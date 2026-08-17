Vészjelzést adtak Magyarország nagytavai: strandok zártak be, hajók súrolják a medret, van, ahol még ellenőrizni sem lehet a kis vízben – már a Balatonnál is korlátoznak

Augusztus közepére már nemcsak a visszahúzódó partszakaszok és a szárazra került mederrészek mutatják, mekkora vízhiánnyal küzd az ország. A Balaton, a Velencei-tó és a Fertő tó alacsony vízállása a hajózásba és a turizmusba is beleszól, miközben a Tisza apadása miatt Szolnoknál műszaki beavatkozásra volt szükség.

A Balaton átlagos vízállása augusztus 17-én 47 centiméter volt / Fotó: Stefan800

A tavak helyzete azonban nem egyforma. Van, ahol még zavartalanul közlekednek a személyhajók, máshol már a kompokra sem engednek fel minden járművet, a Velencei-tó egyes strandjain pedig annyira sekély lett a víz, hogy a kötelező vízminőség-ellenőrzést sem lehet elvégezni.

Nyolc centimétert veszített két hét alatt a Balaton

A Balaton átlagos vízállása augusztus 17-én 47 centiméter volt. Augusztus 3-án még 55 centimétert mértek, vagyis a tó két hét alatt nyolc centimétert veszített a vízügyi adatok szerint. A 47 centiméter természetesen nem a Balaton tényleges átlagmélységét jelenti, hanem a siófoki vízmérce nullpontjához viszonyított érték.

A mostani szint már messze elmarad a nyár elején mérttől: június 3-án még 83, június 22-én pedig 77 centiméteren állt a tó. A csökkenés júliusban és augusztus első felében gyorsult fel, amit a tartós hőség, a kevés csapadék és az intenzív párolgás együttesen hajtott.

Az alacsony vízállás már a balatoni közlekedést is érinti. A Balatoni Hajózási Zrt. ideiglenes korlátozást vezetett be a Szántód és Tihany közötti révforgalomban: a kompok jelenleg nem szállítanak 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járműveket.

A személyhajózás ugyanakkor nem állt le. A BAHART augusztus 19-ére és 20-ára is több tűzijátéknéző, séta- és bulihajót hirdetett meg

Badacsonyból,

Balatonboglárról

és Keszthelyről.

A tó tehát hajózható, de a kompokra vonatkozó súlykorlátozás azt mutatja, hogy az apadás már nem pusztán látványos jelenség. A sekélyebb kikötőkben és a partközeli részeken egyre kisebb a hajók mozgástere.

A Velencei-tónál már strandokat kellett bezárni

A Velencei-tónál súlyosabbak a közvetlen turisztikai következmények. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal az idei szezonra tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a gárdonyi Tini Strandon, mert a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot.