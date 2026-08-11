Napelem áramszünet alatt? Így alakíthatja át bombabiztosra otthonát – zsebbenyúlós lehet egy teljes házas backup, de megéri

Az akkumulátor megléte sem segít automatikusan.

Áramszüneti működéshez olyan hibrid inverter és vezérlés szükséges, amely képes a házat vagy a kijelölt áramköröket leválasztani a közcélú hálózatról, majd úgynevezett szigetüzemben működtetni.

A rendszer csak ezután használhatja biztonságosan a napelemek és az akkumulátor energiáját.

Vészüzemi kör vagy teljes házas backup?

A legegyszerűbb megoldás egy külön vészüzemi kimenet vagy néhány előre kijelölt áramkör ellátása. Ilyenkor jellemzően a hűtő, a világítás, az internetkapcsolat, a fűtésvezérlés vagy más alapvető fogyasztók maradhatnak működőképesek. Ez kisebb átalakítással és költséggel járhat, de nem teszi lehetővé a teljes ingatlan megszokott használatát. Viszont a teljes házas backup igen. Ehhez nemcsak nagyobb teljesítményű berendezésekre lehet szükség, hanem

a meglévő villamos hálózat,

az elosztótábla,

a kábelezés,

a fázisok

és az egyidejű fogyasztás

részletes vizsgálatára is. Régebbi épületeknél a szükséges villamos átalakítás jelentheti a beruházás legnagyobb bizonytalanságát.

Megúszható pár tízezerből, de egymillióig is felszaladhat a számla

A sajtóbeszélgetésen elhangzott szakértői ökölszámok alapján egy egyszerű, kijelölt fogyasztókat ellátó vészüzemi kialakítás néhány tízezer forinttól közel százezer forintig terjedhet, ha a meglévő rendszer alkalmas rá. A teljes házas backup új vagy erre előkészített ingatlannál 600-800 ezer forintba kerülhet. Régebbi, átalakítandó villamos rendszer esetén a költség az egymillió forintot is elérheti vagy meghaladhatja a tájékoztatás szerint.

A pontos fizetendő összeg és a műszaki tartalom csak helyszíni felmérés, a fogyasztási szempontok és villamos tervezés alapján határozható meg.

A tartaléküzem nem csupán termékválasztási kérdés. A rendszernek meg kell felelnie az érintésvédelmi és hálózatbiztonsági előírásoknak, a beépített gateway- vagy leválasztó eszköznek pedig az adott elosztói területen is használhatónak kell lennie. Több műszakilag megfelelő megoldás elérhető, de az engedélyezési gyakorlat nem minden gyártó és minden elosztói terület esetében azonos.