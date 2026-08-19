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Tiszteletdíj
Baka András
köztársasági elnök

Biztosan nem lesz anyagi gondja Baka Andrásnak: kiszámolták, hogy mennyit fog keresni az új köztársasági elnök

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Hazánk új köztársasági elnökének fizetését is alaposan megnyirbálta a politikusi bérek nyári átalakítása. Baka András, aki a mai nappal, augusztus 19-én vette át hivatalát, jóval alacsonyabb tiszteletdíjjal számolhat, mint a korábbi államfő, Sulyok Tamás, azonban így sem fog szűkölködni.
VG
2026.08.19, 15:31
Frissítve: 2026.08.19, 15:36

Baka András köztársasági elnök havonta bruttó mintegy 4,2 millió forintos tiszteletdíjat kap, szemben a korábbi, közel 6,5 millió forintos államfői illetménnyel – írja a HR Portal.

köztársasági elnök, Baka András
                                                                                         Baka András köztársasági elnök/Fotó: NurPhoto via AFP

A portál kiemelte: a jelentős csökkenés oka, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépése után átalakították a politikusi bérezés rendszerét. Az Országgyűlés június 8-án fogadta el azt a módosítást, amely a képviselői alapfizetés kiszámításánál alkalmazott háromszoros szorzót 1,8-szeresre csökkentette. Ennek következtében a képviselői alapdíj a korábbi bruttó 2,18 millió forintról mintegy 1,31 millió forintra esett. A változás azonban nemcsak a parlamenti képviselőket érintette. Több vezető közjogi tisztségviselő javadalmazása közvetve a képviselői alapdíjhoz kötődik, így a csökkentés végigfutott a rendszeren. A házelnök havi tiszteletdíja például a korábbi közel 5,9 millió forintról 3,8 millió forintra csökkent.

Több mint kétmillióval csökkent az államfő fizetése

A köztársasági elnök javadalmazását a 2011. évi CX. törvény szabályozza: az államfő tiszteletdíja a házelnök javadalmazásának 1,1-szerese. Maga a képlet nem változott, csak az alapjául szolgáló összeg lett jóval kisebb. 

Így a köztársasági elnöki illetmény a korábbi bruttó 6 millió 482 ezer forintról mindössze 4 millió 192 ezer forintra csökken a módosítás életbe lépésével.

A fizetés ugyanakkor a következő években ismét emelkedhet, mert a politikusi bérek automatikus, átlagkeresethez kötött indexálását nem szüntették meg. Ha a 2026-os átlagkereset 9-10 százalékkal nő, a lap becslése szerint 2027-ben ismét 4,5 millió forint körül alakulhat az államfő havi tiszteletdíja.

Nem csak fizetés jár a köztársasági elnöknek

A tiszteletdíj mellett számos juttatás továbbra is megilleti az államfőt: 

  • évente 40 munkanap szabadság jár neki, 
  • használhatja az elnöki rezidenciát, 
  • két szolgálati személygépkocsit, 
  • valamint telefon- és internethasználatot kap,
  •  és ingyenes egészségügyi ellátásra is jogosult.

Hivatalos külföldi utazásain költségtérítés és napidíj jár, menetrend szerinti járaton pedig első osztályon utazhat, szükség esetén különjáratú repülőgépet is igénybe vehet. Szabadsága alatt használhatja a kormány központi üdülőjét is. Ha a köztársasági elnök hivatali ideje alatt elhalálozik, házastársa vagy élettársa a hathavi tiszteletdíjának megfelelő egyszeri juttatásban részesül  – részletezi a portál. 

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