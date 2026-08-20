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Lounge Group
augusztus 20
ünnepség

Augusztus 20: gyanús, hogy mutyival oszthatták ki az ünnepre szánt milliárdokat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Előre eldöntött módon kerülhetett a Hardrock Kft-hez az állami ünnepséghez kapcsolódó hivatalos rendezvények lebonyolítása. Az állam így is több mint 10 milliárd forintot spórol meg idén az augusztus 20-i rendezvényeken.
VG
2026.08.20, 13:27

Komoly kérdéseket vet fel az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztása a G7 gazdasági portál cikke szerint. A lap birtokába került levelezések alapján a mintegy nettó 3,1 milliárd forintos megbízást végül elnyerő Hardrock Kft. vezetője, Besnyő Dániel már hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt egyeztetett a korábbi szervező Lounge-csoporttal, és információkat kért a rendezvény előkészítéséről, költségeiről, alvállalkozóiról és technikai részleteiről.

augusztus 20, közbeszerzés, állami ünnep
Kamunak tűnő közbeszerzésekről ír a G7 az augusztus 20-i ünnep kapcsán / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A Lounge-tól elvették, a Hardrocknak adták az augusztus 20-i rendezvények lebonyolítását

Az augusztus 20-i ünnepségeket eredetileg a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport szervezte volna, összesen bruttó 17,5 milliárd forintért. A cégcsoport szerződéseit azonban az állami Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án azonnali hatállyal felmondta, miután több rendezvény, köztük 

  • a BL-döntő, 
  • a MotoGP 
  • és a Tour de Hongrie 

kapcsán problémák merültek fel az alvállalkozók kifizetésével.

A rendkívül szűk határidő miatt az NRÜ nem hagyományos közbeszerzést, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indított. Három céget hívtak meg, ám közülük csak a Hardrock adott be ajánlatot. A másik két társaság a G7-nek azt mondta: a július 7-i meghívás után rendelkezésükre álló időt túl rövidnek ítélték.

A lap szerint különösen érdekes, hogy a Hardrock korábban nem bonyolított a mostanihoz hasonló volumenű projektet: éves árbevétele 200–500 millió forint között mozgott, miközben most nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal nyert. Ugyanakkor a cégvezetőnek volt korábbi szakmai kapcsolata a Lounge-zsal, és a rendezvény lebonyolításához végül több Lounge-os szakembert is bevontak.

A Tisza Pártig vezetnek a szálak

Az ügyben Tisza-közeli szereplők neve is felmerül. A levelezés szerint Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója már június közepén kapcsolatba lépett a Lounge vezetésével, majd Besnyő is bekapcsolódott az egyeztetésekbe. A Lounge szerint a folyamat célja az esemény előkészítésének esetleges átadása volt, és az információk átadásához az NRÜ is hozzájárult.

A Hardrock vezetője később azt állította, hogy a Lounge-zsal csak a közbeszerzési meghívás után vették fel a kapcsolatot, a G7 által bemutatott levelezés azonban ennek ellentmondani látszik. 

Július 7-én, a tender hivatalos megindításának napján Besnyő már arról írt a Lounge-nak, hogy „lehetőségük nyílhat” az állami ünnepség megszervezésére.

A rendezvény költsége ugyanakkor jelentősen csökkent: a korábbi 17,5 milliárd helyett a program mintegy 4 milliárd forintból valósul meg. A G7 összegzése szerint tehát az állam valóban jelentős összeget takarított meg, a közbeszerzés lebonyolításának körülményei azonban a lap szerint azt a benyomást keltik, hogy a verseny inkább formális volt, és a megbízás előre eldöntött módon kerülhetett a Hardrockhoz.

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