Kemény üzenetet küldött a kínai sikermárka a riválisoknak, most a BYD is félhet: nyolcmillió alatt kínálja új modelljét – ezt tudja a villanyautó, amely árháborút indíthat Magyarországon
A Geely a Sziget Fesztiválon leplezte le az E2 magyarországi árait: a tisztán elektromos kisautó kedvezményes belépőára 7 499 000 forint, a gazdagabban felszerelt csúcsváltozat pedig 10 249 000 forintért kerül piacra. A modell 252 vagy 345 kilométeres szabványos hatótávval lesz elérhető.
A Világgazdaság a helyszínen, első kézből ismerhette meg az új modellt és a négytagú magyar kínálat árait. Az európai piac igényeihez igazított E2 első példányai várhatóan ősszel kerülhetnek a vásárlókhoz.
A kínai autógyártó nem véletlenül időzítette a bemutatót a fiatal, nemzetközi közönséget vonzó fesztiválra.
Az E2-vel azt a vásárlói réteget célozhatja meg, amely megfizethető, városban könnyen használható, de a minimodelleknél nagyobb és praktikusabb elektromos autót keres.
Négy változat érkezik Magyarországra
A Geely E2 négy felszereltségi szinttel kerül a magyar kereskedésekbe. A kínálatot a Pro nyitja, amely 35,35 kilowattórás akkumulátort kapott, hatótávolsága pedig a WLTP-szabvány szerint 252 kilométer.
A Szigeten ismertetett árak alapján:
- a Pro 7 499 000 forintba;
- a Max 9 299 000 forintba;
- a Max+ 9 499 000 forintba;
- az Ultra pedig 10 249 000 forintba kerül.
A kedvezményes, 7,5 millió forintos indulóár mellett az alapmodell hivatalos listaára nyolcmillió forint. A bemutatón a finanszírozási ajánlatok között nullaszázalékos THM-től elérhető konstrukciót is feltüntettek.
A Max, a Max+ és az Ultra már nagyobb, 47,14 kilowattórás akkumulátort kap. Mindhárom kivitel 345 kilométeres kombinált WLTP-hatótávot kínál, az árkülönbséget elsősorban a felszereltség határozza meg.
A Pro 82 lóerős és 150 newtonméteres villanymotorral készül, a hátsó kerekeket hajtja. A nagyobb akkumulátoros modellek teljesítménye 115–116 lóerő körül alakul. A végsebességet valamennyi változatnál 130 kilométer per órában korlátozták.
Nem egy apró városi miniautóról van szó
A 7,5 millió forintos ár önmagában nem példa nélküli a magyar villanyautó-piacon, ebben a tartományban azonban többnyire jóval kisebb modellek találhatók. A Geely E2 4,14 méteres hosszával inkább a nagyra nőtt kisautók közé tartozik.
A tengelytáv 2,56 méter, az utastérben pedig öt ülőhelyet alakítottak ki. A csomagtartó alaphelyzetben 375 literes, a hátsó ülések lehajtásával 1320 literre bővíthető. Ehhez társul a motorháztető alatt kialakított, további 70 literes első csomagtér.
A helykínálat így az E2 egyik fontos versenyelőnye lehet a hasonló áron kapható elektromos minimodellekkel szemben. A hátsókerék-hajtás szintén ritkaságnak számít ebben az ár- és méretkategóriában.
A műszerfal meghatározó eleme a 14,6 hüvelykes központi érintőképernyő. A modell hat külső fényezéssel, valamint szürke vagy fehér belső térrel rendelhető. A Szigeten kiállított, gazdagon felszerelt Ultra kivitelben több kényelmi és vezetéstámogató berendezés is helyet kapott.
A hatótáv városi és elővárosi használatra lehet elegendő
A kisebb akkumulátoros Pro 252 kilométeres hatótávja elsősorban városi közlekedéshez és napi ingázáshoz igazodik. A 47 kilowattórás változatok 345 kilométeres hatótávja már hosszabb elővárosi használatot, illetve ritkább vidéki utakat is lehetővé tehet.
A kisebb akkumulátor legfeljebb 60, a nagyobb 80 kilowattos egyenáramú gyorstöltést fogad.
Ezek az értékek elmaradnak a drágább, korszerű elektromos autók töltési csúcsteljesítményétől, az E2 elsődleges felhasználási módja azonban várhatóan nem a rendszeres autópályázás lesz.
A modell rendelkezik V2L, vagyis Vehicle to Load funkcióval is. Ennek segítségével az akkumulátor külső elektromos berendezések energiaellátására használható. A technológiát a Szigeten is munkára fogták: az autóról mobileszközöket lehetett tölteni, és az E2 akkumulátora a Geely pihenőzónájának fényellátásába is besegített.
Kínában már több százezer fogyott ebből az autóból
Az E2 Európában új szereplő, a globális piacon azonban már komoly értékesítési múlttal rendelkezik. A modellt 2024 őszén mutatták be, egyes piacokon EX2 néven forgalmazzák.
A Geely szerint 2025-ben több mint 465 ezer példány talált gazdára belőle. A modell mindössze 664 nap alatt érte el a nyolcszázezres összesített globális értékesítést, amivel a kínai tisztán elektromos autók között különösen gyors felfutást produkált. A vállalat adatai szerint 2026 első negyedévében már
a világ három legnagyobb példányszámban eladott, úgynevezett új energiás modellje között szerepelt.
A siker jelentős része a kínai piachoz köthető, ezért a magyar és az európai fogadtatás még nyitott kérdés. Az itteni változatot a kontinens műszaki és biztonsági követelményeihez igazították, a Geely azonban az agresszív árazással egyértelműen a tömegpiacot célozza.
Egyre komolyabb árverseny jöhet
A magyar elektromosautó-piacon az elmúlt időszakban egyre több nyolc-tízmillió forint körüli modell jelent meg. Az E2 belépőára közvetlenül a legolcsóbb villanyautók közé helyezi a Geely újdonságát, miközben mérete és csomagtere több konkurensénél nagyobb.
Az alapmodellhez közeli áron kapható például a 3,62 méter hosszú, négyüléses Leapmotor T03.
Annak teljesítménye és hatótávja hasonló, méretében azonban egyértelműen kisebb az E2-nél. A Geely így nem pusztán alacsony árral, hanem a pénzért kínált nagyobb karosszériával és használhatóbb belső térrel próbálhat előnyt szerezni. Az igazán éles verseny ugyanakkor a kilenc-tízmillió forintos változatoknál kezdődhet, ahol
- már több európai
- és kínai gyártó
modellje is elérhető. Ebben a tartományban a hatótáv, a töltési sebesség, a felszereltség, a garancia, valamint a kereskedői és szervizhálózat egyaránt döntő lehet. A Geely mögött jelentős nemzetközi autóipari háttér áll:
a vállalat érdekeltségi körébe tartozik többek között a Volvo, a Polestar, a Lotus és a Lynk & Co. Ez ugyan nem szünteti meg automatikusan az új márkákkal szembeni vásárlói óvatosságot, de komolyabb hátteret ad az E2 magyarországi rajtjának.
A Szigeten látott árlista alapján a Geely egyértelműen az ár-érték arányra épít. A 7 499 000 forintos nyitóár valódi nyomást helyezhet a versenytársakra, de az E2 hosszabb távú magyarországi sikerét az dönti el, hogy a kedvezményes ár mellett milyen finanszírozási, garanciális és szervizfeltételeket kapnak a vásárlók.