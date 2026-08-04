Paksi leállás: egyre nehezebb kiigazodni a kormány üzenetein – Magyar Péter szombaton még leállította, Kapitány István most már megmentené az atomerőművet
Ahogy a Világgazdaság arról szombaton beszámolt, Magyar Péter bejelentette, hogy teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. A lakosság így vasárnap a legrosszabbtól tartott, sokan aktívan követték az erőmű aktuális üzemi adatait.
Ennek ellenére a 2-es blokk még a cikk írásának időpontjában, kedd este is üzemel, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig reménykeltő mondatokat fogalmazott meg az atomerőmű sorsával kapcsolatban.
Mégsem áll le az atomerőmű?
„Jelenleg a 2-es blokk 230-240 megawatt teljesítménnyel üzemel. A Duna vízszintje az elmúlt órákban stagnált, ami biztató fejlemény. Bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására„ − mondta Kapitány István.
Ez annak fényében hatalmas fordulatot jelent, hogy Magyar Péter szombaton bejelentette a Paksi Atomerőmű teljes leállítását, amit vasárnapra ígért.
A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű, és holnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül
− írta a kormányfő egy Facebook-bejegyzésben.
Továbbra is kitart a Paksi Atomerőmű
A problémát az elmúlt napokban a Duna rendkívül alacsony vízállása okozta. A folyó szintjének visszaesése miatt a hűtővizet biztosító rendszer működési feltételei jelentősen romlottak. Fontos ugyanakkor, hogy nem a Duna vízmennyiségének hiánya jelentette a problémát, hanem az alacsony vízszint miatt a hűtővizet biztosító szivattyúk működése került veszélybe.
Bár a Duna vízszintje nagyban meghatározza az atomerőmű működését, így is kérdéses, hogy a kormányfő miért kezelte kész tényként az atomerőmű leállítását, ha közben az MVM semmilyen erre utaló közleményt nem adott ki.
Mindenesetre az utolsó működő turbina szerepe így is fontos. Nemcsak azért, mert ez biztosítja a Paksi Atomerőmű fennmaradó villamosenergia-termelését, hanem azért is, mert az általa előállított energia az erőmű későbbi újraindításában is meghatározó lehet.
Egy teljes leállás után az atomerőmű újraindítása összetettebb folyamat, amelyhez külső villamosenergia-ellátásra is szükség lehet.
Amíg azonban egy turbina működik és termel, az általa biztosított energia segítheti a rendszer fenntartását és a többi berendezés visszakapcsolását. Ezért minden megawatt, amelyet az utolsó működő egység előállít, stratégiai jelentőségű.
Néhány centiméteren múlhat a teljes leállás
Amikor Magyar Péter szombat éjszaka bejelentette, hogy leáll az atomerőmű a Duna vízállása Paksnál -132 centiméter volt, míg a cikk írásának időpontjában az Országos Vízügyi Főigazgatóság -135 centimétert mért. A kormányfő szerint a következő napokban több dolgon múlik majd, hogy le kell-e állítani az erőmű utolsó még üzemben lévő blokkját:
- A paksi szakemberek munkáján,
- a Duna vízállásán,
- az erőmű berendezéseinek hibamentes működésén,
- valamint azon, hogy a hűtővizet biztosító szivattyúkban nem nő-e meg túlzottan az gerebellenállás.
Magyar Péter legutóbbi bejelentkezésében arról is beszámolt, hogy a Védelmi Munkacsoport kedd este Budapesten ülésezik, ahol áttekintik a kritikus időszakra várható adatokat, a szerdai napra vonatkozó energetikai becsléseket és a vízügyi, meteorológiai előrejelzéseket is.
Romániában is kritikus a helyzet
A Duna rekordalacsony vízállása miatt Romániában is veszélybe került egy fontos energetikai létesítmény működése. A Nuclearelectrica egy héttel korábban jelezte, hogy leállította a cernavodai atomerőmű 1-es blokkját, amelyet leválasztottak az országos villamosenergia-hálózatról. Erre a lépésre azért volt szükség, mert a Duna vízhozama nem volt képes biztosítani a megfelelő hűtővízellátást.
A reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnt el a román villamosenergia-rendszerből.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Románia energiaellátásában kulcsszerepet játszó Vaskapu I. és Vaskapu II. vízerőművek teljesítménye szintén visszaesett.
A Nuclearelectrica hétfőn közöte, hogy a Moldovai Köztársaságban működő Energocom közvetítésével Ukrajnából importál villamos energiát, hogy fedezze a cernavodai atomerőmű részleges leállítása következtében kialakult hiányt.
A román kormány mindeközben országos készültséget rendelt el, a hatóságok pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy biztosítsák a cernavodai atomerőmű hűtéséhez szükséges vízmennyiséget. Ezért robbantattak a hétvégén és hétfőn is, az utóbbi robbantás sikeres volt, néhány centiméterrel ugyanis még emelkedett a Duna vízszintje. A románok tehát minden követ megmozgatnak, hogy minél később kelljen leállítani az atomerőművet, ezzel szemben a magyar kormány semmilyen hasonló lépést nem tett a paksi erőmű érdekében.