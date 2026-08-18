Augusztus 20.: fontos bejelentéseket tett Vitézy Dávid: hajnalig járnak a metrók, rendkívüli vonatok és buszok indulnak vidékre

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint nemcsak Budapesten hosszabbítják meg az üzemidőt augusztus 20-án: a fővárosból az agglomerációba, valamint több vidéki nagyvárosba is az éjszakába nyúló járatokkal lehet hazajutni.

Augusztus 20-án a metrók hajnali fél háromig járnak, több vidéki nagyvárosba pedig éjszakai mentesítő vonatok és autóbuszok indulnak / Fotó: Máthé Zoltán

Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró augusztus 21-én hajnali fél háromig közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos egész éjszaka jár, a megszokottnál sűrűbben. A hosszabb üzemidővel a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar, valamint Kelenföld is elérhető marad a késői vonatok indulásáig.

A MÁV-csoport az országos hálózaton hosszabb szerelvényeket állít forgalomba, a HÉV-ek és a Volán-járatok pedig több útvonalon sűrűbben közlekednek. A vasúttársaság szükség esetén további járatok indítására is felkészült.

A Déli pályaudvarról Pécsre is indul éjszakai vonat augusztus 20-án

A Déli pályaudvarról 23.20-kor Veszprémbe, 23.25-kor pedig Hegyeshalomig indul vonat. Pécsre két éjszakai mentesítő gyorsvonat közlekedik: az első 23.30-kor, a második 1.45-kor hagyja el a pályaudvart. Dunaújvárosba 2.10-kor indul Z42-es járat.

Nagykanizsa felé a 23 órakor Keszthelyre induló Bagolyvonathoz Balatonszentgyörgyről 2.07-kor mentesítőbusz csatlakozik. A Déliből 2.40-kor egy másik Bagolyvonat is elindul.

Miskolc, Békéscsaba és az elővárosok felé is lesz késői járat

A Keleti pályaudvarról 23.30-kor Miskolcra és Egerbe indul közös mentesítővonat, Miskolcra pedig 2.15-kor egy újabb járattal is el lehet jutni.

Békéscsabára 23.15-kor és 2.30-kor indul mentesítő gyorsvonat. A későbbi szerelvény Lőkösházáig közlekedik. Gödöllőre 1.55-kor S80-as, Nagykátára 1.50-kor S60-as vonat indul.

Debrecenbe, Nyíregyházára és Szegedre is el lehet jutni hajnalban

A Nyugati pályaudvarról Szob felé az eredetileg 22.37-kor induló S70-es vonat 23.20-kor rajtol, egy másik szerelvény pedig 2.50-kor indul ugyanebbe az irányba. Veresegyházon keresztül Vácra 2.05-kor közlekedik S71-es járat.

Szolnokra 23.10-kor, Debrecenbe 2.35-kor indul vonat. Debrecenen keresztül Nyíregyházára 23.30-kor lehet eljutni, Szeged felé pedig 23.25-kor és 2.30-kor indul mentesítő szerelvény. Kőbánya-Kispestről 2.30-kor Lajosmizsére közlekedik S21-es vonat.