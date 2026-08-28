Eltűnt egymillió tonna búza, összeomlott a kukorica – az idei lehet a magyar gabonatermesztők egyik legrosszabb éve Petőházi Tamás szerint

Minden korábbinál gyorsabban ért véget az idei aratás Magyarországon: a munka már június ​első harmadában megkezdődött, és július elejére gyakorlatilag be is fejeződött. A korai betakarítás azonban nem a jó termés reményében zajlott, hanem a hőség és az aszály és a vízhiány miatt gyorsult fel a munka. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke a Világgazdaságnak azt mondta, őszi búzából körülbelül egymillió, őszi árpából pedig 300 ezer tonnával kevesebb került a magtárakba, mint egy évvel korábban.

Az aszály idén a napraforgót sem kímélte. A gazdálkodók lényegében minden szántóföldi növénnyel veszteséget termelhetnek Fotó: Karnok Csaba

A GOSZ elnöke már az aratás kezdetén arról beszélt, hogy az Alföldön több térségben mindössze két-három tonnás búzahozamok várhatók. Az őszi árpa országos termésátlaga 4,3–4,4 tonna körül alakult, szemben az előző évi 5,6 tonnával.

Eltűntek az olasz vevők az árpapiacról

Búzából végül mintegy 4,1–4,2 millió tonnát takarítottak be Magyarországon. A piac az aratás kezdetén kifejezetten gyenge volt, a tonnánkénti ár 60 ezer forint körül indult. Azóta azonban 70 ezer forint fölé emelkedett, elsősorban a nemzetközi piaci kockázatok és a fekete-tengeri háború újabb fejleményei miatt.

Az őszi árpa piaca még nehezebben indult. Petőházi Tamás szerint eltűntek a korábban meghatározó olasz vásárlók, ezért az aratás idején alig volt érdemi kereslet. A tavalyinál 300 ezer tonnával kisebb, hozzávetőleg 1,6 millió tonnás termés és a nemzetközi kínálati feszültségek hatására ugyanakkor az ár időközben tonnánként 90 ezer forint közelébe emelkedett.

Az árnövekedés azonban nem jelenti azt, hogy a gazdálkodók jól jártak. A kisebb hozam miatt ugyanis jóval kevesebb áru jut egy hektárra, miközben a műtrágya, az energia, a növényvédelem és a gépi munkák költsége továbbra is magas.

A kukoricatermés a korábbi becslést is alulmúlhatja

A legnagyobb veszteséget a kukoricatermesztők szenvedhetik el. Magyarországon az idén már csak 589 ezer hektáron vetették el a növényt, vagyis a kukorica területe nagyjából a felére csökkent a korábban megszokotthoz képest. A hőség és az aszály miatt azonban több tízezer hektáron nem vártak a szemtermésre: a növényállományt lesilózták, hogy legalább takarmányként hasznosítható legyen.