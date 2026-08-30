Bejelentették az ősz első nagy bankszünnapját: itt a hosszú lista arról, mi nem lesz elérhető – készülhetnek a bankolók
Az Erste Bank tájékoztatása szerint 2026. szeptember 18-án 22 órától szeptember 19-én 10 óráig, majd október 1-jén 22 órától október 2-án 3 óráig végez rendszerfejlesztési munkálatokat. A karbantartás mindkét időszakban érinti a bank digitális és egyéb szolgáltatásainak működését. A szeptemberi bankszünnapi leállás lesz a hosszabb: péntek este 22 órától szombat délelőtt 10 óráig több banki szolgáltatás is szünetel. Az októberi fejlesztés ennél rövidebb ideig, összesen öt órán keresztül tart majd.
Bankszünnap: ezek a szolgáltatások továbbra is elérhetők
A bank közlése szerint a karbantartások alatt több alapvető szolgáltatás továbbra is használható marad:
- Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
- Internetes vásárlás (kivéve 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből
- Mobilegyenleg feltöltése
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfelek a karbantartási időszak jelentős részében továbbra is tudnak majd bankkártyával fizetni az üzletekben, illetve készpénzt felvenni vagy befizetni a belföldi ATM-eknél.
Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők
A rendszerfejlesztés idején ugyanakkor számos digitális és telefonos banki szolgáltatás átmenetileg leáll:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)
- Internetes vásárlás (csak 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület
A bank külön felhívta a figyelmet arra, hogy
a szeptember 18–19-i karbantartás alatt az internetes bankkártyás vásárlások sem működnek majd,
emellett szeptember 19-én éjfél és hajnali 4 óra között még az azonnali átutalások fogadása is szünetel.
Bankszünnapnak minősülnek a leállások
Az Erste közlése szerint a tervezett karbantartási időszakok akkor is bankszünnapnak minősülnek, ha egyes szolgáltatások csak rövidebb ideig, és nem egy teljes napon keresztül nem lesznek elérhetők.
A pénzintézet ezt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény rendelkezéseire hivatkozva közölte.
A szabályozás értelmében a bank a tervezett leállásról legalább 30 nappal korábban köteles tájékoztatni ügyfeleit.
Az ügyfeleknek ezért érdemes előre megtervezniük azokat a banki műveleteket, amelyekhez a George vagy más, a karbantartás által érintett digitális szolgáltatás szükséges, különösen a szeptemberi, hosszabb leállás előtt.