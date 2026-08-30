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Erste Bank Csoport
azonnali átutalás

Bejelentették az ősz első nagy bankszünnapját: itt a hosszú lista arról, mi nem lesz elérhető – készülhetnek a bankolók

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Rendszerfejlesztés miatt szeptember második felében és október elején is korlátozásokra kell készülniük az Erste Bank ügyfeleinek. A tervezett munkálatok idején többek között a George App és Web, az azonnali átutalások indítása, valamint a TeleBank és több vállalati szolgáltatás sem lesz elérhető. A bankszünnap részletei már ismertek.
VG
2026.08.30, 11:28

Az Erste Bank tájékoztatása szerint 2026. szeptember 18-án 22 órától szeptember 19-én 10 óráig, majd október 1-jén 22 órától október 2-án 3 óráig végez rendszerfejlesztési munkálatokat. A karbantartás mindkét időszakban érinti a bank digitális és egyéb szolgáltatásainak működését. A szeptemberi bankszünnapi leállás lesz a hosszabb: péntek este 22 órától szombat délelőtt 10 óráig több banki szolgáltatás is szünetel. Az októberi fejlesztés ennél rövidebb ideig, összesen öt órán keresztül tart majd.

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Bankszünnap lesz az Erste Banknál (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Bankszünnap: ezek a szolgáltatások továbbra is elérhetők

A bank közlése szerint a karbantartások alatt több alapvető szolgáltatás továbbra is használható marad:

  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
  • Internetes vásárlás (kivéve 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
  • Mobilegyenleg feltöltése
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfelek a karbantartási időszak jelentős részében továbbra is tudnak majd bankkártyával fizetni az üzletekben, illetve készpénzt felvenni vagy befizetni a belföldi ATM-eknél.

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők

A rendszerfejlesztés idején ugyanakkor számos digitális és telefonos banki szolgáltatás átmenetileg leáll:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
  • Internetes vásárlás (csak 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

A bank külön felhívta a figyelmet arra, hogy 

a szeptember 18–19-i karbantartás alatt az internetes bankkártyás vásárlások sem működnek majd, 

emellett szeptember 19-én éjfél és hajnali 4 óra között még az azonnali átutalások fogadása is szünetel.

Bankszünnapnak minősülnek a leállások

Az Erste közlése szerint a tervezett karbantartási időszakok akkor is bankszünnapnak minősülnek, ha egyes szolgáltatások csak rövidebb ideig, és nem egy teljes napon keresztül nem lesznek elérhetők.

A pénzintézet ezt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseire hivatkozva közölte.

A szabályozás értelmében a bank a tervezett leállásról legalább 30 nappal korábban köteles tájékoztatni ügyfeleit.

Az ügyfeleknek ezért érdemes előre megtervezniük azokat a banki műveleteket, amelyekhez a George vagy más, a karbantartás által érintett digitális szolgáltatás szükséges, különösen a szeptemberi, hosszabb leállás előtt.

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