Uszály vagy bárka? – a budapesti világbajnokság egykori színpadelemét süllyeszthetik el a Dunában Paks megmentésére: ezt tudja a HSP-1505

A kormány meghozta a Duna alacsony vízállása következtében kialakult, a Paksi Atomerőművet érintő problémák kezeléséhez szükséges döntéseket, ezeket ismertette szerdai sajtótájákoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. A szakemberek javaslata alapján csütörtökön megkezdődik egy fenékküszöb kialakítása, amely beruházás a kormányfő szerint képes megakadályozni, hogy újra veszélybe kerüljön hazánk energiabiztonsága. Emellett két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, és szükség esetén elsüllyesztik, aminek következtében akár 20 centiméterrel is emelhetik a vízszintet.

Paksra már megérkezett az első elsüllyesztendő bárka / Fotó: Magyar Péter Facebook-oldala

Szerda esti Facebook-bejegyzésében a kormányfő arról is beszámolt, hogy az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A lépés nem magyar találmány, sőt, Románia a múlt héten a Cernavodai Atomerőmű leállítását megelőzendő szintén próbálkozott hasonlóval. A románok több uszályt is ellenőrzött elárasztással, a szigorú biztonsági előírások mellett süllyesztettek el.

A romániai hírek uszályokról szóltak, Magyar Péter pedig bárkákról beszélt. Ha valakiben esetleg kérdés merült fel, hogy akkor most valójában melyik hajótípusról van szó, megnyugtathatjuk, hogy nincs egyedül.

Uszály vagy bárka?

Az uszály és a bárka rokon fogalmak. Mindkettő elsősorban áruszállításra szolgáló, lapos fenekű vízi jármű, azonban a használatuk és a szó jelentése nem teljesen azonos, bár a köznyelvben is gyakran keveredik.

Az uszály meghajtás nélküli úszóeszköz, amely saját kormánnyal, 2-3 fős személyzettel és az ő elhelyezésükre szolgáló lakótérrel rendelkezik. Régebben vontatóhajó, mostanában legtöbbször tolóhajó mozgatja (vontatott vagy tolt kötelékben). Az orr- és a farrész a kisebb ellenállás és a könnyebb kormányozhatóság érdekében élben fut össze.

A bárka pedig annyiban különbözik az uszálytól, hogy az nem rendelkezik kormánnyal. Külsőre tehát első ránézésre nehéz is megállapítani, hogy épp melyik hajót látjuk.

A köznyelvben gyakran helytelenül minden folyami áruszállító motorhajót és úszóeszközt uszálynak neveznek. Erre kicsit rá is erősít a bárka mitológiai jelentése. A Bibliában szereplő Noé bárkája egy fából készült, hatalmas hajó volt, amely több szintes, és a Földön élő minden állatból egy párt helyeztek el a fedélzetén. Nem kellett sokat utaznia, a fő célja az volt, hogy fennmaradjon a vízen, és túlélje az özönvizet. Ezzel szemben a mai bárkák már masszív, fémszerkezetű hajók, nem olyanok, amilyennek a bibliai elődöt leírták.