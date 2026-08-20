Augusztus 20: gyanús, hogy mutyival oszthatták ki az ünnepre szánt milliárdokat

Komoly kérdéseket vet fel az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztása a G7 gazdasági portál cikke szerint. A lap birtokába került levelezések alapján a mintegy nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervező Lounge-csoporttal, és információkat kért a rendezvény előkészítéséről, költségeiről, alvállalkozóiról és technikai részleteiről.

Kamunak tűnő közbeszerzésekről ír a G7 az augusztus 20-i ünnep kapcsán / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Lounge-tól elvették, a Hardrocknak adták az augusztus 20-i rendezvények lebonyolítását

Az augusztus 20-i ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport szervezte volna, összesen bruttó 17,5 milliárd forintért. A cégcsoport szerződéseit azonban az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án azonnali hatállyal felmondta, miután több rendezvény, köztük

a BL-döntő,

a MotoGP

és a Tour de Hongrie

kapcsán problémák merültek fel az alvállalkozók kifizetésével.

A rendkívül szűk határidő miatt az NRÜ nem hagyományos közbeszerzést, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított. Három céget hívtak meg, ám közülük csak a Hardrock adott be ajánlatot. A másik két társaság a G7-nek azt mondta: a július 7-i meghívás után rendelkezésükre álló időt túl rövidnek ítélték.

A lap szerint különösen érdekes, hogy a Hardrock korábban nem bonyolított a mostanihoz hasonló volumenű projektet: éves árbevétele 200–500 millió forint között mozgott, miközben most nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal nyert. Ugyanakkor a cégvezetőnek volt korábbi szakmai kapcsolata a Lounge-zsal, és a rendezvény lebonyolításához végül több Lounge-os szakembert is bevontak.

A Tisza Pártig vezetnek a szálak

Az ügyben Tisza-közeli szereplők neve is felmerül. A levelezés szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója már június közepén kapcsolatba lépett a Lounge vezetésével, majd Besnyő is bekapcsolódott az egyeztetésekbe. A Lounge szerint a folyamat célja az esemény előkészítésének esetleges átadása volt, és az információk átadásához az NRÜ is hozzájárult.