Augusztus 20-i tűzijáték: lefújták egy magyar településen, Budapesten is kérdéses, hogy megtartják-e

Nem tartják meg Tatabányán az augusztus 20-i tűzijátékot az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt. Így a Csónakázó-tóhoz tervezett esemény elmarad, elsődlegesen a lakók biztonsága miatt – írja az Index.

Augusztus 20-i tűzijáték: lefújták egy magyar településen, Budapesten is kérdéses, hogy megtartják-eFotó: Bodnár Boglárka

Az elmúlt hetek rendkívül száraz időjárása és a fokozott tűzveszély miatt az augusztus 20-ra tervezett tűzijáték a Csónakázó-tónál elmarad. A felelős döntést a város és a lakók biztonságának elsődleges szem előtt tartásával hoztuk meg – áll a Vértes Agorája Facebook csoport bejegyzésében.

Az Index emléztet rá, hogy Pósfai Gábor belügyminiszter közlése szerint az idei augusztus 20-i ünnepi programsorozat a tervezett összeg töredékéből valósul meg, miután a kormányzat felmondta a korábbi szerződéseket a Lounge Event Kft.-vel.

A tárcavezető jelezte: a döntésre a cégcsoportot érintő büntetőeljárás, bankszámlazárolások és teljesítési kockázatok miatt került sor. Hozzátette, hogy a költségcsökkentés ellenére a rendezvény biztonságát és az ünnepi programok színvonalát igyekeznek megőrizni.

Múlt hét pénteken egy sajtótájékoztatón a kormány közölte, az augusztus 20-i ünnepségekre idén 4 milliárd forintot költenek majd, ha megfelelőek lesznek az időjárási körülmények, szemben az előző kormány által a tűzijátékra fordított 17 milliárddal.

Magyar Péter hangsúlyozta, még nem tudja, hogy biztosan megtartják-e a tűzijátékot.

A Kormányzati Kommunikáció kedden jelentette be, hogy a miniszterelnök sürgős elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a szerdai „Augusztus 20. – A nemzet ünnepe” rendezvénysorozatot ismertető sajtótájékoztatón. Hozzátették, az eseményt ettől függetlenül, változatlanul 2026. augusztus 12., szerda 9 órai kezdettel megtartják.











