Két hét és kezdődik az év sporteseménye Budapesten – hazai szurkolók tömegeit mozgatja meg az Atlétikai Világdöntő

Két hét múlva, szeptember második hétvégéjén újra Magyarország fővárosára figyel a sportvilág. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség által életre hívott, és 2026-ban első alkalommal megrendezendő Atlétikai Világdöntő házigazdája ugyanis Budapest lesz. A magyar főváros szeptember 11. és 13. között látja vendégül a sportág legnagyobb sztárjait, akikkel ráadásul a legjobb hazai atléták is összemérhetik erejüket.

Különleges körítéssel érkezik Budapestre az Atlétikai Világdöntő / Fotó: World Athletics

Nem véletlenül esett a választás Budapestre, a 2023-as atlétikai világbajnokság alatt jelesre vizsgázott a főváros és a magyar szervezés. Az infrastruktúra is készen áll, a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ lesz a különleges esemény helyszíne.

A Világgazdaság érdeklődésére a szervezők elárulták, hogy az Atlétikai Világdöntőre folyamatosan növekszik az érdeklődés, de még vannak elérhető jegyek az eseményre.

Hozzátették, hogy hatalmas öröm számukra az is, hogy a magyar lakosság körében kiemelkedő az érdeklődés a verseny iránt, ugyanis a jegyeknek több, mint felét a hazai közönség vásárolta meg.

„Az Atlétikai Világdöntő Budapesten valósul meg először, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség pedig az összes eddigi sportrendezvényen szerzett tapasztalatát felhasználja az eseményen. Az Olimpiai Kvalifikációs Sorozaton tapasztalatot szereztünk abban, milyen egy vadonatúj eseménynek otthont adni és először megvalósítani egy sporteseményt. Természetesen, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség által többször is legjobbnak minősített 2023-as világbajnokságon szerzett tapasztalatok is nagyban kamatoztathatók az eseményen. A világbajnokság lehetőséget adott arra, hogy közelebb hozzuk az atlétikát a magyarokhoz és többen kövessék a sportágat, a nemzetközi sportolók pedig az elmúlt években a Gyulai István Memorial által komoly helyismeretre tettek szert a hazai stadionban és Magyarországon, ahova mindig szívesen térnek vissza. Ezek a tapasztalatok mind hozzátesznek az idei sportesemény sikeres, professzionális megvalósításához” – írták válaszukban.

Budapest közlekedésére is hatással lesz az Atlétikai Világdöntő

A világdöntő programja a Zsivótzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ területére koncentrálódik, ám

a 2023-a világbajnoksággal ellentétben ezúttal nem alakítanak ki szurkolói zónákat,

valamint kísérőprogramokat és futórendezvényt sem szerveznek.

Az esemény helyszínének vonzáskörzetében forgalomkorlátozásokra lehet számítani. Ezeknek a kialakítása jenleg is zajlik, a végső korlátozásokról mihamarabb tájékoztatjuk a lakosságot.