20 centis vízszint emelkedést vár a Dunán a bárkák elsüllyesztésétől Magyar Péter, de egy nagyon hasonló módszer már elvérzett a szomszédban

A kormány meghozta a Duna alacsony vízállása következtében kialakult, Paksi Atomerőművet érintő problémák kezeléséhez szükséges döntéseket. A szakemberek javaslata alapján csütörtökön megkezdődik egy fenékküszöb kialakítása, amely beruházás Magyar Péter kormányfő szerint képes megakadályozni, hogy újra veszélybe kerüljön hazánk energiabiztonsága. Emellett két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, és szükség esetén elsüllyesztenek.

Fenékküszöbbel és uszályokkal biztosítaná a kormány a Paksi Atomerőmű működését / Fotó: NurPhoto via AFP

Fenékküszöb és bárkák biztosíthatják a Paksi Atomerőmű működését?

Paks és Dunaszentbenedek között épül majd meg a dunai fenékküszöb, melynek feladata lesz, hogy biztosítsa az atomerőmű működéséhez szükséges minimális vízszintet.

Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen -90 centiméter alá

− jelentette be Magyar Péter, aki arról is beszámolt, hogy első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ használnak fel a víz alatti műtárgy építéséhez.

Ezenkívül két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek, így a vízszint akár 20 centiméterrel is megemelhető. A kormányfő arra is kitért, hogy a Duna teljes hosszán drámain alacsony a vízszint, egyelőre pedig nincs remény jelentős emelkedésre.