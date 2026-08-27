Hivatalos, beszántják Balogh Levente italcégét, nem maradt már vásárlója: megszólalt a milliárdos, elárulta, mi áll a háttérben - "Jöttünk, láttunk, győztünk"

A Zord Drink története a Cápák közöttből indult, ahol Pachert Balázs 2023-ban mutatta be elképzelését. A befektetői ajánlatokat végül visszautasította, a műsor azonban országos ismertséget hozott a Balázs Kicks sportcipő kereskedésnek. Pachert ekkor találkozott Balogh Levente vállalkozóval, akivel később a közös projektet elindították.

Fotó: Facebook / Balogh Levente Hivatalos Oldala

Balogh Levente és Pachert Balázs eleve rövid távú projektként tekintett a Zord Drinkre

A prémium üdítőként pozicionált Zord Drink első időszaka kifejezetten erősen alakult. A termék a Lidl üzleteiben jelent meg, az első szállítmány pedig már a nyitást követő órákban elfogyott.

A Zord Drink 2024-ben 111,4 millió forintos nettó árbevételt ért el, adózott eredménye pedig 42,3 millió forint lett, amiből a tulajdonosok 40 millió forint osztalékot vettek ki – írta a Forbes.

Ugyankkor egy évvel később már társaság árbevétele 24,8 millió forintra esett vissza, osztalékot pedig nem fizettek. A márka kommunikációja is fokozatosan vesztett lendületéből, a Zord Drink Instagram-oldalán tavaly júniusban jelent meg az utolsó bejegyzés.

Balogh Levente és Pachert Balázs idén már arról beszélt, hogy a Zord Drink eleve rövid távú projektnek készült, amelynek egyik fő célja egy prémium termék piaci tesztelése volt.

„A ZORD rövid idő alatt fantasztikus eredményeket ért el: prémium terméket kínáltunk prémium áron, és a piac visszaigazolta, hogy erre van kereslet” – magyarázta Balogh Levente. A vállalkozás 300 ezer darabos értékesítési célt tűzött ki maga elé, ezt pedig teljesítették – fűzte hozzá.

Pachert Balázs szerint a magas árkategória eleve behatárolta a termék lehetőségeit.

A megjelenéskor gyorsan fogyott az üdítő,

több ízesítést is piacra dobtak,

és ezek is jól teljesítettek.

A prémium üdítőknél ugyanakkor korlátozottabb lehet a rendszeres, nagy volumenű újravásárlás, ami hosszabb távon nehezítette a márka fenntarthatóságát.

A gyártás költségoldala további problémát jelentett, ugyanis a Zord Drinkek csomagolása PET-palack volt, ami csak nagy volumen mellett kifizetődő. Felmerült az is, hogy alumíniumdobozra tállnak át, végül azonban a tulajdonosok a gyártás leállítása mellett döntöttek.