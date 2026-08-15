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MVM Paksi Atomerőmű
bárka
Duna
Magyar Péter
fenékküszöb

Sorsdöntő órák jönnek Pakson, megint apad a Duna, Magyar Péter hamarosan különleges eseményt mutat meg a helyszínen

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Látványos lépcsőhöz ért a Paksi Atomerőmű vízellátásához szükséges fenékküszöb építése. Elsüllyesztik azt a két bárkát, amelyek segítenek a Duna vízszintjének emelésében.
B. H. L.
2026.08.15, 08:46
Frissítve: 2026.08.15, 08:52

Hamarosan helyszíni sajtótájékoztatón ismerkedhetnek meg az újságírók a paksi fenékküszöb kialakításának aktuális helyzetével. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-bejegyzésében azt is jelezte, hogy rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése.

A bárkák készen állnak

A két 80 méteres bárkát már

  • beállították a kiejlölt helyre,
  • azokat rögzíttték,
  • felkészítették a süllyesztésre,
  • a szivattyúk készen állnak az indulásra.

Tegnap este már az üzemi próba megtörtént.

Megint apad a Duna

Jelenleg a paksi vízállás -122 centiméter, a Duna apad. A jelenlegi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne -132 centiméter alá a vízszint aminél a két üzemelő turbinából az egyiket le kellene állítani.
Rövidesen megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése. A vízügyi szakemberek mérőhajóval és telepített mérőeszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a víz sebességét, valamint a mederfenék állapotát.

A sajtótájékoztató utáni hajós sajtóbejáráson az újságírók a vízről tekinthetik meg a paksi munkálatokat.

A két bárka elsüllyesztése az első, látványos lépés annak a körülbelül egy hónapig napi 24 órában folyó munkának, amelynek során kialakítanak egy fenékküszöböt a Dunán, a Paksi Atomerőmű fölött. A fenékküszöb révén megnő a folyó vízszintje, és a biztosított lesz az atomerőmű hűtése. Az alacsony vizszint miatt a létesítmény 8 turbináját egymás után kellett leállítani egészen addig, amíg már csak egy maradhatott üzemben. Ha ez az egy is leáll, egy olyan szélsőséges helyzet áll elő, amikor kiemelt műszaki nehézséget okoz az atomerőmű későbbi újraindítása.

Az atomerőmű jelenleg két turbinával üzemel, ami a négy blokk közül egynek a működését teszi lehetővé.  

 

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