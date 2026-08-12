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járműipar
Sziget fesztivál
Geely

Kemény üzenetet küldött a kínai sikermárka a riválisoknak, most a BYD is félhet: nyolcmillió alatt kínálja új modelljét – ezt tudja a villanyautó, amely árháborút indíthat Magyarországon

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Olyan áron érkezik Magyarországra a világ egyik legnagyobb példányszámban eladott elektromos kisautója, amellyel a kínai gyártó alaposan felkavarhatja a hazai piacot. A Világgazdaság a Szigeten nézte meg a Geely E2 európai bemutatóját, ahol az is kiderült, mennyibe kerülnek az autó különböző változatai.
Zováthi Domokos
2026.08.12, 15:38

A Geely a Sziget Fesztiválon leplezte le az E2 magyarországi árait: a tisztán elektromos kisautó kedvezményes belépőára 7 499 000 forint, a gazdagabban felszerelt csúcsváltozat pedig 10 249 000 forintért kerül piacra. A modell 252 vagy 345 kilométeres szabványos hatótávval lesz elérhető.

Geely autó
A Sziget Fesztivál VIP-helységében mutatták be az autót / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Világgazdaság a helyszínen, első kézből ismerhette meg az új modellt és a négytagú magyar kínálat árait. Az európai piac igényeihez igazított E2 első példányai várhatóan ősszel kerülhetnek a vásárlókhoz.

A kínai autógyártó nem véletlenül időzítette a bemutatót a fiatal, nemzetközi közönséget vonzó fesztiválra.

Az E2-vel azt a vásárlói réteget célozhatja meg, amely megfizethető, városban könnyen használható, de a minimodelleknél nagyobb és praktikusabb elektromos autót keres.

Négy változat érkezik Magyarországra

A Geely E2 négy felszereltségi szinttel kerül a magyar kereskedésekbe. A kínálatot a Pro nyitja, amely 35,35 kilowattórás akkumulátort kapott, hatótávolsága pedig a WLTP-szabvány szerint 252 kilométer.

A Szigeten ismertetett árak alapján:

  • a Pro 7 499 000 forintba;
  • a Max 9 299 000 forintba;
  • a Max+ 9 499 000 forintba;
  • az Ultra pedig 10 249 000 forintba kerül.

A kedvezményes, 7,5 millió forintos indulóár mellett az alapmodell hivatalos listaára nyolcmillió forint. A bemutatón a finanszírozási ajánlatok között nullaszázalékos THM-től elérhető konstrukciót is feltüntettek.

A Max, a Max+ és az Ultra már nagyobb, 47,14 kilowattórás akkumulátort kap. Mindhárom kivitel 345 kilométeres kombinált WLTP-hatótávot kínál, az árkülönbséget elsősorban a felszereltség határozza meg.

A Pro 82 lóerős és 150 newtonméteres villanymotorral készül, a hátsó kerekeket hajtja. A nagyobb akkumulátoros modellek teljesítménye 115–116 lóerő körül alakul. A végsebességet valamennyi változatnál 130 kilométer per órában korlátozták.

Geely autó
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem egy apró városi miniautóról van szó

A 7,5 millió forintos ár önmagában nem példa nélküli a magyar villanyautó-piacon, ebben a tartományban azonban többnyire jóval kisebb modellek találhatók. A Geely E2 4,14 méteres hosszával inkább a nagyra nőtt kisautók közé tartozik.

A tengelytáv 2,56 méter, az utastérben pedig öt ülőhelyet alakítottak ki. A csomagtartó alaphelyzetben 375 literes, a hátsó ülések lehajtásával 1320 literre bővíthető. Ehhez társul a motorháztető alatt kialakított, további 70 literes első csomagtér.

A helykínálat így az E2 egyik fontos versenyelőnye lehet a hasonló áron kapható elektromos minimodellekkel szemben. A hátsókerék-hajtás szintén ritkaságnak számít ebben az ár- és méretkategóriában.

A műszerfal meghatározó eleme a 14,6 hüvelykes központi érintőképernyő. A modell hat külső fényezéssel, valamint szürke vagy fehér belső térrel rendelhető. A Szigeten kiállított, gazdagon felszerelt Ultra kivitelben több kényelmi és vezetéstámogató berendezés is helyet kapott.

A hatótáv városi és elővárosi használatra lehet elegendő

A kisebb akkumulátoros Pro 252 kilométeres hatótávja elsősorban városi közlekedéshez és napi ingázáshoz igazodik. A 47 kilowattórás változatok 345 kilométeres hatótávja már hosszabb elővárosi használatot, illetve ritkább vidéki utakat is lehetővé tehet.

A kisebb akkumulátor legfeljebb 60, a nagyobb 80 kilowattos egyenáramú gyorstöltést fogad.

Ezek az értékek elmaradnak a drágább, korszerű elektromos autók töltési csúcsteljesítményétől, az E2 elsődleges felhasználási módja azonban várhatóan nem a rendszeres autópályázás lesz.

A modell rendelkezik V2L, vagyis Vehicle to Load funkcióval is. Ennek segítségével az akkumulátor külső elektromos berendezések energiaellátására használható. A technológiát a Szigeten is munkára fogták: az autóról mobileszközöket lehetett tölteni, és az E2 akkumulátora a Geely pihenőzónájának fényellátásába is besegített.

Geely autó Dobó Kata
Az autó márkanagykövete Dobó Kata / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kínában már több százezer fogyott ebből az autóból

Az E2 Európában új szereplő, a globális piacon azonban már komoly értékesítési múlttal rendelkezik. A modellt 2024 őszén mutatták be, egyes piacokon EX2 néven forgalmazzák.

A Geely szerint 2025-ben több mint 465 ezer példány talált gazdára belőle. A modell mindössze 664 nap alatt érte el a nyolcszázezres összesített globális értékesítést, amivel a kínai tisztán elektromos autók között különösen gyors felfutást produkált. A vállalat adatai szerint 2026 első negyedévében már

a világ három legnagyobb példányszámban eladott, úgynevezett új energiás modellje között szerepelt.

A siker jelentős része a kínai piachoz köthető, ezért a magyar és az európai fogadtatás még nyitott kérdés. Az itteni változatot a kontinens műszaki és biztonsági követelményeihez igazították, a Geely azonban az agresszív árazással egyértelműen a tömegpiacot célozza.

Geely autó
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egyre komolyabb árverseny jöhet

A magyar elektromosautó-piacon az elmúlt időszakban egyre több nyolc-tízmillió forint körüli modell jelent meg. Az E2 belépőára közvetlenül a legolcsóbb villanyautók közé helyezi a Geely újdonságát, miközben mérete és csomagtere több konkurensénél nagyobb.

Az alapmodellhez közeli áron kapható például a 3,62 méter hosszú, négyüléses Leapmotor T03.

Annak teljesítménye és hatótávja hasonló, méretében azonban egyértelműen kisebb az E2-nél. A Geely így nem pusztán alacsony árral, hanem a pénzért kínált nagyobb karosszériával és használhatóbb belső térrel próbálhat előnyt szerezni. Az igazán éles verseny ugyanakkor a kilenc-tízmillió forintos változatoknál kezdődhet, ahol

  • már több európai
  • és kínai gyártó

modellje is elérhető. Ebben a tartományban a hatótáv, a töltési sebesség, a felszereltség, a garancia, valamint a kereskedői és szervizhálózat egyaránt döntő lehet. A Geely mögött jelentős nemzetközi autóipari háttér áll:

a vállalat érdekeltségi körébe tartozik többek között a Volvo, a Polestar, a Lotus és a Lynk & Co. Ez ugyan nem szünteti meg automatikusan az új márkákkal szembeni vásárlói óvatosságot, de komolyabb hátteret ad az E2 magyarországi rajtjának.

A Szigeten látott árlista alapján a Geely egyértelműen az ár-érték arányra épít. A 7 499 000 forintos nyitóár valódi nyomást helyezhet a versenytársakra, de az E2 hosszabb távú magyarországi sikerét az dönti el, hogy a kedvezményes ár mellett milyen finanszírozási, garanciális és szervizfeltételeket kapnak a vásárlók.

 

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