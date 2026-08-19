Biztosan nem lesz anyagi gondja Baka Andrásnak: kiszámolták, hogy mennyit fog keresni az új köztársasági elnök

Baka András köztársasági elnök havonta bruttó mintegy 4,2 millió forintos tiszteletdíjat kap, szemben a korábbi, közel 6,5 millió forintos államfői illetménnyel – írja a HR Portal.

Baka András köztársasági elnök/Fotó: NurPhoto via AFP

A portál kiemelte: a jelentős csökkenés oka, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépése után átalakították a politikusi bérezés rendszerét. Az Országgyűlés június 8-án fogadta el azt a módosítást, amely a képviselői alapfizetés kiszámításánál alkalmazott háromszoros szorzót 1,8-szeresre csökkentette. Ennek következtében a képviselői alapdíj a korábbi bruttó 2,18 millió forintról mintegy 1,31 millió forintra esett. A változás azonban nemcsak a parlamenti képviselőket érintette. Több vezető közjogi tisztségviselő javadalmazása közvetve a képviselői alapdíjhoz kötődik, így a csökkentés végigfutott a rendszeren. A házelnök havi tiszteletdíja például a korábbi közel 5,9 millió forintról 3,8 millió forintra csökkent.

Több mint kétmillióval csökkent az államfő fizetése

A köztársasági elnök javadalmazását a 2011. évi CX. törvény szabályozza: az államfő tiszteletdíja a házelnök javadalmazásának 1,1-szerese. Maga a képlet nem változott, csak az alapjául szolgáló összeg lett jóval kisebb.

Így a köztársasági elnöki illetmény a korábbi bruttó 6 millió 482 ezer forintról mindössze 4 millió 192 ezer forintra csökken a módosítás életbe lépésével.

A fizetés ugyanakkor a következő években ismét emelkedhet, mert a politikusi bérek automatikus, átlagkeresethez kötött indexálását nem szüntették meg. Ha a 2026-os átlagkereset 9-10 százalékkal nő, a lap becslése szerint 2027-ben ismét 4,5 millió forint körül alakulhat az államfő havi tiszteletdíja.

Nem csak fizetés jár a köztársasági elnöknek

A tiszteletdíj mellett számos juttatás továbbra is megilleti az államfőt:

évente 40 munkanap szabadság jár neki,

használhatja az elnöki rezidenciát,

két szolgálati személygépkocsit,

valamint telefon- és internethasználatot kap,

és ingyenes egészségügyi ellátásra is jogosult.

Hivatalos külföldi utazásain költségtérítés és napidíj jár, menetrend szerinti járaton pedig első osztályon utazhat, szükség esetén különjáratú repülőgépet is igénybe vehet. Szabadsága alatt használhatja a kormány központi üdülőjét is. Ha a köztársasági elnök hivatali ideje alatt elhalálozik, házastársa vagy élettársa a hathavi tiszteletdíjának megfelelő egyszeri juttatásban részesül – részletezi a portál.