik legfontosabb területein a tiszás vezetés teljesen alkalmatlan

– írta a fideszes képviselő, hozzátéve, hogy szerinte Lőrincz Viktória körül is „fogy a levegő”.