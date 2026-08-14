Átírhatja a kereskedés szabályait a MediaMarkt: autószalon nyílt a mosógépek között – országos terjeszkedés jöhet a próba után
A Pólus Center MediaMarkt áruházában alakított ki shop-in-shop értékesítési pontot a Schiller Autó Család, a Geely Magyarország és a műszaki áruházlánc – derült ki a három vállalat közös sajtótájékoztatóján. Az augusztus 14-én megnyitott mini autószalonban az érdeklődők megismerhetik a járműveket, ajánlatot kérhetnek, valamint elindíthatják a vásárlási folyamatot. A projekt egyelőre próbaüzemnek tekinthető.
A partnerek azt vizsgálják, hogy a műszaki áruház nagy vásárlóforgalma képes-e új érdeklődőket bevonni, illetve mennyiben egészítheti ki a hagyományos márkakereskedések működését. Siker esetén a konstrukció más magyarországi, később pedig regionális helyszíneken is megjelenhet.
Egyre kevésbé a szalonban kezdődik az autóvásárlás
Az új értékesítési pont hátterében az autóvásárlási szokások átalakulása áll. A vevők jelentős része már az interneten kezdi meg a tájékozódást, összehasonlítja a modelleket és az árakat, majd csak később jut el a személyes kapcsolatfelvételig vagy a próbaútig. A kereskedők ezért az online és a fizikai értékesítést egyetlen folyamatba próbálják összekapcsolni.
Ez különösen fontos lehet a magyar piacon újonnan megjelenő autómárkáknak.
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- ismertséget
- és értékesítési hálózatot
építeniük egy zsúfolt piacon. A Geely 2026 tavaszán jelent meg saját márkájával Magyarországon, és a vállalat közlése szerint eddig több mint száz autót értékesített. Modelljei már elérhetők a Schiller Autó Család IV. kerületi telephelyén, a Pólus Centerben kialakított pont ezt egészíti ki egy új értékesítési csatornával.
Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója szerint a vásárlók továbbra is igénylik a személyes tanácsadást és azt, hogy kipróbálhassák a termékeket, miközben a tájékozódás egyre gyakrabban az interneten kezdődik. A vállalat a pólusi projektben azt vizsgálja, hogyan működik az autóértékesítés valós áruházi környezetben.
A webshopban is megjelennek az autók
Az együttműködés nem korlátozódik a fizikai értékesítési pontra: a Geely modelljei a MediaMarkt webshopjában is megjelennek. Az érdeklődők ott digitálisan indíthatják el a vásárlási folyamatot, a tájékoztatást és az értékesítést azonban továbbra is autókereskedelmi szakemberek végzik.
A konstrukció elsősorban olyan vásárlókat érhet el, akik nem autóvásárlási szándékkal lépnek be az áruházba, de érdeklődnek az elektromos hajtás, a vezetéstámogató rendszerek vagy az autók digitális szolgáltatásai iránt.
A teszt egyik fő kérdése az lesz, hogy az ilyen érdeklődésből hány esetben lesz ajánlatkérés, majd tényleges vásárlás.
A vásárlás helyszíne nem változtat a fogyasztói jogokon. A magánszemélyként megvásárolt új autókra hároméves kötelező jótállás vonatkozik. A Geely ezenfelül – a részletes feltételek teljesülése mellett – nyolc évre vagy kétszázezer kilométerre szóló garanciát vállal.
Három Geely kerül a műszaki áruházba
A Pólus Centerben a Geely Starray, az E5 és az újonnan érkező E2 lesz elérhető. Berkes Zoltán, a Geely kereskedelmi és hálózatfejlesztési igazgatója szerint az értékesítési ponttal olyan érdeklődőkhöz is eljuthatnak, akik egy hagyományos autószalonban még nem találkoztak volna a márkával. A pilot eredményeit a későbbi hálózatfejlesztés során is felhasználják.
Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketingigazgatója azzal indokolta a nyitást, hogy az autókereskedőknek már nem elég arra várniuk, hogy a vásárlók belépjenek egy klasszikus szalonba. A vállalat ezért új helyszíneken is megpróbál kapcsolatba kerülni velük.
A Schillernek már van tapasztalata a hagyományos autószalonokon kívüli értékesítéssel: korábban az Etele Plazában nyitott BYD-szalont. A két megoldás között azonban lényeges különbség van. Az Etele Plazában önálló márkakereskedés működik, a Pólus Centerben viszont egy más profilú üzleten belül kapott helyet az autóértékesítés.
A kísérlet eredménye ezért túlmutathat egyetlen új értékesítési pont forgalmán. Az is kiderülhet belőle, hogy a műszaki áruházak és webáruházak tartósan helyet kaphatnak-e az autókereskedelemben, vagy a vásárlók a tájékozódás után továbbra is inkább a hagyományos szalonokban hozzák meg a végső döntést.
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