Itt a kormány pontos listája: ezek a szigorítások lépnek életbe Magyarországon hétfőtől az áramhiány miatt

Hétfőtől a legkritikusabb 17 és 22 óra közötti idősávban az áramhiányra tekintettel a Tisza-kormány elrendelte a vasúti teherforgalom leállítását - jelentette be szombat délelőtt Magyar Péter miniszterelnök.

Áramhiány: ezek a korlátozások lépnek életbe hétfőtől / Fotó: Orbán Balázs Facebook-oldala

Lekapcsolják a díszkivilágítást is az áramhiány miatt

Az intézkedés célja, hogy ezzel is csökkentsék a vasúti rendszer esti energiaigényét és további tartalékot szabadítsanak fel.

Továbbá a kormány elrendeli az otthoni munkavégzést a jövő hét első három napjára az államigazgatás minden olyan munkakörében, ahol a folyamatos feladatellátás ezt lehetővé teszi.

A kormány arra kéri a piaci vállalatokat és munkáltatókat, hogy a következő napokban ők is biztosítsanak otthoni munkavégzést minden olyan dolgozó számára, akinek a munkája távolról elvégezhető.

Ennek az az értelme, hogy a lehetséges minimumra mérsékeljék az irodaépületek energiafelhasználását.

Ezen kívül minden állami intézmény díszkivilágítását és mellőzhető világítását is lekapcsolják, és a lehető legmagasabb szintű energiatakarékossági intézkedéseket várják el hazánk minden önkormányzatától is.

Már nem csak az áram, a víz is elfogyhat

Folyik a helyzet esetleg még súlyosabbá válása miatt szükséges döntések előkészítése is. A védelmi munkacsoport ülésén a vízbiztonság megőrzéséről is döntött a kabinet.

Folyamatosan kapcsolatban van a kormány az osztrák és a szlovák vízügyi hatóságokkal.

Ausztria és Szlovákia az interneten terjedő dezinformációkkal szemben nem vezetett be olyan vízügyi korlátozást, amely csökkentené a Duna Magyarországra érkező vízmennyiségét.

A Duna vízállását elsősorban a vízgyűjtő területeken elmaradó csapadék határozza meg, ezért a következő napokban további apadásra kell felkészülnünk.

Felkérték a vízügyi szerveket, hogy minden olyan térségben, ahol az ivóvízellátás biztonságos fenntartása ezt indokolja, haladéktanul rendeljék el a harmadfokú vízkorlátozást.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden nem létfontosságú vízfelhasználást korlátozni kell.

Ennek részeként locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban is.

Ivóvízzel ezekben a napokban nem lehet füvet locsolni, díszfelületeket mosni vagy látványelemeket működtetni, vagy éppen medencéket feltölteni, mert minden csepp víz számít.

Magyar Péter ennek szigorú betartását kéri minden magyar embertől.