Osztrák bank az egyik legnagyobb magyar nyertes, de ugyanarra panaszkodik, amire az OTP

Erőteljes lakossági hitelpiaci növekedésről számolt be az Erste Bank vezetése az első féléves eredményeit ismertetve. A jelzáloghitelek és a személyi kölcsönök folyósítása jelentősen emelkedett, ám a tájékoztatás szterint a bank nyereségét továbbra is számottevően csökkentették az ágazati különadók.

Erste Bank - Budapesti székház. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jelasity: a magyar bankok eredménye nem hasonlítható össze a régiós versenytársakéval

Jelasity Radovan, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója a szerdai sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a bank alaptevékenysége továbbra is erős teljesítményt mutat, az eredményességet azonban érdemben visszafogják a különadók.

A működési bevételek

10 százalékkal, 206,9 milliárd forintra emelkedtek,

ezzel az Erste történetében először haladták meg első félévben a 200 milliárd forintot.

A nettó kamatbevételek 11 százalékkal bővültek, amit az ügyfélbetétek növekedése támogatott a csökkenő kamatkörnyezet ellenére.

A jutalékbevételek 6 százalékkal emelkedtek.

A működési eredmény 137,6 milliárd forintot tett ki. A költségek 8 százalékkal nőttek, vagyis lassabban, mint a bevételek, ennek köszönhetően a költség/bevétel arány 33,5 százalékra javult. A saját tőkére vetített megtérülés 17,3 százalék volt.

Az Erste egyéb eredménye mínusz 74,2 milliárd forint lett, ami már meghaladta a teljes működési költséget. Ezen belül az extraprofitadó 37,6 milliárd forintot tett ki, több mint háromszor annyit, mint egy évvel korábban.

Jelasity Radovan szerint emiatt a magyar bankok eredménye nem hasonlítható össze egyszerűen a régiós versenytársakéval, mert a különadók és más állami elvonások jelentősen befolyásolják a nyereséget.

Az ügyfélhitelek állománya egy év alatt 17 százalékkal, 434 milliárd forinttal nőtt, míg az ügyfélbetétek 20 százalékkal, 680 milliárd forinttal bővültek. A vállalati hitelállomány elérte az 1147 milliárd forintot, a lakossági hitelállomány pedig 1804 milliárd forintra emelkedett – közölte a vezérigazgató.

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Látszólag megtorpant a bankcsoport növekedése, de ez tényleg csak a látszat. Az OTP Bank hitel- és betétállománya nagyot nőtt az idei első fél évben is, a nyereség a kormányzati terhek és a forinterősödés miatt csökkent.

Rekordot döntött a lakossági hitelezés

Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta, hogy a lakossági új hitelkihelyezés 65 százalékkal nőtt, tehát az első félévben 326 milliárd forintot ért el.