Kemény üzenetet küldött a kínai sikermárka a riválisoknak, most a BYD is félhet: nyolcmillió alatt kínálja új modelljét – ezt tudja a villanyautó, amely árháborút indíthat Magyarországon

A Geely a Sziget Fesztiválon leplezte le az E2 magyarországi árait: a tisztán elektromos kisautó kedvezményes belépőára 7 499 000 forint, a gazdagabban felszerelt csúcsváltozat pedig 10 249 000 forintért kerül piacra. A modell 252 vagy 345 kilométeres szabványos hatótávval lesz elérhető.

A Sziget Fesztivál VIP-helységében mutatták be az autót / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság a helyszínen, első kézből ismerhette meg az új modellt és a négytagú magyar kínálat árait. Az európai piac igényeihez igazított E2 első példányai várhatóan ősszel kerülhetnek a vásárlókhoz.

A kínai autógyártó nem véletlenül időzítette a bemutatót a fiatal, nemzetközi közönséget vonzó fesztiválra.

Az E2-vel azt a vásárlói réteget célozhatja meg, amely megfizethető, városban könnyen használható, de a minimodelleknél nagyobb és praktikusabb elektromos autót keres.

Négy változat érkezik Magyarországra

A Geely E2 négy felszereltségi szinttel kerül a magyar kereskedésekbe. A kínálatot a Pro nyitja, amely 35,35 kilowattórás akkumulátort kapott, hatótávolsága pedig a WLTP-szabvány szerint 252 kilométer.

A Szigeten ismertetett árak alapján:

a Pro 7 499 000 forintba;

a Max 9 299 000 forintba;

a Max+ 9 499 000 forintba;

az Ultra pedig 10 249 000 forintba kerül.

A kedvezményes, 7,5 millió forintos indulóár mellett az alapmodell hivatalos listaára nyolcmillió forint. A bemutatón a finanszírozási ajánlatok között nullaszázalékos THM-től elérhető konstrukciót is feltüntettek.

A Max, a Max+ és az Ultra már nagyobb, 47,14 kilowattórás akkumulátort kap. Mindhárom kivitel 345 kilométeres kombinált WLTP-hatótávot kínál, az árkülönbséget elsősorban a felszereltség határozza meg.

A Pro 82 lóerős és 150 newtonméteres villanymotorral készül, a hátsó kerekeket hajtja. A nagyobb akkumulátoros modellek teljesítménye 115–116 lóerő körül alakul. A végsebességet valamennyi változatnál 130 kilométer per órában korlátozták.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem egy apró városi miniautóról van szó

A 7,5 millió forintos ár önmagában nem példa nélküli a magyar villanyautó-piacon, ebben a tartományban azonban többnyire jóval kisebb modellek találhatók. A Geely E2 4,14 méteres hosszával inkább a nagyra nőtt kisautók közé tartozik.