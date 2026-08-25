Tapasztalt vezetőtől vált meg az MVM, fontos területért felelt, gyorsan cserélődnek a névtáblák
Az állami tulajdonú MVM-nél öt vezérigazgató-helyettes dolgozik a társaság honlapja szerint, egyikük Bally Attila, aki az infrastruktúráért felel. Illetve felelt három éven és négy hónapon át annak alapján, hogy LinkedIn proflja szerint az MVM-nél augusztusól (nem tudni, hányadikától) tanácsadóként dolgozik. Jellemző nagyvállalati gyakorlat, hogy a magas beosztásuktól megfosztott, de egyes, azonnal elküldeni nem kívánt alkalmazottakat megtartják tanácsadónak.
Tekintélyes pályafutás áll Bally Attila mögött
Bally Attila majd nyilván jó tanácsokat tud adni, pályafutása ugyanis végig az energetikához kötötte. Vezérigazgató-helyettesi kinevezése előtt
- az MVM-nél volt projektmenedzser.
- Előtte az Opus Global energetikai tanácsadójaként,
- még korábban a Mátrai Erőmű portfóliómenedzsereként dolgozott.
- Volt továbbá az NKM Áramszolgáltató és az NKM Földgázszolgáltató vezérigazgatója,
- előtte az MVM Partnernél
- és az MVM-nél töltött be felsővezetői posztokat,
- de még a Paksi Atomerőműnél is kapott igazgatósági tagi funkciót.
A felsorolás azért is érdekes, mert Bally Attila leváltásával komoly szakmai tapasztalat vezető szintű használatáról tett le az MVM. A másik négy vezérigazgató-helyettes LinkedIn profilján nem találtunk módosítást, de ebből nem következik semmi.
Korábban kezdődött, és nem tudni, meddig tart
A személyi változások júliusban indultak a csoportnál: felmentették Mátrai Károly vezérigazgatót, és Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét.
Az új vezérigazgató Bertalan Zsolt lett, akinek több mint 25 éves energetikai és felsővezetői tapasztalata van, ő az MVM csoporton belül a Mavirnál és a HUPX-nál dolgozott. Az igazgatóság elnöke július óta Tótth András. Tótth András a Boston Consulting után az E.ON-nál nevelődött felsővezetői posztokon. Jelenleg a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára.