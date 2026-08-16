Ezért lehetett gond az OTP-s bankkártyás fizetésekkel – a Föld túloldaláról eredhet a magyarázat
Mint megírtuk , a szombati napon az OTP Bank is elismerte, hogy nem eseti jellegű problémákról van szó, hanem szélesebb műszaki jellegű gond van a bankkártya használatával való fizetéseknél. Most kiderült, hogy az emögött a fizetési szolgáltatóként működő Mastercard kártyatársaságnál is problémák volt, ami szerte a világon akadályozta a kártyás fizetéseket. Az ugyanakkor az OTP közlése alapján nem jelenthető ki, hogy bizonyosan ez okozta a nehézséget náluk is, egybeesésről is lehet szó.
Bankkártya-probléma: a Mastercard közleményt adott
„Egy előre ütemezett rendszerfrissítés miatt a Mastercard-tranzakciókat korábban egy ideig elutasították. A problémát megoldottuk, valamennyi rendszerünk normálisan működik” – közölte a Mastercard az ABC-vel.
Tegnap Ausztrália több államából is jelezték a vásárlók az ABC-nek, hogy problémáik voltak a kártyás fizetéssel. A fennakadás érintette az Apple Pay használatát, a készpénzfelvételt, valamint a Mastercard utazási kártyákat is.
A Commbank szerint a problémát egy „globális Mastercard-probléma” okozta, amelyet időközben szintén elhárítottak.
A Victoria állambeli Bayside-ban élő Jackie Wells éppen az Aldiban fizetett volna, amikor két különböző kártyáját is elutasította a terminál. Wells ezután felhívta a férjét, hogy hozzon egy másik bankkártyát, ám azt sem fogadta el a rendszer.
Wells szerint más vásárlókat is látott, akik bosszúsan hagyták el az üzleteket, mert nem tudtak fizetni a megvásárolni kívánt termékekért. Később a probléma megoldódott.
A szolgáltatáskieséseket nyomon követő Downdetector szerint szombaton délután 3 órakor több mint 1700 bejelentés érkezett a Mastercard meghibásodásáról. Két órával később már csak 173 ilyen jelzés volt.
A felhasználók által leggyakrabban jelzett problémák a pénzátutalásokat és a mobilbanki szolgáltatásokat érintették.
A Mastercard közlése szerint valamennyi rendszer ismét a megszokott módon működik.
OTP Bank: a megszokott módon működnek a rendszerek
Azt ugyanakkor a Mastercard közlése alapján sem lehet biztosan tudni, hogy a szolgáltatónál fennállt probléma miatt nem működtek OTP-s bankkártyáik, más pénzintézetektől ugyanis nem érkezett hasonló jelzés.
Az OTP nemrég közösségi oldalán ezt közölte: „A kártyaelfogadó rendszer hibáját helyreállították a szakemberek. A tranzakciók mindegyike sikeres. Köszönjük ügyfeleink türelmét.”
Érdemes megemlíteni, hogy az e poszt alatt olvasható hozzászólások alapján viszont a rendszer még a reggeli órákban sem működött tökéletesen mindeninkél.