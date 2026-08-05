Osztrák bank az egyik legnagyobb magyar nyertes, de ugyanarra panaszkodik, amire az OTP
Erőteljes lakossági hitelpiaci növekedésről számolt be az Erste Bank vezetése az első féléves eredményeit ismertetve. A jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök folyósítása jelentősen emelkedett, ám a tájékoztatás szterint a bank nyereségét továbbra is számottevően csökkentették az ágazati különadók.
Jelasity: a magyar bankok eredménye nem hasonlítható össze a régiós versenytársakéval
Jelasity Radovan, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a bank alaptevékenysége továbbra is erős teljesítményt mutat, az eredményességet azonban érdemben visszafogják a különadók.
A működési bevételek
- 10 százalékkal, 206,9 milliárd forintra emelkedtek,
- ezzel az Erste történetében először haladták meg első félévben a 200 milliárd forintot.
- A nettó kamatbevételek 11 százalékkal bővültek, amit az ügyfélbetétek növekedése támogatott a csökkenő kamatkörnyezet ellenére.
- A jutalékbevételek 6 százalékkal emelkedtek.
A működési eredmény 137,6 milliárd forintot tett ki. A költségek 8 százalékkal nőttek, vagyis lassabban, mint a bevételek, ennek köszönhetően a költség/bevétel arány 33,5 százalékra javult. A saját tőkére vetített megtérülés 17,3 százalék volt.
Az Erste egyéb eredménye mínusz 74,2 milliárd forint lett, ami már meghaladta a teljes működési költséget. Ezen belül az extraprofitadó 37,6 milliárd forintot tett ki, több mint háromszor annyit, mint egy évvel korábban.
Jelasity Radovan szerint emiatt a magyar bankok eredménye nem hasonlítható össze egyszerűen a régiós versenytársakéval, mert a különadók és más állami elvonások jelentősen befolyásolják a nyereséget.
Az ügyfélhitelek állománya egy év alatt 17 százalékkal, 434 milliárd forinttal nőtt, míg az ügyfélbetétek 20 százalékkal, 680 milliárd forinttal bővültek. A vállalati hitelállomány elérte az 1147 milliárd forintot, a lakossági hitelállomány pedig 1804 milliárd forintra emelkedett – közölte a vezérigazgató.
Elkápráztat a legnagyobb magyar bank: az OTP még lassítani is csak úgy tud, hogy közben dübörög
Látszólag megtorpant a bankcsoport növekedése, de ez tényleg csak a látszat. Az OTP Bank hitel- és betétállománya nagyot nőtt az idei első fél évben is, a nyereség a kormányzati terhek és a forinterősödés miatt csökkent.
Rekordot döntött a lakossági hitelezés
Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a lakossági új hitelkihelyezés 65 százalékkal nőtt, tehát az első félévben 326 milliárd forintot ért el.
A jelzáloghitel-állomány meghaladta a 900 milliárd forintot, a személyi kölcsönök állománya pedig átlépte a 300 milliárd forintot, így mindkét terméknél 30 százalék feletti éves növekedést ért el a bank.
Az Otthon Start Program alapvetően átalakította a lakáshitelpiacot. A támogatott konstrukciók az első féléves jelzáloghitel-folyósítások több mint 80 százalékát adták. Az átlagos hitelösszeg 30 millió forint környékére emelkedett, az átlagos futamidő pedig nagyjából 21,5 évre nőtt – közölte Harmati László.
A vezérigazgató-helyettes arra számít, hogy az idei teljes lakossági lakáshitelpiac elérheti a 2500 milliárd forintos folyósítást, amennyiben az Otthon Start Program változatlan feltételekkel marad érvényben az év végéig.
Várakozásaik szerint az idei személyikölcsön-piac elérheti az 1400 milliárd forintos folyósítást, ami mintegy 25 százalékos növekedést jelentene.
Az Erste saját folyósítása 42 százalékkal emelkedett az első félévben. Az átlagos hitelösszeg 4,7 millió forint fölött alakult, miközben a piaci átlag 3,7 millió forint volt. Az átlagos futamidő 6,3 év, ami szintén meghaladja a piaci átlagot. A babaváró és a munkáshitelek iránti kereslet mérsékeltebb volt, a mikrohitelezést viszont támogatta a Széchenyi Kártya Program.
Az új ügyfelek gyakorlatilag teljes köre digitálisan aktív. A mintegy 90 ezer fiatal ügyfélből 75 ezren már a George platformot használják rendszeresen.
A digitális értékesítések aránya meghaladta a 70 százalékot, az értékpapírszámlák 77 százalékát pedig online nyitották meg. A kezelt lakossági ügyfélvagyon egy év alatt 17 százalékkal, 8100 milliárd forint fölé nőtt.
A magyar vállalatoknak fel kell készülniük egy piacibb finanszírozási környezetre
Cselovszki Róbert, a vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató-helyettes szerint a vállalati hitelállomány 7 százalékkal nőtt, az új hitelkihelyezések pedig 97 százalékkal emelkedtek.
Kifejtette: a kkv-k új hitelfelvétele 64 milliárdról 80 milliárd forintra nőtt. A nagyvállalati és önkormányzati új kihelyezések 24 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedtek, részben néhány nagyobb tranzakció hatására.
A bank eredménye nem jelenti azt, hogy a teljes vállalati szektor beruházási kedve látványosan javult volna.
Az Erste az elmúlt időszakban tudatosan bővítette ügyfélkörét, ennek hatása most jelenik meg a hitelkihelyezésekben – mutatott rá a vállalati és pénzügyi piacokért felelős vezérigazgató-helyettes.
Cselovszki úgy látja, hogy a magyar vállalatoknak fokozatosan fel kell készülniük egy piacibb finanszírozási környezetre, miközben továbbra is fontos kérdés marad a támogatott hitelprogramok jövője.
Történelmi mélypontra süllyedt a rossz hitelek aránya
Zsiga Krisztina kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes szerint a gyors hitelezési növekedés mellett tovább javult a portfólió minősége.
A nemteljesítő hitelek állománya 40,2 milliárd forintra csökkent, az NPL-ráta pedig 1,4 százalékra mérséklődött, ami az Erste magyarországi működésének eddigi legalacsonyabb értéke.
A lakossági portfólióban az NPL-ráta 1,7 százalékra csökkent, a vállalati állományban pedig 1 százalék körüli szinten maradt. A javuló portfólió eredményeként a bank 2,6 milliárd forint kockázati költséget írt vissza az első félévben.
A banki visszaélések kapcscsán Zsiga Krisztina úgy fogalmazott: az Erste az első félévben 21 ezer csalási kísérletet regisztrált, összesen 6,7 milliárd forint értékben. A bank az esetek 85 százalékát sikeresen megakadályozta, így 5,7 milliárd forintot sikerült megóvni az ügyfelek számára. Darabszám alapján továbbra is a bankkártyás visszaélések dominálnak, értékben azonban az átutalási csalások jelentik a legnagyobb kockázatot.
Óvatos bizakodással figyelik a magyar gazdasági kilátásokat
Jelasity Radován a magyar gazdaság kilátásairól is beszélt. Az Erste előrejelzése szerint 2026-ban 1,7 százalékkal, 2027-ben pedig 2,2 százalékkal bővülhet a GDP. Az infláció az idei évben 2,2 százalék lehet, jövőre 3,4 százalékra emelkedhet. A bank arra számít, hogy a tízéves magyar állampapír hozama az év végére 5,4 százalékra, 2027-ben pedig 5,3 százalékra csökken.
Az elnök-vezérigazgató szerint a forint erősödését részben a javuló piaci bizalom támogatta, ami az inflációs várakozások mérséklődéséhez is hozzájárulhat. Az Erste ugyanakkor továbbra is kiemelten figyeli az energiapiaci kockázatokat, valamint a költségvetési folyamatok alakulását.