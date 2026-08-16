Ezért lehetett gond az OTP-s bankkártyás fizetésekkel – a Föld túloldaláról eredhet a magyarázat

Mint megírtuk , a szombati napon az OTP Bank is elismerte, hogy nem eseti jellegű problémákról van szó, hanem szélesebb műszaki jellegű gond van a bankkártya használatával való fizetéseknél. Most kiderült, hogy az emögött a fizetési szolgáltatóként működő Mastercard kártyatársaságnál is problémák volt, ami szerte a világon akadályozta a kártyás fizetéseket. Az ugyanakkor az OTP közlése alapján nem jelenthető ki, hogy bizonyosan ez okozta a nehézséget náluk is, egybeesésről is lehet szó.

Tegnap a világ más részén is gond volt a bankkártya használatával, nem csak az OTP-nél (illusztráció)

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Bankkártya-probléma: a Mastercard közleményt adott

„Egy előre ütemezett rendszerfrissítés miatt a Mastercard-tranzakciókat korábban egy ideig elutasították. A problémát megoldottuk, valamennyi rendszerünk normálisan működik” – közölte a Mastercard az ABC-vel.

Tegnap Ausztrália több államából is jelezték a vásárlók az ABC-nek, hogy problémáik voltak a kártyás fizetéssel. A fennakadás érintette az Apple Pay használatát, a készpénzfelvételt, valamint a Mastercard utazási kártyákat is.

A Commbank szerint a problémát egy „globális Mastercard-probléma” okozta, amelyet időközben szintén elhárítottak.

A Victoria állambeli Bayside-ban élő Jackie Wells éppen az Aldiban fizetett volna, amikor két különböző kártyáját is elutasította a terminál. Wells ezután felhívta a férjét, hogy hozzon egy másik bankkártyát, ám azt sem fogadta el a rendszer.

Wells szerint más vásárlókat is látott, akik bosszúsan hagyták el az üzleteket, mert nem tudtak fizetni a megvásárolni kívánt termékekért. Később a probléma megoldódott.

A szolgáltatáskieséseket nyomon követő Downdetector szerint szombaton délután 3 órakor több mint 1700 bejelentés érkezett a Mastercard meghibásodásáról. Két órával később már csak 173 ilyen jelzés volt.

A felhasználók által leggyakrabban jelzett problémák a pénzátutalásokat és a mobilbanki szolgáltatásokat érintették.

A Mastercard közlése szerint valamennyi rendszer ismét a megszokott módon működik.

OTP Bank: a megszokott módon működnek a rendszerek

Azt ugyanakkor a Mastercard közlése alapján sem lehet biztosan tudni, hogy a szolgáltatónál fennállt probléma miatt nem működtek OTP-s bankkártyáik, más pénzintézetektől ugyanis nem érkezett hasonló jelzés.