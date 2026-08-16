Áramszünetekre számíthat egy sor magyar város, már hétfőn kezdődik – nem Paks az ok

Számos magyar városban lesz áramszünet a követlkező napokban, már hétfőtől kezdődően. Az E.ON augusztus 17. és 23. között történő áramszünetekről tájékoztatott előre.

Áramszünet várható sok magyar településen, karbantartásokat végeznek Fotó: NurPhoto via AFP

A keddi és a szerdai nap lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán – ezt Magyar Péter közölte azokkal a munkálatokkal kapcsolatban, amelyek azért folynak, hogy ne kelljen blokkot leállítani a paksi atomerőműben a hűtővíz alacsony szintje miatt.

Az E.ON által az érintett fogyasztóknak előre jelzett, néhány órás leállásokra nem ezért kerül sor, de részben ezzel egybeesően. Az előrejelezhető, tervezett karbantartásokat végzik. A szolgáltató szerint lesz, ahol csak egy-egy ingatlant, máshol több utcát is érint az átmeneti szolgáltatáskiesés.

Az érintett települések listája hosszú, a helyeket és időpontokat közölték a megyei lapok.

A teljesség igénye nélkül: