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bankkártya
MasterCard Europe
OTP
probléma

Ezért lehetett gond az OTP-s bankkártyás fizetésekkel – a Föld túloldaláról eredhet a magyarázat

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Nem csak az OTP ügyefelei tapasztalhattak nehézségeket bankkártya használatakor a fizetések alkalmáva. A friss hírek szerint a Mastercard rendszerfrissítése miatt átmenetileg nem működött a bankkártya használatával való fizetés a világ számos pontján, így például Ausztrália több államában sem. A kártyatársaság szerint egy előre tervezett rendszerfrissítés okozta a fennakadást, amelyet időközben elhárítottak. Az ugyanakkor nem egyértelmű, hogy ez okozta az OTP-s fennakadásokat is.
VG
2026.08.16, 09:34
Frissítve: 2026.08.16, 09:35

Mint megírtuk , a szombati napon az OTP Bank is elismerte, hogy nem eseti jellegű problémákról van szó, hanem szélesebb műszaki jellegű gond van a bankkártya használatával való fizetéseknél. Most kiderült, hogy az emögött a fizetési szolgáltatóként működő Mastercard kártyatársaságnál is problémák volt, ami szerte a világon akadályozta a kártyás fizetéseket. Az ugyanakkor az OTP közlése alapján nem jelenthető ki, hogy bizonyosan ez okozta a nehézséget náluk is, egybeesésről is lehet szó.

bankkártya, mastercard
Tegnap a világ más részén is gond volt a bankkártya használatával, nem csak az OTP-nél (illusztráció)
Fotó: A great shot of / Shutterstock

Bankkártya-probléma: a Mastercard közleményt adott

„Egy előre ütemezett rendszerfrissítés miatt a Mastercard-tranzakciókat korábban egy ideig elutasították. A problémát megoldottuk, valamennyi rendszerünk normálisan működik” – közölte a Mastercard az ABC-vel.

Tegnap Ausztrália több államából is jelezték a vásárlók az ABC-nek, hogy problémáik voltak a kártyás fizetéssel. A fennakadás érintette az Apple Pay használatát, a készpénzfelvételt, valamint a Mastercard utazási kártyákat is.

A Commbank szerint a problémát egy „globális Mastercard-probléma” okozta, amelyet időközben szintén elhárítottak.

A Victoria állambeli Bayside-ban élő Jackie Wells éppen az Aldiban fizetett volna, amikor két különböző kártyáját is elutasította a terminál. Wells ezután felhívta a férjét, hogy hozzon egy másik bankkártyát, ám azt sem fogadta el a rendszer.

Wells szerint más vásárlókat is látott, akik bosszúsan hagyták el az üzleteket, mert nem tudtak fizetni a megvásárolni kívánt termékekért. Később a probléma megoldódott.

A szolgáltatáskieséseket nyomon követő Downdetector szerint szombaton délután 3 órakor több mint 1700 bejelentés érkezett a Mastercard meghibásodásáról. Két órával később már csak 173 ilyen jelzés volt.

A felhasználók által leggyakrabban jelzett problémák a pénzátutalásokat és a mobilbanki szolgáltatásokat érintették.

A Mastercard közlése szerint valamennyi rendszer ismét a megszokott módon működik.

OTP Bank: a megszokott módon működnek a rendszerek

Azt ugyanakkor a Mastercard közlése alapján sem lehet biztosan tudni, hogy a szolgáltatónál fennállt probléma miatt nem működtek OTP-s bankkártyáik, más pénzintézetektől ugyanis nem érkezett hasonló jelzés.

Az OTP nemrég közösségi oldalán ezt közölte: „A kártyaelfogadó rendszer hibáját helyreállították a szakemberek. A tranzakciók mindegyike sikeres. Köszönjük ügyfeleink türelmét.”

Érdemes megemlíteni, hogy az e poszt alatt olvasható hozzászólások alapján viszont a rendszer még a reggeli órákban sem működött tökéletesen mindeninkél.

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