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napelem
A1 Solar
okosmérő
akkumulátor

Napelem áramszünet alatt? Így alakíthatja át bombabiztosra otthonát – zsebbenyúlós lehet egy teljes házas backup, de megéri

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Azt gondolnánánk, hogy áramszünet idején támaszkodhatnak a saját energiaellátásukra a lakossági napelemtulajdonosok, de ez ma nincs feltétlenül így. Viszont lehetne: az A1 Solar Kft. társtulajdonosa elmagyarázta újságíróknak a lehetőségeket. A megoldás a backup-rendszer kialakítása. Természetesen a szükséges fejlesztés pénzbe kerül.
B. H. L.
2026.08.11, 08:00

Áramszünet idején nem elég, ha van napelem a háztetőnkön és telepítettünk hozzá akkumulátort is. Ahhoz, hogy a napelemes-akkumulátoros rendszerünk tartaléküzemben is működjön, külön műszaki kialakítás, a rendszer megfelelő leválasztása, ahhoz pedig engedélyezett megoldás, végső soron egy backup-rendszer szükséges – mutatott rá újságíróknak Szenyán Endre, az A1 Solar Kft. társtulajdonosa.

backup
Backup-rendszerrel támaszkodhatunk igazán a napelemre/Fotó: Németh András Péter

A kifejezetten az áramszüneti működésre tervezett és szabályosan kialakított backup-rendszerről van szó, amelyet meg kell tervezni és ki kell építeni. Anélkül áramszünet idején a hálózatra kapcsolt napelemes inverterek biztonsági okból leállnak. Ha nem állnának le, a háztartási rendszer feszültséget táplálna egy olyan hálózati szakaszra, amelyen közben szakemberek dolgozhatnak. A napelemek tehát hiába termelnének, a hagyományos hálózati inverter nem látja el tovább a házat.

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Az akkumulátor megléte sem segít automatikusan. 

Áramszüneti működéshez olyan hibrid inverter és vezérlés szükséges, amely képes a házat vagy a kijelölt áramköröket leválasztani a közcélú hálózatról, majd úgynevezett szigetüzemben működtetni.

 A rendszer csak ezután használhatja biztonságosan a napelemek és az akkumulátor energiáját.

Vészüzemi kör vagy teljes házas backup?

A legegyszerűbb megoldás egy külön vészüzemi kimenet vagy néhány előre kijelölt áramkör ellátása. Ilyenkor jellemzően a hűtő, a világítás, az internetkapcsolat, a fűtésvezérlés vagy más alapvető fogyasztók maradhatnak működőképesek. Ez kisebb átalakítással és költséggel járhat, de nem teszi lehetővé a teljes ingatlan megszokott használatát. Viszont a teljes házas backup igen. Ehhez nemcsak nagyobb teljesítményű berendezésekre lehet szükség, hanem

  • a meglévő villamos hálózat,
  • az elosztótábla,
  • a kábelezés,
  • a fázisok
  • és az egyidejű fogyasztás

részletes vizsgálatára is. Régebbi épületeknél a szükséges villamos átalakítás jelentheti a beruházás legnagyobb bizonytalanságát.

Megúszható pár tízezerből, de egymillióig is felszaladhat a számla

A sajtóbeszélgetésen elhangzott szakértői ökölszámok alapján egy egyszerű, kijelölt fogyasztókat ellátó vészüzemi kialakítás néhány tízezer forinttól közel százezer forintig terjedhet, ha a meglévő rendszer alkalmas rá. A teljes házas backup új vagy erre előkészített ingatlannál 600-800 ezer forintba kerülhet. Régebbi, átalakítandó villamos rendszer esetén a költség az egymillió forintot is elérheti vagy meghaladhatja a tájékoztatás szerint. 

A pontos fizetendő összeg és a műszaki tartalom csak helyszíni felmérés, a fogyasztási szempontok és villamos tervezés alapján határozható meg.

A tartaléküzem nem csupán termékválasztási kérdés. A rendszernek meg kell felelnie az érintésvédelmi és hálózatbiztonsági előírásoknak, a beépített gateway- vagy leválasztó eszköznek pedig az adott elosztói területen is használhatónak kell lennie. Több műszakilag megfelelő megoldás elérhető, de az engedélyezési gyakorlat nem minden gyártó és minden elosztói terület esetében azonos.

A nem megfelelő vagy nem engedélyezett bekötés súlyos biztonsági kockázatot jelenthet. Ezért nem elég azt vizsgálni, hogy az inverter vagy az akkumulátor adatlapján szerepel-e backup-funkció; a teljes rendszertervet, a leválasztást és a helyi engedélyezhetőséget együtt kell ellenőrizni.

Öt kérdés, amit a beruházás előtt érdemes tisztázni:

  • A kiválasztott rendszer valóban működik-e áramszünet idején, vagy csak energiatárolásra alkalmas?
  • A tartaléküzem egyetlen kimenetet, kijelölt áramköröket vagy a teljes ingatlant látja el?
  • Mekkora teljesítményt és mennyi ideig képes biztosítani a rendszer?
  • Szükséges-e a meglévő inverter, elosztótábla, kábelezés vagy mérőhely átalakítása?
  • A tervezett gateway- és leválasztó megoldás engedélyezhető-e az adott elosztói területen?

A tudatos vezérlés az igazi – elérkeztünk az okosmérőhöz

A következő lépés az, hogy a háztartás a megtermelt energiát tudatosan irányítsa: a rugalmas fogyasztókat – például az autótöltést vagy a mosogatógépet – a nagy napelemes termelésű időszakokra ütemezze, miközben megfelelő tartalékot hagy egy esetleges áramszünetre. Ehhez összehangotlak kell működtetni az invertert, az energiatárolót, a mérést és az otthoni energiamenedzsmentet.

A sajtóbeszélgetés egyik aktualitása az évi 4000 kilowattóra feletti éves fogyasztáshoz kapcsolódó okosmérőcsere bejelentése volt. Az okosmérőkön keresztül a hálózati elosztótársaságok a korábbinál pontosabb képet kaphatnak egy-egy transzformátorkörzet fogyasztásáról, termeléséről és feszültségviszonyairól. Ennek alapján első körben a hálózati cégek járnak jól, ha a felhasználók okoksmérőket telepítenek. Azonban a hálózati cégek a nagy mennyiségű mérési adat elemzésével könnyebben egyensúlyozhatják ki a terhelést, és pontosabb adatokhoz jutnak annak eldöntéséhez, hogy hol engedhető meg a visszatáplálás, és hol lehet szükség annak időszakos korlátozására. Ez viszont már a felhasználót is segíti.

Az okosmérő nem okosvezérlő

Az okosmérő önmagában adatot gyűjt és továbbít, de nem kapcsolja be vagy ki a háztartási berendezéseket. A fogyasztók – például az autótöltő vagy a mosogatógép – termeléshez, az akkumulátor töltöttségéhez vagy az időjárási előrejelzéshez igazított működtetéséhez külön otthoni energiamenedzsmentre, vezérlésre és szükség esetén gateway-eszközre van szükség.

Viszont az okosmérő akár negyedórás mérési adatokat is továbbíthat. Hogy ezekből a háztartás pontosan mit és milyen felületen láthat, az szolgáltatónként és kereskedőnként eltérhet; ezt az adatkezelési és hozzáférési szabályok is befolyásolják. Ezért az okosmérő felszerelése nem jelenti automatikusan, hogy a felhasználó azonnal részletes, valós idejű fogyasztási kimutatást kap.

Jöhetnek az időalapú tarifák

A részletesebb mérés később az időalapú, több ársávos elszámolás műszaki alapja is lehet. Egy ilyen rendszer az alacsonyabb terhelésű vagy nagy napelemes termelésű időszakokban kedvezőbb, a csúcsterhelési időszakokban magasabb árral ösztönözhetné az időben áthelyezhető fogyasztás – például az elektromosautó-töltés vagy egyes háztartási programok – ütemezését. Ennek a tényleges előnye azonban a konkrét tarifaszabályoktól és attól is függ, hogy az adott háztartás fogyasztása mennyire rugalmas.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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