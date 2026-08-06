Kiszámolták, hogy eddig hány milliárd forintot égetett el Magyarország a Paksi Atomerőmű leállása miatt: erre biztosan nem lesz büszke Kapitány István

Megjött az energiakrízis-számla: hiába a spórolás, esténként milliárdokat fizet Magyarország az áramért – áll a Portfolio saját számításai alapján készített összeállításban. A villamosenergia-import működése ugyanakkor nem olyan egyszerű, hogy a hiányzó hazai termelést automatikusan külföldről pótolja az ország. Az európai villamosenergia-piac összekapcsolt rendszerként működik, ahol a villamos energia a merit order elve alapján áramlik: vagyis mindig onnan érkezik, ahol olcsóbb az előállítása, egészen addig, amíg ezt a határkeresztező kapacitások lehetővé teszik.

A Paksi Atomerőmű majdnem teljes kiesése miatt megnőtt az áramimport jelentősége, költségei pedig még inkább (illusztráció)

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Most épp a legolcsóbb áramtermelést kell pótolni

Normál körülmények között Magyarország akkor importál, ha a külföldi áram olcsóbb, mint a legdrágább hazai termelőegység – jellemzően egy gázerőmű. Ez azt jelenti, hogy behozatal nemcsak akkor történik, amikor nincs elegendő hazai termelés, hanem akkor is, ha gazdaságosabb külföldről beszerezni az energiát.

A cikk szerint a jelenlegi energiaválságban azonban egészen más a helyzet.

A Paksi Atomerőmű kiesése miatt nem egy drága gázerőmű termelését váltja ki az import, hanem az ország egyik legolcsóbb áramforrását kell helyettesíteni.

Ez azt eredményezi, hogy Magyarország sok esetben kényszerből vásárol drágább villamos energiát a nemzetközi piacról.

Ráadásul az import mértékét nem kizárólag a gazdaságosság határozza meg: a rendszerirányítás biztonsági szempontjai miatt előfordulhat, hogy nem használják ki teljesen a rendelkezésre álló határkeresztező kapacitásokat sem, hogy váratlan események esetére elegendő tartalék maradjon a rendszerben.

A lap számításai szerint július 25-én – amikor még a Paksi Atomerőmű teljes kapacitással működött, és a napi csúcshőmérséklet 30 Celsius-fok körül alakult – Magyarország nettó villamosenergia-importjának költsége még mintegy 0,6 milliárd forint volt.

Ehhez képest augusztus elejére a napi importszámla közel 4 milliárd forintra emelkedett.

Augusztus 4-én a behozott villamos energia átlagos ára 218 euró/megawattóra volt, miközben a HUPX másnapi piaci átlagára 187 euró/megawattóra volt. Ennek oka, hogy Magyarország éppen azokban az esti órákban szorult jelentős importra, amikor az árak a legmagasabbak voltak.