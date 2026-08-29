A kormány váratlan lépése után több mint másfél ezer ember megélhetése került veszélybe: minden, amit a Bayer Construct csődjéről eddig tudni lehet − a lakásvásárlók sem lehetnek nyugodtak

A Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila augusztus 26-án egy levélben értesítette munkavállalóit arról, hogy a társaság csődeljárást kezdeményezett. Az üzletember kiemelte, hogy a pénzügyi nehézségek okai között szerepel a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntés, de említést tett a jelenlegi kedvezőtlen piaci körülményekről, illetve egyes előkészítés alatt álló beruházások szabályozási környezetének megváltozásáról is. A lépést követő napokban még sok a bizonytalanság, azonban komoly következményekre lehet számítani.

Balázs Attila, a Bayer-csoport tulajdonosa

Fotó: Facebook / Bayer Construct

A csődeljárás társaság részéről történő kezdeményezése lényegében csődvédelmet jelent, ám egy esetleges csőd – megegyezés nélküli fizetésképtelenség – a cégcsoport és annak érdekeltségeibe tartozó vállalatok felszámolását is eredményezheti. Amennyiben a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak a dolgok, akkor a munkavállalók és alvállalkozók mellett az ügyfelek is érintettek lehetnek, sőt, a negatív hatások az országhatárt is átléphetik.

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A kormányfő néhány hete egy Facebook-videóban szólalt meg először az üggyel kapcsolatban és határozott kijelentést tett az állam megrendelésére készült zuglói irodakomplexumról.

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− fogalmazott magabiztosan Magyar Péter, majd hozzátette, hogy visszakövetelik a magyar emberek pénzét, amit közlekedési vagy egészségügyi beruházásokra költenek. A bejelentésben a döntést egyértelműen az augusztusi krízishelyzettel magyarázta, mivel véleménye szerint a projektre szánt pénzt az ország energiabiztonságára kellett volna fordítani.

A lépés jogalapját a kormány szerint az képezi, hogy a Zugló Városközpont névre keresztelt kormányzati negyed kivitelezéséről szóló, 2023 áprilisában kötött előszerződés kimondja, hogy

a végleges adásvétel egyik feltétele, hogy 2026. június 30-ig lekerüljön az adott ingatlanokról a zuglói önkormányzat elővásárlási joga.

A bejelentést követően a Bayer-csoport jelezte, hogy jogi lépésekre készül, ha az állam valóban felmondja a szerződést. Ezt követően Vitézy Dávid augusztus 14-én már arról beszélt, hogy az ügyből várhatóan per lesz az állam és a kivitelező között.