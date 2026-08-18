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Vitézy Dávid

Augusztus 20.: fontos bejelentéseket tett Vitézy Dávid: hajnalig járnak a metrók, rendkívüli vonatok és buszok indulnak vidékre

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A budapesti ünnepi programok idén éjjel fél kettőig tartanak, ezért a közösségi közlekedés menetrendje is alkalmazkodik a késői záráshoz. Augusztus 20-án a metrók hajnali fél háromig járnak, több vidéki nagyvárosba pedig éjszakai mentesítő vonatok és autóbuszok indulnak.
VG
2026.08.18, 09:35

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzése szerint nemcsak Budapesten hosszabbítják meg az üzemidőt augusztus 20-án: a fővárosból az agglomerációba, valamint több vidéki nagyvárosba is az éjszakába nyúló járatokkal lehet hazajutni.

augusztus
Augusztus 20-án a metrók hajnali fél háromig járnak, több vidéki nagyvárosba pedig éjszakai mentesítő vonatok és autóbuszok indulnak / Fotó: Máthé Zoltán

Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró augusztus 21-én hajnali fél háromig közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos egész éjszaka jár, a megszokottnál sűrűbben. A hosszabb üzemidővel a Déli, a Keleti és a Nyugati pályaudvar, valamint Kelenföld is elérhető marad a késői vonatok indulásáig.

A MÁV-csoport az országos hálózaton hosszabb szerelvényeket állít forgalomba, a HÉV-ek és a Volán-járatok pedig több útvonalon sűrűbben közlekednek. A vasúttársaság szükség esetén további járatok indítására is felkészült.

A Déli pályaudvarról Pécsre is indul éjszakai vonat augusztus 20-án

A Déli pályaudvarról 23.20-kor Veszprémbe, 23.25-kor pedig Hegyeshalomig indul vonat. Pécsre két éjszakai mentesítő gyorsvonat közlekedik: az első 23.30-kor, a második 1.45-kor hagyja el a pályaudvart. Dunaújvárosba 2.10-kor indul Z42-es járat.

Nagykanizsa felé a 23 órakor Keszthelyre induló Bagolyvonathoz Balatonszentgyörgyről 2.07-kor mentesítőbusz csatlakozik. A Déliből 2.40-kor egy másik Bagolyvonat is elindul.

Miskolc, Békéscsaba és az elővárosok felé is lesz késői járat

A Keleti pályaudvarról 23.30-kor Miskolcra és Egerbe indul közös mentesítővonat, Miskolcra pedig 2.15-kor egy újabb járattal is el lehet jutni.

Békéscsabára 23.15-kor és 2.30-kor indul mentesítő gyorsvonat. A későbbi szerelvény Lőkösházáig közlekedik. Gödöllőre 1.55-kor S80-as, Nagykátára 1.50-kor S60-as vonat indul.

Debrecenbe, Nyíregyházára és Szegedre is el lehet jutni hajnalban

A Nyugati pályaudvarról Szob felé az eredetileg 22.37-kor induló S70-es vonat 23.20-kor rajtol, egy másik szerelvény pedig 2.50-kor indul ugyanebbe az irányba. Veresegyházon keresztül Vácra 2.05-kor közlekedik S71-es járat.

Szolnokra 23.10-kor, Debrecenbe 2.35-kor indul vonat. Debrecenen keresztül Nyíregyházára 23.30-kor lehet eljutni, Szeged felé pedig 23.25-kor és 2.30-kor indul mentesítő szerelvény. Kőbánya-Kispestről 2.30-kor Lajosmizsére közlekedik S21-es vonat.

Kelenföldről 23.25-kor Sopronba, 2.45-kor pedig Győrbe indul járat. Az utóbbi Sopronig közlekedik tovább, az utasoknak nem kell átszállniuk.

Egész éjszaka jár a szentendrei HÉV

A H5-ös HÉV a Batthyány tér és Szentendre között egész éjszaka óránként, Békásmegyerig félóránként közlekedik. A Batthyány térről 1.13-kor, 2.13-kor és 3.13-kor is indul közvetlen szerelvény Szentendrére.

A ráckevei H6-os HÉV a Közvágóhídtól 22.05-kor, 23.05-kor, 0.35-kor és 2.35-kor is elindul. A csepeli H7-es 21.30 és 23 óra között 7,5 percenként jár, több HÉV-vonalon pedig hosszabb, hatkocsis szerelvényeket állítanak forgalomba.

Az agglomerációba és több vidéki városba is indulnak buszok

A budapesti rendezvények után 2.20 és 2.35 között közvetlen autóbuszok indulnak többek között

  • Fótra,
  • Csomádra,
  • Nagytarcsára,
  • Dömsödre,
  • Szigethalomra,
  • Dabasra,
  • Pusztazámorra,
  • Visegrádra,
  • Salgótarjánba,
  • Egerbe,
  • Makóra,
  • Mohácsra,
  • Zalaegerszegre
  • és Sümegre.

Pilisszántóra Solymár vasútállomásról 3.05-kor indul csatlakozó járat. Gödöllő, Pécel, Gyál, Nagykovácsi, Budaörs, Budakeszi és Törökbálint felé szintén több busz közlekedik majd. A MÁV azt kéri az utasoktól, hogy a megnövekedett forgalom miatt előre váltsák meg a jegyüket és a helyjegyüket. Az aktuális indulások a MÁVPlusz felületén, a budapesti változások pedig a BKK ünnepi tájékoztatójában ellenőrizhetők.

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