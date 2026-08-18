Augusztus 20.: fontos bejelentéseket tett Vitézy Dávid: hajnalig járnak a metrók, rendkívüli vonatok és buszok indulnak vidékre
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint nemcsak Budapesten hosszabbítják meg az üzemidőt augusztus 20-án: a fővárosból az agglomerációba, valamint több vidéki nagyvárosba is az éjszakába nyúló járatokkal lehet hazajutni.
Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró augusztus 21-én hajnali fél háromig közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos egész éjszaka jár, a megszokottnál sűrűbben. A hosszabb üzemidővel a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar, valamint Kelenföld is elérhető marad a késői vonatok indulásáig.
A MÁV-csoport az országos hálózaton hosszabb szerelvényeket állít forgalomba, a HÉV-ek és a Volán-járatok pedig több útvonalon sűrűbben közlekednek. A vasúttársaság szükség esetén további járatok indítására is felkészült.
A Déli pályaudvarról Pécsre is indul éjszakai vonat augusztus 20-án
A Déli pályaudvarról 23.20-kor Veszprémbe, 23.25-kor pedig Hegyeshalomig indul vonat. Pécsre két éjszakai mentesítő gyorsvonat közlekedik: az első 23.30-kor, a második 1.45-kor hagyja el a pályaudvart. Dunaújvárosba 2.10-kor indul Z42-es járat.
Nagykanizsa felé a 23 órakor Keszthelyre induló Bagolyvonathoz Balatonszentgyörgyről 2.07-kor mentesítőbusz csatlakozik. A Déliből 2.40-kor egy másik Bagolyvonat is elindul.
Miskolc, Békéscsaba és az elővárosok felé is lesz késői járat
A Keleti pályaudvarról 23.30-kor Miskolcra és Egerbe indul közös mentesítővonat, Miskolcra pedig 2.15-kor egy újabb járattal is el lehet jutni.
Békéscsabára 23.15-kor és 2.30-kor indul mentesítő gyorsvonat. A későbbi szerelvény Lőkösházáig közlekedik. Gödöllőre 1.55-kor S80-as, Nagykátára 1.50-kor S60-as vonat indul.
Debrecenbe, Nyíregyházára és Szegedre is el lehet jutni hajnalban
A Nyugati pályaudvarról Szob felé az eredetileg 22.37-kor induló S70-es vonat 23.20-kor rajtol, egy másik szerelvény pedig 2.50-kor indul ugyanebbe az irányba. Veresegyházon keresztül Vácra 2.05-kor közlekedik S71-es járat.
Szolnokra 23.10-kor, Debrecenbe 2.35-kor indul vonat. Debrecenen keresztül Nyíregyházára 23.30-kor lehet eljutni, Szeged felé pedig 23.25-kor és 2.30-kor indul mentesítő szerelvény. Kőbánya-Kispestről 2.30-kor Lajosmizsére közlekedik S21-es vonat.
Kelenföldről 23.25-kor Sopronba, 2.45-kor pedig Győrbe indul járat. Az utóbbi Sopronig közlekedik tovább, az utasoknak nem kell átszállniuk.
Egész éjszaka jár a szentendrei HÉV
A H5-ös HÉV a Batthyány tér és Szentendre között egész éjszaka óránként, Békásmegyerig félóránként közlekedik. A Batthyány térről 1.13-kor, 2.13-kor és 3.13-kor is indul közvetlen szerelvény Szentendrére.
A ráckevei H6-os HÉV a Közvágóhídtól 22.05-kor, 23.05-kor, 0.35-kor és 2.35-kor is elindul. A csepeli H7-es 21.30 és 23 óra között 7,5 percenként jár, több HÉV-vonalon pedig hosszabb, hatkocsis szerelvényeket állítanak forgalomba.
Az agglomerációba és több vidéki városba is indulnak buszok
A budapesti rendezvények után 2.20 és 2.35 között közvetlen autóbuszok indulnak többek között
- Fótra,
- Csomádra,
- Nagytarcsára,
- Dömsödre,
- Szigethalomra,
- Dabasra,
- Pusztazámorra,
- Visegrádra,
- Salgótarjánba,
- Egerbe,
- Makóra,
- Mohácsra,
- Zalaegerszegre
- és Sümegre.
Pilisszántóra Solymár vasútállomásról 3.05-kor indul csatlakozó járat. Gödöllő, Pécel, Gyál, Nagykovácsi, Budaörs, Budakeszi és Törökbálint felé szintén több busz közlekedik majd. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy a megnövekedett forgalom miatt előre váltsák meg a jegyüket és a helyjegyüket. Az aktuális indulások a MÁVPlusz felületén, a budapesti változások pedig a BKK ünnepi tájékoztatójában ellenőrizhetők.
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