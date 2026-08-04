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energiaválság
autómosó
vízhiány

Újabb hazai kúthálózat hozott döntést az energiakrízis miatt: korlátozzák a töltést, és lezárták az autómosókat

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A rendkívüli időjárási és energiapiaci helyzet miatt több takarékossági intézkedést vezet be a Shell Hungary Zrt. A vállalat átmenetileg leállítja saját autómosóit, korlátozza az elektromosautó-töltők működését, és csökkenti irodái, valamint töltőállomásai energiafelhasználását.
VG
2026.08.04, 12:57

Augusztus 2-től határozatlan időre szünetelnek a Shell saját üzemeltetésű gépi és önkiszolgáló autómosói. A társaság keddi közlése szerint az intézkedések célja a vízfogyasztás mérséklése. A brit-holland töltőállomás-hálózat rövid időn belül a második cég, mely víz- és energiatakarékossági szempontok miatt függeszti fel  autómosóinak működését. A hétvégén az OMV állította le e szolgáltatását határozatlan időre.

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Az OMV után a Shell is felfüggeszti autómosóinak működését is. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az autómosók bezárása mellett töltőpontok működését is felfüggeszti a Shell 

A Shell tájékoztatása szerint az autómosok működésének szüneteltetése mellett augusztus 4-én, kedden 12 órától további értesítésiga a Tesco áruházak parkolóiban működő töltők is leállításra kerülnek. A benzinkutakon található töltőpontok teljesítményét pedig augusztus 5-től minden nap 16 és 22 óra között legfeljebb 150 kilowattra korlátozzák töltőoszloponként.

A vállalat arra kéri az elektromos autók tulajdonosait, hogy lehetőség szerint a délutáni és esti csúcsidőszakon kívül töltsék járműveiket, ugyanis mint írják: a töltések átütemezése hozzájárulhat a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez.

A Shell a központi irodájában is szigorítja az energiafelhasználást. Az eddig is rugalmas munkarendet teljes egészében otthoni munkavégzés váltja fel, ezzel mérsékelve az irodai energiaigényt. 

A töltőállomásokon 

  • takarékosabbá teszik a hűtési és világítási rendszerek működését, 
  • energiahatékonyabban üzemeltetik a hűtőberendezéseket, 
  • valamint átmenetileg felfüggesztik a zöldterületek öntözését.

A társaság hangsúlyozta, hogy az intézkedések kialakításakor kiemelt figyelmet fordított a munkatársak és a vásárlók egészségének, valamint biztonságának megőrzésére.

A Shell Hungary közleménye szerint a lépések célja a hazai vízkészletek védelme, az erőforrásokkal való felelős gazdálkodás támogatása és a kialakult energetikai helyzet enyhítése.

Az OMV 130 mosót szüneteltet

Az OMV esetében a döntés összesen 130 autómosót érint országszerte, ebből 73 gépi és 57 kézi autómosót. A vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy felelős piaci szereplőként arra kérte szerződéses partnereit is, hogy lehetőségeikhez mérten csatlakozzanak a kezdeményezéshez. 

A szolgáltatás felfüggesztése határozatlan ideig marad érvényben. 

Ahogyan azt lapunk írta: az OMV döntése jól illeszkedik azokhoz az energiatakarékossági intézkedésekhez, amelyeket az elmúlt napokban egyre több vállalat vezetett be a rendkívüli helyzet miatt. A következő napokban várhatóan más benzinkút-üzemeltetők is hasonló lépéseket jelenthetnek be, hogy csökkentsék víz- és energiafelhasználásukat. 

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