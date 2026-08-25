Tapasztalt vezetőtől vált meg az MVM, fontos területért felelt, gyorsan cserélődnek a névtáblák

Az állami tulajdonú MVM-nél öt vezérigazgató-helyettes dolgozik a társaság honlapja szerint, egyikük Bally Attila, aki az infrastruktúráért felel. Illetve felelt három éven és négy hónapon át annak alapján, hogy LinkedIn proflja szerint az MVM-nél augusztusól (nem tudni, hányadikától) tanácsadóként dolgozik. Jellemző nagyvállalati gyakorlat, hogy a magas beosztásuktól megfosztott, de egyes, azonnal elküldeni nem kívánt alkalmazottakat megtartják tanácsadónak.

Bally Attila új feladatot kapott az MVM-nél/Fotó: MVM

Tekintélyes pályafutás áll Bally Attila mögött

Bally Attila majd nyilván jó tanácsokat tud adni, pályafutása ugyanis végig az energetikához kötötte. Vezérigazgató-helyettesi kinevezése előtt

az MVM-nél volt projektmenedzser.

Előtte az Opus Global energetikai tanácsadójaként,

még korábban a Mátrai Erőmű portfóliómenedzsereként dolgozott.

Volt továbbá az NKM Áramszolgáltató és az NKM Földgázszolgáltató vezérigazgatója,

előtte az MVM Partnernél

és az MVM-nél töltött be felsővezetői posztokat,

de még a Paksi Atomerőműnél is kapott igazgatósági tagi funkciót.

A felsorolás azért is érdekes, mert Bally Attila leváltásával komoly szakmai tapasztalat vezető szintű használatáról tett le az MVM. A másik négy vezérigazgató-helyettes LinkedIn profilján nem találtunk módosítást, de ebből nem következik semmi.

Korábban kezdődött, és nem tudni, meddig tart

A személyi változások júliusban indultak a csoportnál: felmentették Mátrai Károly vezérigazgatót, és Czepek Gábort, az igazgatóság elnökét.

Az új vezérigazgató Bertalan Zsolt lett, akinek több mint 25 éves energetikai és felsővezetői tapasztalata van, ő az MVM csoporton belül a Mavirnál és a HUPX-nál dolgozott. Az igazgatóság elnöke július óta Tótth András. Tótth András a Boston Consulting után az E.ON-nál nevelődött felsővezetői posztokon. Jelenleg a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára.