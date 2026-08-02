Energiaválság Magyarországon: feketelistán a legnagyobb gyárak, remegve figyeli a gazdaság, mi történik velük – egy szerencséje lehet a Tisza-kormánynak

Módosult a villamosenergia-rendszer (VER) jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló korábbi kormányrendelet. A változtátásra azért volt szükség, mert a Paksi Atomerőmű kényszerű leállítása miatt, tovább a szükségestől esetleg elmaradó áramimport esetén áramkrízis fenyeget, ennek megelőzése, illetve kezelése érdekében az eddigi jogszabályt a jelenlegi helyzethez kellett igazítani.

Áramkrízist kell megelőznie az országnak/Fotó: JU.Stocker/ Shutterstock(Képünk illusztráció)

Pontokba szedte az új áramkrízis-szabályokat a kormányrendelet

A Magyar Közlönyben július 31-én megjelent kormányrendelet úgy módosítja ugyanis a villamosenergia-ellátási válsághelyzet korlátozási sorrendjét, hogy

kiemelten védi a lakossági fogyasztókat,

a korlátozások elsősorban a nagyfogyasztókat és az ipari szereplőket érinthetik.

A cél a VER stabilitásának fenntartása és a kritikus ellátásbiztonság garantálása. Szigorodnak a hálózat védelmét szolgáló előírások.

A fogyasztás korlátozása kapcsán a lényeg – amit egyébként Magyar Péter miniszterelnök korábban már közölt –, hogy a nagyfogyasztóktól a Mavir Zrt., mint rendszerirányító először önkorlátozásra kér, de ha azt a társaság nem tartja be, akkor büntetést kaphat. A Mavir második lépésként figyelmezteti, majd fogyasztása csökkentésére utasíthatja a nagyfogyasztók, amelyet szélső esetben le is kapcsolhat a hálózatról.

A Mavir az elosztókkal az országos felhasználói terhelést 18, hozzávetőleg egyforma terhelési csoportra osztja. E csoportok terhelési alcsoportokra oszthatók.

Módosultak a válsághelyzeti kategóriák

A válsághelyzeti kategória I. fokozatának minősül

az olyan tartós erőművi termelés vagy importhiány, amely miatt a villamosenergia-rendszer (VER) maradó teljesítménye az üzemi szabályzat szerinti értékre csökken a 750 MW és a 250 MW közötti sávban,

Ha a földgázszállítási rendszerirányító (FGSZ) elrendeli a felhasználás korlátozát gázellátás biztonsága érdekében

Ha a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 100 000 felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlanná válik,

Ha a VER legalább 6 órára elszakad a szinkronterületi működéstől,

Ha a jelentős zavar 30 napon belül legalább háromszor bekövetkezik.

A válsághelyzet veszélye II. fokozatának minősül, ha

Ha már akkora az áramhiány, hogy a VER maradó teljesítménye az üzemi szabályzat szerinti értéke 250 MW vagy az alatti, és a 0 MW feletti sávba esik,

Ha az FGSZ több mint 24 órás felhasználói korlátozást rendel el,

Ha a kisfeszültségű közcélú elosztóhálózatra csatlakozó legalább 200 000 felhasználási hely a nagyfeszültségű hálózat üzeme miatt legalább 36 órán át ellátatlan,

Ha a VER legalább 9 órára elszakad a szinkronterületi működéstől,

Ha a jelentős zavar 30 napon belül legalább ötször következik be.

A második fokozat esetén a Mavir köteles mérlegelni az áramtőzsdén folyó tranzakciók felfüggesztését.