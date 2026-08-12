20 centis vízszint emelkedést vár a Dunán a bárkák elsüllyesztésétől Magyar Péter, de egy nagyon hasonló módszer már elvérzett a szomszédban
A kormány meghozta a Duna alacsony vízállása következtében kialakult, Paksi Atomerőművet érintő problémák kezeléséhez szükséges döntéseket. A szakemberek javaslata alapján csütörtökön megkezdődik egy fenékküszöb kialakítása, amely beruházás Magyar Péter kormányfő szerint képes megakadályozni, hogy újra veszélybe kerüljön hazánk energiabiztonsága. Emellett két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, és szükség esetén elsüllyesztenek.
Fenékküszöb és bárkák biztosíthatják a Paksi Atomerőmű működését?
Paks és Dunaszentbenedek között épül majd meg a dunai fenékküszöb, melynek feladata lesz, hogy biztosítsa az atomerőmű működéséhez szükséges minimális vízszintet.
Ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtőcsatornájánál ne csökkenjen -90 centiméter alá
− jelentette be Magyar Péter, aki arról is beszámolt, hogy első körben 30 ezer, majd 110 ezer köbméter követ használnak fel a víz alatti műtárgy építéséhez.
Ezenkívül két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, amelyeket szükség esetén elsüllyesztenek, így a vízszint akár 20 centiméterrel is megemelhető. A kormányfő arra is kitért, hogy a Duna teljes hosszán drámain alacsony a vízszint, egyelőre pedig nincs remény jelentős emelkedésre.
Amikor a két 80 méteres acéltestet keresztben leengedik a meder aljára, azok fizikai akadályt képeznek a víz útjában. Mivel elzárják a meder keresztmetszetének egy jelentős részét. A bárkákat nem akárhova, hanem mérnökileg pontosan kiszámított helyre süllyesztik le. A 20 centiméteres vízszintemelkedés nyilvánvalóan nem a teljes Dunára vonatkozik, hanem kizárólag lokálisan, a bárkák közvetlen környezetében és az erőmű szívócsatornájánál jelentkezhet, optimális esetben.
Romániában is hasonlóval próbálkoztak
Bár a megoldás drasztikusnak tűnik, a mérnökök nem először nyúlnak ehhez a vészforgatókönyvhöz.
A román kormány korábban 7 millió lejt különített el a dunai munkálatok kivitelezésére, amelynek részeként a hatóságok a Duna 345. és 346. folyamkilométere közötti szakaszán,
a Bala-ág és az Öreg-Duna elágazásánál négy uszályt süllyesztettek el, hogy korlátozzák a Bala-ágba jutó víz mennyiségét, így a vízhozam nagyobb részét az Öreg-Dunán keresztül Cernavoda és az ott működő atomerőmű felé tereljék.
Mindemellett a román haditengerészet felrobbantotta a Duna Bala-ágában található Parjoaia-sziklát, amellyel szintén a folyó vízhozamát igyekeztek növelni.
Az elvégzett munkálatok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, így a Nuclearelectrica tájékoztatása szerint augusztus 13-án reggel ellenőrzött módon leállítják a Cernavodai Atomerőmű 2-es, utolsó működő blokkját is. Az 1-es blokkot július július 28-án reggel állították le és választották le az országos villamosenergia-rendszerről.