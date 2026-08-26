Sokkal nagyobb korrupció lehetett a Tisza-kormány augusztus 20-i ünnepsége, mint eddig tudtuk: Hadházy Ákos leleplezte Radnai Márk szerepét – itt vannak az új, botrányos részletek
Sajnos hozzám is eljutott az idei tűzijátékmutyiról szóló teljes levelezés, néhány mailt közzé is teszek belőle – így kezdődik Hadházy Ákos friss Facebook-bejegyzése, amelyet az idei augusztus 20-i ünnepség kapcsán felmerült, súlyos korrupciónak tűnő folyamatokról tett közzé.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, komoly kérdéseket vet fel az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztása. A kiszivárgott levelezések alapján a mintegy nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel
már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervező Lounge-csoporttal,
és információkat kért a rendezvény
- előkészítéséről,
- költségeiről,
- alvállalkozóiról
- és technikai részleteiről.
Az augusztus 20-i ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport szervezte volna, összesen bruttó 17,5 milliárd forintért. A cégcsoport szerződéseit azonban az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án azonnali hatállyal felmondta.
A rendkívül szűk határidő miatt az NRÜ nem hagyományos közbeszerzést, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított. Három céget hívtak meg, ám közülük csak a Hardrock adott be ajánlatot. A másik két társaság a G7-nek azt mondta: a július 7-i meghívás után rendelkezésükre álló időt túl rövidnek ítélték.
A lap szerint különösen érdekes, hogy a Hardrock korábban nem bonyolított a mostanihoz hasonló volumenű projektet: éves árbevétele 200–500 millió forint között mozgott, miközben most nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal nyert.
Az ügyben Tisza-közeli szereplők neve is felmerül. A levelezés szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója
már június közepén kapcsolatba lépett a Lounge vezetésével, majd Besnyő is bekapcsolódott az egyeztetésekbe. A Hardrock vezetője később azt állította, hogy a Lounge-zsal csak a közbeszerzési meghívás után vették fel a kapcsolatot, a G7 által bemutatott levelezés azonban ennek ellentmondani látszik: július 7-én, a tender hivatalos megindításának napján Besnyő már arról írt a Lounge-nak, hogy „lehetőségük nyílhat” az állami ünnepség megszervezésére. Ez így is lett.
Sokkal nagyobb korrupció lehetett a Tisza-kormány augusztus 20-i ünnepsége, mint eddig tudtuk
Azonban Hadházy Ákos most az eddigiekhez képest is súlyosabb információkat hozott nyilvánosságra, amik a korábbi beszámolókból nem derültek ki. A korábbi fideszes kormányok alatt a korrupció üldözőjeként a nyilvánosságban megjelenő volt politikus ugyanis arról számolt be, hogy
Radnai Márk gyakorlatilag az összes levélen címzettként szerepelt, tehát mindenről tudott.
Hadházy Ákos szerint a G7 által részletesen bemutatott ügy nagyon súlyos. Sokkal több annál, minthogy időhiány miatt "kicsit lazábban vették a szabályokat". Ezt az állítását az alábbi érvekkel támasztotta alá:
- nem az a baj, hogy időhiány miatt nem folytattak le nyílt, azaz bárki számára nyitott közbeszerzést, hanem az, hogy a meghívásos közbeszerzést versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták,
- a később nyertes cég már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudta, hogy meg fogják hívni őket ajánlattételre. Három héttel korábban, mint a másik két cég.
- Így pedig a később nyertes cég – Radnai Márkra hivatkozva – három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. Nem véletlen, hogy azok nem is adtak be ajánlatot.
- A később nyertes vállalkozás azonnal felvette a fideszes Balásy cégével a kapcsolatot és részletes információkat kapott az addigi előkészületekről és árakról. A mailekben aztán szépen meg is köszönik az értékes információkat, ami természetesen teljes versenyelőnyt jelentett a “versenytársakkal” szemben.
- A nyertes cég végül 14 embert ki is kölcsönzött a szervezésre Balásyéktól.
És ez még nem minden. Hadházy Ákos ugyanis azt is állítja a levelezés alapján, hogy a manipuláció fő szervezője az a Zelcsényi Miklós volt, aki korábban "Orbán fogorvosával együtt talicskázta ki a pénzt a triatlon szövetségből, abban az ügyben gyanúsított is."
Ezután átállt és a Tisza rendezvényeit szervezte, ami még rosszabb optikát ad a tűzijátéknak: miért nevezzük rendszerváltásnak azt, hogy eddig fideszes cég rendezte az ünnepséget, most meg tiszás? – tette fel a kérdést.
Szerinte az eddigi kormányzati reakciók nagyon lehangolóan, a korábbi kormány mellébeszéléseihez hasonlóan térnek ki a valódi válasz elől. Magyar Péter csak arról beszélt, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb – a miniszterelnök az almát a körtével hasonlítja össze, mert a korábbi rendezvények árába jóval tőbb tartalom számított bele, így a szerényebb rendezvényé nem hasonlítható össze a korábbival – és amúgy szép volt. Ez lehet, csakhogy nem jelenti azt, hogy ne manipulálták volna a közbeszerzést tiszás vállalkozók és azt sem, hogy ne loptak volna akár jelentős pénzt.
Hadházy Ákos kapott olyan információt, hogy milliárdos túlárazás lehetett,
de ezt természetesen csak egy komoly független kivizsgálás cáfolhatná vagy bizonyíthatná. Felidézte azt is, hogy Radnai Márk azzal védekezett, hogy 16 év után csak fideszes vállalkozások vannak. "Ez szerencsére így nem igaz, a rendezvényszervező piacon vannak semleges vállalkozók is."
Hadházy Ákos hiányolja, hogy sem Magyar Péter, sem Radnai Márk nem reagált az egyetlen fontos kérdésre: miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég?
Arra kérem azokat, akik szerint ez egy bagatell ügy, írják meg nekem, akkor hány milliós vagy milliárdos csalás legyen az a határ, amíg nézzek félre? – vetette fel végül a bejegyzésében.