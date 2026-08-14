Átírhatja a kereskedés szabályait a MediaMarkt: autószalon nyílt a mosógépek között – országos terjeszkedés jöhet a próba után

A Pólus Center MediaMarkt áruházában alakított ki shop-in-shop értékesítési pontot a Schiller Autó Család, a Geely Magyarország és a műszaki áruházlánc – derült ki a három vállalat közös sajtótájékoztatóján. Az augusztus 14-én megnyitott mini autószalonban az érdeklődők megismerhetik a járműveket, ajánlatot kérhetnek, valamint elindíthatják a vásárlási folyamatot. A projekt egyelőre próbaüzemnek tekinthető.

Az új értékesítési pont hátterében az autóvásárlási szokások átalakulása áll / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A partnerek azt vizsgálják, hogy a műszaki áruház nagy vásárlóforgalma képes-e új érdeklődőket bevonni, illetve mennyiben egészítheti ki a hagyományos márkakereskedések működését. Siker esetén a konstrukció más magyarországi, később pedig regionális helyszíneken is megjelenhet.

Egyre kevésbé a szalonban kezdődik az autóvásárlás

Az új értékesítési pont hátterében az autóvásárlási szokások átalakulása áll. A vevők jelentős része már az interneten kezdi meg a tájékozódást, összehasonlítja a modelleket és az árakat, majd csak később jut el a személyes kapcsolatfelvételig vagy a próbaútig. A kereskedők ezért az online és a fizikai értékesítést egyetlen folyamatba próbálják összekapcsolni.

Ez különösen fontos lehet a magyar piacon újonnan megjelenő autómárkáknak.

Az utóbbi években több kínai gyártó indította el európai terjeszkedését, az új szereplőknek pedig rövid idő alatt kell

ismertséget

és értékesítési hálózatot

építeniük egy zsúfolt piacon. A Geely 2026 tavaszán jelent meg saját márkájával Magyarországon, és a vállalat közlése szerint eddig több mint száz autót értékesített. Modelljei már elérhetők a Schiller Autó Család IV. kerületi telephelyén, a Pólus Centerben kialakított pont ezt egészíti ki egy új értékesítési csatornával.

Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója szerint a vásárlók továbbra is igénylik a személyes tanácsadást és azt, hogy kipróbálhassák a termékeket, miközben a tájékozódás egyre gyakrabban az interneten kezdődik. A vállalat a pólusi projektben azt vizsgálja, hogyan működik az autóértékesítés valós áruházi környezetben.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A webshopban is megjelennek az autók

Az együttműködés nem korlátozódik a fizikai értékesítési pontra: a Geely modelljei a MediaMarkt webshopjában is megjelennek. Az érdeklődők ott digitálisan indíthatják el a vásárlási folyamatot, a tájékoztatást és az értékesítést azonban továbbra is autókereskedelmi szakemberek végzik.