Áramszünetekre számíthat egy sor magyar város, már hétfőn kezdődik – nem Paks az ok
Számos magyar városban lesz áramszünet a követlkező napokban, már hétfőtől kezdődően. Az E.ON augusztus 17. és 23. között történő áramszünetekről tájékoztatott előre.
A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán – ezt Magyar Péter közölte azokkal a munkálatokkal kapcsolatban, amelyek azért folynak, hogy ne kelljen blokkot leállítani a paksi atomerőműben a hűtővíz alacsony szintje miatt.
Az E.ON által az érintett fogyasztóknak előre jelzett, néhány órás leállásokra nem ezért kerül sor, de részben ezzel egybeesően. Az előrejelezhető, tervezett karbantartásokat végzik. A szolgáltató szerint lesz, ahol csak egy-egy ingatlant, máshol több utcát is érint az átmeneti szolgáltatáskiesés.
Az érintett települések listája hosszú, a helyeket és időpontokat közölték a megyei lapok.
A teljesség igénye nélkül:
- A vaol.hu jelentése szerint Vasban többek közt Szentgotthárdon és Jánoshalmán lesz áramszünet.
- Nógrád megyében Hont-Parassapuszta és Pásztó érintett – írta a nool.hu.
- Tolnában kedden végzik a munkát, Dúzsban és Nagykónyiban – tájékoztatott a teol.hu.
- Veszprémben maga a megyeszákhely érintett, a veol.hu az utcák nevét is közli.
- Érdemes feltölteni a telefonokat: hosszas áramszünetek jönnek a jövő héten Zalában – írja a zaol.hu, Zalaegerszegen kívül itt több település is érintett.
- A sonline.hi szintén több somogyi települést említ, Kaposváron kívül balatoniakat is.