Paksi leállás: egyre nehezebb kiigazodni a kormány üzenetein – Magyar Péter szombaton még leállította, Kapitány István most már megmentené az atomerőművet

Ahogy a Világgazdaság arról szombaton beszámolt, Magyar Péter bejelentette, hogy teljesen leáll a Paksi Atomerőmű. A lakosság így vasárnap a legrosszabbtól tartott, sokan aktívan követték az erőmű aktuális üzemi adatait.

Fotó: Janos Kummer

Ennek ellenére a 2-es blokk még a cikk írásának időpontjában, kedd este is üzemel, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pedig reménykeltő mondatokat fogalmazott meg az atomerőmű sorsával kapcsolatban.

Mégsem áll le az atomerőmű?

„Jelenleg a 2-es blokk 230-240 megawatt teljesítménnyel üzemel. A Duna vízszintje az elmúlt órákban stagnált, ami biztató fejlemény. Bízunk benne, hogy ez a tendencia fennmarad, és nem lesz szükség a blokk leállítására„ − mondta Kapitány István.

Ez annak fényében hatalmas fordulatot jelent, hogy Magyar Péter szombaton bejelentette a Paksi Atomerőmű teljes leállítását, amit vasárnapra ígért.

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben. Így már csak 240 megawattot termel az erőmű, és holnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül

− írta a kormányfő egy Facebook-bejegyzésben.

Továbbra is kitart a Paksi Atomerőmű

A problémát az elmúlt napokban a Duna rendkívül alacsony vízállása okozta. A folyó szintjének visszaesése miatt a hűtővizet biztosító rendszer működési feltételei jelentősen romlottak. Fontos ugyanakkor, hogy nem a Duna vízmennyiségének hiánya jelentette a problémát, hanem az alacsony vízszint miatt a hűtővizet biztosító szivattyúk működése került veszélybe.

Bár a Duna vízszintje nagyban meghatározza az atomerőmű működését, így is kérdéses, hogy a kormányfő miért kezelte kész tényként az atomerőmű leállítását, ha közben az MVM semmilyen erre utaló közleményt nem adott ki.

Mindenesetre az utolsó működő turbina szerepe így is fontos. Nemcsak azért, mert ez biztosítja a Paksi Atomerőmű fennmaradó villamosenergia-termelését, hanem azért is, mert az általa előállított energia az erőmű későbbi újraindításában is meghatározó lehet.

Egy teljes leállás után az atomerőmű újraindítása összetettebb folyamat, amelyhez külső villamosenergia-ellátásra is szükség lehet.

Amíg azonban egy turbina működik és termel, az általa biztosított energia segítheti a rendszer fenntartását és a többi berendezés visszakapcsolását. Ezért minden megawatt, amelyet az utolsó működő egység előállít, stratégiai jelentőségű.