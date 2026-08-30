Bejelentették az ősz első nagy bankszünnapját: itt a hosszú lista arról, mi nem lesz elérhető – készülhetnek a bankolók

Az Erste Bank tájékoztatása szerint 2026. szeptember 18-án 22 órától szeptember 19-én 10 óráig, majd október 1-jén 22 órától október 2-án 3 óráig végez rendszerfejlesztési munkálatokat. A karbantartás mindkét időszakban érinti a bank digitális és egyéb szolgáltatásainak működését. A szeptemberi bankszünnapi leállás lesz a hosszabb: péntek este 22 órától szombat délelőtt 10 óráig több banki szolgáltatás is szünetel. Az októberi fejlesztés ennél rövidebb ideig, összesen öt órán keresztül tart majd.

Bankszünnap lesz az Erste Banknál (illusztráció)

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Bankszünnap: ezek a szolgáltatások továbbra is elérhetők

A bank közlése szerint a karbantartások alatt több alapvető szolgáltatás továbbra is használható marad:

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)

Internetes vásárlás (kivéve 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

Készpénzfelvétel és készpénzbefizetés belföldön ATM-ből

Mobilegyenleg feltöltése

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az ügyfelek a karbantartási időszak jelentős részében továbbra is tudnak majd bankkártyával fizetni az üzletekben, illetve készpénzt felvenni vagy befizetni a belföldi ATM-eknél.

Ezek a szolgáltatások nem lesznek elérhetők

A rendszerfejlesztés idején ugyanakkor számos digitális és telefonos banki szolgáltatás átmenetileg leáll:

George App és Web

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 09.19. 00:00 – 04:00 között)

Internetes vásárlás (csak 2026.09.18. 22:00 és 2026.09.19. 10:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári befizetések online nyilatkozási felület

A bank külön felhívta a figyelmet arra, hogy

a szeptember 18–19-i karbantartás alatt az internetes bankkártyás vásárlások sem működnek majd,

emellett szeptember 19-én éjfél és hajnali 4 óra között még az azonnali átutalások fogadása is szünetel.