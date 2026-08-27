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Szentkirályi Ásványvíz
Balázs Kicks
Balogh Levente

Hivatalos, beszántják Balogh Levente italcégét, nem maradt már vásárlója: megszólalt a milliárdos, elárulta, mi áll a háttérben - "Jöttünk, láttunk, győztünk"

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Több mint 111 millió forintos árbevétellel és 42 millió forintos profittal zárta a Zord Drink első teljes évét, ám 2025-ben már csak 24,8 millió forintot hozott a közös vállalkozás. Balogh Levente, a Szentkirályi alapítója és Pachert Balázs végül úgy döntöttek, befejezik a prémium üdítő gyártását.
VG
2026.08.27, 06:40
Frissítve: 2026.08.27, 06:42

A Zord Drink története a Cápák közöttből indult, ahol Pachert Balázs 2023-ban mutatta be elképzelését. A befektetői ajánlatokat végül visszautasította, a műsor azonban országos ismertséget hozott a Balázs Kicks sportcipő kereskedésnek. Pachert ekkor találkozott Balogh Levente vállalkozóval, akivel később a közös projektet elindították.

Balogh Levente
Fotó: Facebook / Balogh Levente Hivatalos Oldala

Balogh Levente és Pachert Balázs eleve rövid távú projektként tekintett a Zord Drinkre

A prémium üdítőként pozicionált Zord Drink első időszaka kifejezetten erősen alakult. A termék a Lidl üzleteiben jelent meg, az első szállítmány pedig már a nyitást követő órákban elfogyott.

A Zord Drink 2024-ben 111,4 millió forintos nettó árbevételt ért el, adózott eredménye pedig 42,3 millió forint lett, amiből a tulajdonosok 40 millió forint osztalékot vettek ki – írta a Forbes.

Ugyankkor egy évvel később már társaság árbevétele 24,8 millió forintra esett vissza, osztalékot pedig nem fizettek. A márka kommunikációja is fokozatosan vesztett lendületéből, a Zord Drink Instagram-oldalán tavaly júniusban jelent meg az utolsó bejegyzés.

Balogh Levente és Pachert Balázs idén már arról beszélt, hogy a Zord Drink eleve rövid távú projektnek készült, amelynek egyik fő célja egy prémium termék piaci tesztelése volt.

„A ZORD rövid idő alatt fantasztikus eredményeket ért el: prémium terméket kínáltunk prémium áron, és a piac visszaigazolta, hogy erre van kereslet” – magyarázta Balogh Levente. A vállalkozás 300 ezer darabos értékesítési célt tűzött ki maga elé, ezt pedig teljesítették – fűzte hozzá.

Pachert Balázs szerint a magas árkategória eleve behatárolta a termék lehetőségeit. 

  • A megjelenéskor gyorsan fogyott az üdítő, 
  • több ízesítést is piacra dobtak, 
  • és ezek is jól teljesítettek. 

A prémium üdítőknél ugyanakkor korlátozottabb lehet a rendszeres, nagy volumenű újravásárlás, ami hosszabb távon nehezítette a márka fenntarthatóságát.

A gyártás költségoldala további problémát jelentett, ugyanis a Zord Drinkek csomagolása PET-palack volt, ami csak nagy volumen mellett kifizetődő. Felmerült az is, hogy alumíniumdobozra tállnak át, végül azonban a tulajdonosok a gyártás leállítása mellett döntöttek.

A projekt elérte a kitűzött 300 ezres értékesítési célt, 2024-ben több mint 111 millió forintos árbevételt és jelentős profitot termelt, egy évvel később viszont már ennek töredékére esett vissza a forgalom. 

A tulajdonosok végül lezárták a kísérletet, konzekvenciaként pedig azt vonhatták le, hogy egy prémium árazású üdítőnek ugyan van helye a piacon, ám a tartósan nagy volumenű értékesítéshez még van mit csiszolni a koncepción.

Balogh Levente évek óta a magyar üzleti élet egyik legismertebb szereplője. A Szentkirályi Ásványvíz felépítésével milliárdos vállalkozóvá vált, majd a Cápák között befektetőjeként és Az Álommeló házigazdájaként országos ismertségre tett szert, így mára nemcsak az üzleti élet, hanem a hazai celebvilág meghatározó alakja is.

Látványos terjeszkedés helyett takaréklángon ketyegnek Balogh pilot-projektjei

Az utóbbi időszakban több, Balogh Levente nevéhez köthető kisebb üzleti projekt kapcsán is felmerültek kérdések. Az egyik legtöbbet emlegetett projekt a XII. kerületben működő Coffee Lenoa volt, amely Balogh Levente kávézólánc-koncepciójához kapcsolódott. A Szentkirályi Ásványvízhez kapcsolódó Vízangyal pedig nemrég készletkisöprésbe kezdett. A ViOla Paris nevű vitamin- és étrend-kiegészítő aktivitása is csökkent, és a kommunikációból is visszavettek – tapasztalhatták a márka  követői. 

Ugyan az üzletember az elmúlt években több területen próbálta kamatoztatni a márkaépítésben szerzett tapasztalatait: a szépségipartól a vendéglátáson át új befektetésekig több irányban terjeszkedett, ám egyelőre olybá tűnik, hogy a zászlóshajó Szentkirályin kívül sorra feneklenek meg Balogh Levente vállalkozásai.

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