Sokkal nagyobb korrupció lehetett a Tisza-kormány augusztus 20-i ünnepsége, mint eddig tudtuk: Hadházy Ákos leleplezte Radnai Márk szerepét – itt vannak az új, botrányos részletek

Sajnos hozzám is eljutott az idei tűzijátékmutyiról szóló teljes levelezés, néhány mailt közzé is teszek belőle – így kezdődik Hadházy Ákos friss Facebook-bejegyzése, amelyet az idei augusztus 20-i ünnepség kapcsán felmerült, súlyos korrupciónak tűnő folyamatokról tett közzé.

Sokkal nagyobb korrupció lehetett a Tisza-kormány augusztus 20-i ünnepsége, mint eddig tudtuk: Hadházy Ákos leleplezte Radnai Márk szerepét / Fotó: Czeglédi Zsolt

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, komoly kérdéseket vet fel az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztása. A kiszivárgott levelezések alapján a mintegy nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel

már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervező Lounge-csoporttal,

és információkat kért a rendezvény

előkészítéséről,

költségeiről,

alvállalkozóiról

és technikai részleteiről.

Az augusztus 20-i ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport szervezte volna, összesen bruttó 17,5 milliárd forintért. A cégcsoport szerződéseit azonban az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án azonnali hatállyal felmondta.

A rendkívül szűk határidő miatt az NRÜ nem hagyományos közbeszerzést, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított. Három céget hívtak meg, ám közülük csak a Hardrock adott be ajánlatot. A másik két társaság a G7-nek azt mondta: a július 7-i meghívás után rendelkezésükre álló időt túl rövidnek ítélték.

A lap szerint különösen érdekes, hogy a Hardrock korábban nem bonyolított a mostanihoz hasonló volumenű projektet: éves árbevétele 200–500 millió forint között mozgott, miközben most nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal nyert.

Az ügyben Tisza-közeli szereplők neve is felmerül. A levelezés szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója

már június közepén kapcsolatba lépett a Lounge vezetésével, majd Besnyő is bekapcsolódott az egyeztetésekbe. A Hardrock vezetője később azt állította, hogy a Lounge-zsal csak a közbeszerzési meghívás után vették fel a kapcsolatot, a G7 által bemutatott levelezés azonban ennek ellentmondani látszik: július 7-én, a tender hivatalos megindításának napján Besnyő már arról írt a Lounge-nak, hogy „lehetőségük nyílhat” az állami ünnepség megszervezésére. Ez így is lett.