Uszály vagy bárka? – a budapesti világbajnokság egykori színpadelemét süllyeszthetik el a Dunában Paks megmentésére: ezt tudja a HSP-1505
A kormány meghozta a Duna alacsony vízállása következtében kialakult, a Paksi Atomerőművet érintő problémák kezeléséhez szükséges döntéseket, ezeket ismertette szerdai sajtótájákoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. A szakemberek javaslata alapján csütörtökön megkezdődik egy fenékküszöb kialakítása, amely beruházás a kormányfő szerint képes megakadályozni, hogy újra veszélybe kerüljön hazánk energiabiztonsága. Emellett két 80 méter hosszú bárkát is készenlétbe helyeznek, és szükség esetén elsüllyesztik, aminek következtében akár 20 centiméterrel is emelhetik a vízszintet.
Szerda esti Facebook-bejegyzésében a kormányfő arról is beszámolt, hogy az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontató hajó. A lépés nem magyar találmány, sőt, Románia a múlt héten a Cernavodai Atomerőmű leállítását megelőzendő szintén próbálkozott hasonlóval. A románok több uszályt is ellenőrzött elárasztással, a szigorú biztonsági előírások mellett süllyesztettek el.
A romániai hírek uszályokról szóltak, Magyar Péter pedig bárkákról beszélt. Ha valakiben esetleg kérdés merült fel, hogy akkor most valójában melyik hajótípusról van szó, megnyugtathatjuk, hogy nincs egyedül.
Uszály vagy bárka?
Az uszály és a bárka rokon fogalmak. Mindkettő elsősorban áruszállításra szolgáló, lapos fenekű vízi jármű, azonban a használatuk és a szó jelentése nem teljesen azonos, bár a köznyelvben is gyakran keveredik.
Az uszály meghajtás nélküli úszóeszköz, amely saját kormánnyal, 2-3 fős személyzettel és az ő elhelyezésükre szolgáló lakótérrel rendelkezik. Régebben vontatóhajó, mostanában legtöbbször tolóhajó mozgatja (vontatott vagy tolt kötelékben). Az orr- és a farrész a kisebb ellenállás és a könnyebb kormányozhatóság érdekében élben fut össze.
A bárka pedig annyiban különbözik az uszálytól, hogy az nem rendelkezik kormánnyal. Külsőre tehát első ránézésre nehéz is megállapítani, hogy épp melyik hajót látjuk.
A köznyelvben gyakran helytelenül minden folyami áruszállító motorhajót és úszóeszközt uszálynak neveznek. Erre kicsit rá is erősít a bárka mitológiai jelentése. A Bibliában szereplő Noé bárkája egy fából készült, hatalmas hajó volt, amely több szintes, és a Földön élő minden állatból egy párt helyeztek el a fedélzetén. Nem kellett sokat utaznia, a fő célja az volt, hogy fennmaradjon a vízen, és túlélje az özönvizet. Ezzel szemben a mai bárkák már masszív, fémszerkezetű hajók, nem olyanok, amilyennek a bibliai elődöt leírták.
Ezt tudjuk a Paksnál elsüllyesztendő bárkáról
„Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Rövidesen a második bárka is megérkezik. A Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, az utak kialakítása folyik és elkezdődött a legjobb mérnökök által készített tervek alapján a kövek beborítása” – írta csütörtök délelőtti Facebook-bejegyzésében Magyar Péter.
A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a folyó bal partján a honvédség erői végzik a felvonulási terület és a depók kialakítását. Azon az oldalon is megkezdődik még csütörtökön a műtárgy építése. Ehhez az első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna kő kerül beépítésre.
„Jelenleg a Paksi Atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. Eközben a sokat emlegetett romániai atomerőművet teljesen le kellett állítani. Pakson a vízügyi és energetikai szakemberek és a honvédség a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálásával összehangoltan végzik a munkát” – zárta sorait a kormányfő, aki csütörtökön délután 15 órakor sajtótájékoztatón ismerteti a három évtizede nem látott építkezés részleteit.
A Magyar Péter posztjánál szereplő képekből az is kiderül, hogy elsőként egy HSP-1505 típusú bárkát süllyeszthetnek el. Ez egy speciális vízi úszómű, a tulajdonos HSP Hídépítő Speciál állományába tartozó TS típusú bárkák közé sorolható.
A HSP-1505 egy 80 méter hosszú és 10 méter széles acélszerkezetű bárka, amelynek maximális hordképessége 1500 tonna. Ennek az úszótestnek a fedélzeti teherbírása 3 tonna per négyzetméter megoszló terhelést tesz lehetővé, míg a bejáróhídja 80 tonna pontszerű terhelés elviselésére alkalmas.
Elsősorban hídépítésekhez, valamint nagy teherbírású vízi munkákhoz és logisztikai feladatokhoz használják, ahol stabil úszó munkahelyként szolgálnak a mederben végzett cölöpözési, hídfőépítési és acélszerkezet-szerelési munkálatok során. Nagy teherbírásuknak köszönhetően hatalmas darukat, betonozó gépeket vagy építőanyagokat telepítenek a fedélzetükre
Ezt az egységet – a HSP-1502 bárkával együtt – úszó nagyszínpadok és rendezvényhelyszínek alapjaként is felhasználták, többek között a 2017-es budapesti FINA vizes világbajnokság idején a Dunán.
Bizonyos speciális építési feladatoknál vagy nehéz terhek fogadásánál a kamrákat szándékosan felöntik vízzel (ballasztolják), hogy a bárka mélyebbre merüljön és stabilabb legyen. Ezt a folyamatot szivattyúkkal pontosan szabályozzák, és így tesznek majd a teljes elsüllyesztésnél is. Azt tudni kell, hogy a bárkák elsüllyesztésének helyszínén a Duna különösen sekély, mindössze 1,5–3 méter körüli a meder mélysége.
A leengedett és mederbe ültetett bárkákat úgy emelhetik majd vissza a felszínre, hogy a belső vízzáró kamráikból nagyteljesítményű szivattyúkkal egyszerűen kiszivattyúzzák a vizet, míg a rekeszekbe kívülről sűrített levegőt is juttatnak a vízkiszorítás felgyorsítására.Mivel ezeket az eszközöket sekély vízbe, kontrollált módon engedhetik le – és a végleges kőből épülő fenékküszöb elkészültével a vízszint stabilizálódik –, a kiemelésükhöz nem kell bonyolult és mélyvízi roncsmentés.
Válságkezelés és ökológiai katasztrófa elkerülése – mi az a dunai fenékküszöb, amiről a miniszterelnök beszélt?
A kormány nemcsak a bárkák elsüllyesztéséről döntött, hanem megkezdődik Paksnál egy fenékküszöb építése is. Ez a folyómeder aljára, a folyó folyására merőleges telepített, alacsony vízi műtárgy. Építésével megemelhető a víz szintje. A fenékküszöböt úgy építik, hogy a folyó folyását ne akadályozzák meg, a halak is könnyen átjutnak rajta, és biztosított legyen a teher- és személyszállító hajók haladása.
A Duna esetében ez azért különösen fontos, mert a folyó magyarországi szakaszára alig érkezik hordalék, azt ugyanis visszatartják a Duna felsőbb szakaszain működő duzzasztók.
Hordalék nélkül a Duna közepe folyamatosan mélyül a széle befelé húzódik. Emiatt kevesebb víz kerülhet a Paksi Atomerőmű hűtőrendszerébe is. A fenékküszöb viszont fékezi, hogy tovább mélyüljön a meder közepe. Használatával visszatartható a Duna vizének egy része, stabilizálható a talajvízszint, mindez kedvez a környező élővilágnak is. A visszatartott víz szükség esetén oldalágakba, vízhiányos területekre is terelhető.