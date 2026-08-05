Paks-hatás: elképesztő az áram forgalma a magyar tőzsdén, a régió ámulva figyeli, közben drágul is

Érvényesül az áram hazai nagykereskedelmi piacán annak a hatása, hogy az elmúlt napokban csökkent az áram felhasználása és nőtt több erőmű termelése az országban. E két változást az kényszerítette ki, hogy a Duna alacsony vízszintje miatt az elmúlt napokban fokozatosan le kellett állítani a Paksi Atomerőmű négy blokkjából hármat, és a negyedik és csak félkapacitással termel. Kiesett a paksi termelés hétnyolcada. Normál esetben ez az erőmű adja az ország áramtermelésének mintegy 45 százalékát.

Nagyon pörög a magyar áramtőzsde/Fotó: Karnok Csaba

Eddig még jó

Bár a folyó vízállása alapján ma talán nem esik tovább a megmaradt atomerőművi termelés, a következő 2-3 hónap kilátásai nyitottak. Mindazonáltal két okból nagyon is kedvező, hogy egy paksi generátor még működhet, és ezt esetleg később sem kell kikapcsolni: Erre támaszkodva majd külső energia nélkül újraindítható az erőmű, illetve nem jutottunk el a paksi termelés teljes leállásáig sem, ami még nehezebben kezelhető áramellátási helyzetet, a tőzsdén pedig akár 700-800 eurós megawattóránkénti árat okoz.

A valóságot a HUPX elszámolóárai mutatják

Persze, a drágulás megindult, hiszen a kínálat szűkült. A paksi blokkok teljesítmények csökkenésére és az erőmű teljes leállásának lehetőségére a hónap elején a hazai nagykereskedelmi áramárak jelentősen nőttek, és rendkívül volatilissé váltak. A tőzsdén a másnapi zsinóráram átlagára 178 euró fölé nőtt, és megugrott az esti árcsúcsok veszélye. Ilyenkor ugyanis megnő az ország importigénye.

E nagy izgalom idején két dolog történt a HUPX áramtőzsdén, amely a magyar elektromos ipar lelke - hívta fel a Világgazdaság figyelmét Balogh József energiapiaci szakértő.

Egy időre megszabadult a piac a negatív áraktól. A HUPX-en az elszámolóár azokban az órákban, amelyekben a napelemek nagy teljesítménnyel működtek, a zéró, illetve negatív tartományból felment a 60-80 euró körüli szintre. Ez nagyon jól jött a napelemes termelőknek.

Az egy nap alatt kereskedett árammennyiség túllépte a 100 gigawattórát (GWh). (A tavalyi havi átlag 73 és 118 GWh között alakult.)

Előretört a HUPX a térség áramtőzsdéi között

A kereskedett mennyisége felfutása Balogh József szerint azért nagyon fontos, mert ezzel a HUPX újra a régió legnagyobb forgalmú tőzsdéje lett. A bulgáriai (IBEX) napi forgalma most 90 GWh, az összes többié pedig nagyon messze van a magyarországi csúcsmennyiségtől.