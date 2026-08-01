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energiaválság
vízhiány
áramhiány

Itt a kormány pontos listája: ezek a szigorítások lépnek életbe Magyarországon hétfőtől az áramhiány miatt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Leáll az esti vasúti teherfogalom Magyarországon. Ezen kívül az áramhiány miatt minden állami intézmény diszkivilágítását és mellőzhető világítását lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várják el hazánk minden önkormányzatától is. Korlátozzák a vízfelhasználást is, ami a magánszemélyekre is vonatkozik.
VG
2026.08.01, 11:20
Frissítve: 2026.08.01, 11:25

Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az áramhiányra tekintettel a Tisza-kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását - jelentette be szombat délelőtt Magyar Péter miniszterelnök.

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Áramhiány: ezek a korlátozások lépnek életbe hétfőtől / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Lekapcsolják a díszkivilágítást is az áramhiány miatt

Az intézkedés célja, hogy ezzel is csökkentsék a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítsanak fel. 

Továbbá a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.

A kormány arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető. 

Ennek az az értelme, hogy a lehetséges minimumra mérsékeljék az irodaépületek energiafelhasználását.

Ezen kívül minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását is lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várják el hazánk minden önkormányzatától is.

Már nem csak az áram, a víz is elfogyhat

Folyik a helyzet esetleg még súlyosabbá válása miatt szükséges döntések előkészítése is. A védelmi munkacsoport ülésén a vízbiztonság megőrzéséről is döntött a kabinet.

Folyamatosan kapcsolatban van a kormány az osztrák és a szlovák vízügyi hatóságokkal. 

Ausztria és Szlovákia az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Duna Magyarországra érkező vízmennyiségét. 

A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk.

Felkérték a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozni kell.

Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban is. 

Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni, vagy éppen medencéket feltölteni, mert minden csepp víz számít. 

Magyar Péter ennek szigorú betartását kéri minden magyar embertől.

 

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