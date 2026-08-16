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energiabiztonság
EON Hungária csoport
áramszünet

Áramszünetekre számíthat egy sor magyar város, már hétfőn kezdődik – nem Paks az ok

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Számos magyar város lakói számíthatnak áramszünetekre a napokban. Az áramszünet nem a paksi erőmű teljesítményvisszafogásai miatt történik, habár a sorozat egybeesik a Magyar Péter miniszterelnök által emlegetett kritikus napokkal.
Pető Sándor
2026.08.16, 19:20

Számos magyar városban lesz áramszünet a követlkező napokban, már hétfőtől kezdődően. Az E.ON augusztus 17. és 23. között történő áramszünetekről tájékoztatott előre.

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Áramszünet várható sok magyar településen, karbantartásokat végeznek Fotó: NurPhoto via AFP

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán – ezt Magyar Péter közölte azokkal a munkálatokkal kapcsolatban, amelyek azért folynak, hogy ne kelljen blokkot leállítani a paksi atomerőműben a hűtővíz alacsony szintje miatt.

Az E.ON által az érintett fogyasztóknak előre jelzett, néhány órás leállásokra nem ezért kerül sor, de részben ezzel egybeesően. Az előrejelezhető, tervezett karbantartásokat végzik. A szolgáltató szerint lesz, ahol csak egy-egy ingatlant, máshol több utcát is érint az átmeneti szolgáltatáskiesés.

Az érintett települések listája hosszú, a helyeket és időpontokat közölték a megyei lapok.

A teljesség igénye nélkül:

  • A vaol.hu jelentése szerint Vasban többek közt Szentgotthárdon és Jánoshalmán lesz áramszünet. 
  • Nógrád megyében Hont-Parassapuszta és Pásztó érintett – írta a nool.hu. 
  • Tolnában kedden végzik a munkát, Dúzsban és Nagykónyiban – tájékoztatott a teol.hu.
  •  Veszprémben maga a megyeszákhely érintett, a veol.hu az utcák nevét is közli
  • Érdemes feltölteni a telefonokat: hosszas áramszünetek jönnek a jövő héten Zalában – írja a zaol.hu, Zalaegerszegen kívül itt több település is érintett.
  •  A sonline.hi szintén több somogyi települést említ, Kaposváron kívül balatoniakat is.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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