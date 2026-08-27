Új nyilatkozatot adott ki a becsődölt Bayer Constuct, rögtön nagy ígéretet tett: elmagyarázta az építőipari óriás, mi fog most következni – folytatni akarják

Csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz a Bayer Construct Zrt. – jelentette be a munkavállalóinak Balázs Attila. A döntés mögött elsősorban a Zugló Városközponttal kapcsolatos kormányzati döntés és pénzügyi nehézségek állnak.

A Bayer Construct tulajdonosa, Balázs Attila / Fotó: Facebook / Bayer Construct

Magyar Péter kormánya augusztus 3-án jelentette be, hogy nem köti meg a zuglói irodakomplexum végleges adásvételi szerződését, mivel a kabinet szerint a beruházó nem teljesítette az előszerződésben vállalt feltételeket.

Megszólalt a Bayer Construct

Az eljárás kezdeményezésekor a tulajdonos tekintettel volt a társaság és a cégcsoport vonatkozásában az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, így különösen egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, továbbá a Zuglóban befejezett komplex ingatlanfejlesztési projektre irányuló kormányzati döntésre, valamint az összességében is kifejezetten negatív ingatlanpiaci tendenciákra − válaszolta a Magyar Nemzet megkeresésére a vállalat.

A csődeljárás alatt a társaság csődvédelem alatt áll, amelynek célja, hogy hitelezőivel csődegyezséget kössön annak érdekében, hogy a cég, illetve a cégcsoport jövőbeni működése biztosított legyen

− hangsúlyozta a társaság, valamint hozzátette, hogy felállított egy reorganizációs szervezetet, amely a bíróság által kirendelendő vagyonfelügyelő bevonásával dolgoz majd ki egy átalakítási tervet annak érdekében, hogy a csődegyezség sikeres legyen.

A vállalat jelezte azt is, a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül egyezségi tárgyalást tart a hitelezőkkel, amelynek során kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás megkötését.

Ennek elérése érdekében a csődeljárás alatt fenntartják működésüket, a munkavállalók közreműködésével pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy jelenleg futó beruházások megfelelő módon és a meghatározott határidőkön belül elkészülhessenek. A Bayer Construct hangsúlyozta, hogy a közreműködő partnerek munkájának ellenértékét a továbbiakban is korrekten megtéríti.

A társaság teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy a csődvédelem alatt a hitelezőivel megállapodjon, és ennek eredményeképpen – az eljárás lezárását követően – a cég a további rendes működését folytathassa

− tették hozzá.