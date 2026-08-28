Hitelmoratóriummal segítik az aszály miatt bajba jutott gazdákat

Önkéntes tőketörlesztési moratórium elindításáról állapodott meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium a Magyar Bankszövetséggel – jelentette be csütörtökön Bóna Szabolcs. A tárcavezető szerint az intézkedés célja, hogy likviditási segítséget nyújtson azoknak az agrár- és élelmiszer-gazdasági vállalkozásoknak, amelyek működését az aszály, a terméskiesés és a kedvezőtlen gazdasági környezet veszélyezteti.

Az aszály a napraforgó ültetvényeket sem kímélte Fotó: Denes Martonfai

A program 2026. szeptember 1-jén indul, belépni legalább december 31-ig lehet. A jogosult vállalkozások tőketörlesztését 2027. december 31-ig függeszthetik fel, miközben a kamatfizetési kötelezettségük megmarad. A könnyítés tehát nem teljes hitelmoratórium: átmenetileg mérsékli a havi pénzügyi terheket, de a tartozást nem engedi el.

Ötszáz milliárd forintnyi hitelt érinthet a mostani intézkedés

A lehetőség az agrár-élelmiszeripari értéklánc valamennyi szereplője – a mezőgazdasági termelők, az állattartók, a feldolgozók és a kereskedők – előtt nyitva állhat. A Magyar Bankszövetség becslése szerint mintegy 500 milliárd forintos tőketartozás kerülhet a program hatálya alá. Ez azonban nem új költségvetési támogatást jelent, hanem annak a banki hitelállománynak a nagyságrendjét, amelynél átmenetileg elhalaszthatják a tőketörlesztést – mutatott rá cikkében a Szabolcshir.hu.

A konstrukció mindkét oldalon önkéntes lesz. Az egyes bankok maguk dönthetnek a csatlakozásról, saját eljárásrendet és jogosultsági feltételeket alakíthatnak ki, valamint egyedileg vizsgálhatják az ügyfelek rászorultságát. A Bankszövetség ajánlása minimumfeltételeket határoz meg, amelyeknél a pénzintézetek kedvezőbb megoldást is kínálhatnak.

Az Index szerint, a bankok gyorsított különeljárás kidolgozását és tanácsadást is vállaltak. A gazdálkodóknak ugyanakkor érdemes megvárniuk saját finanszírozójuk részletes tájékoztatását, mert a bevont hitelek köre, az igénylés dokumentumai és az elbírálás szempontjai pénzintézetenként eltérhetnek.

A takarmányhiány miatt már korábban lépett a kormány

A hitelkönnyítés az új kormány eddigi aszálykezelő intézkedéssorozatába illeszkedik. Az állattartók számára az egyik legsürgetőbb problémát a szálastakarmány hiánya jelenti: egyes országrészekben a hozamok 30–50 százalékkal maradtak el az átlagostól, miközben a széna és a szalma ára jelentősen emelkedett.