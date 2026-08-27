Új nyilatkozatot adott ki a becsődölt Bayer Constuct, rögtön nagy ígéretet tett: elmagyarázta az építőipari óriás, mi fog most következni – folytatni akarják
Csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bírósághoz a Bayer Construct Zrt. – jelentette be a munkavállalóinak Balázs Attila. A döntés mögött elsősorban a Zugló Városközponttal kapcsolatos kormányzati döntés és pénzügyi nehézségek állnak.
Magyar Péter kormánya augusztus 3-án jelentette be, hogy nem köti meg a zuglói irodakomplexum végleges adásvételi szerződését, mivel a kabinet szerint a beruházó nem teljesítette az előszerződésben vállalt feltételeket.
Megszólalt a Bayer Construct
Az eljárás kezdeményezésekor a tulajdonos tekintettel volt a társaság és a cégcsoport vonatkozásában az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, így különösen egyes konkrét, előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, továbbá a Zuglóban befejezett komplex ingatlanfejlesztési projektre irányuló kormányzati döntésre, valamint az összességében is kifejezetten negatív ingatlanpiaci tendenciákra − válaszolta a Magyar Nemzet megkeresésére a vállalat.
A csődeljárás alatt a társaság csődvédelem alatt áll, amelynek célja, hogy hitelezőivel csődegyezséget kössön annak érdekében, hogy a cég, illetve a cégcsoport jövőbeni működése biztosított legyen
− hangsúlyozta a társaság, valamint hozzátette, hogy felállított egy reorganizációs szervezetet, amely a bíróság által kirendelendő vagyonfelügyelő bevonásával dolgoz majd ki egy átalakítási tervet annak érdekében, hogy a csődegyezség sikeres legyen.
A vállalat jelezte azt is, a csődeljárás kezdő időpontjától számított 90 napon belül egyezségi tárgyalást tart a hitelezőkkel, amelynek során kezdeményezi a csődegyezségi megállapodás megkötését.
Ennek elérése érdekében a csődeljárás alatt fenntartják működésüket, a munkavállalók közreműködésével pedig mindent megtesznek annak érdekében, hogy jelenleg futó beruházások megfelelő módon és a meghatározott határidőkön belül elkészülhessenek. A Bayer Construct hangsúlyozta, hogy a közreműködő partnerek munkájának ellenértékét a továbbiakban is korrekten megtéríti.
A társaság teljes mértékben elkötelezett az iránt, hogy a csődvédelem alatt a hitelezőivel megállapodjon, és ennek eredményeképpen – az eljárás lezárását követően – a cég a további rendes működését folytathassa
− tették hozzá.
A zuglói projekt okozta a bajt
A cég egyik legfontosabb beruházása a Zugló Városközpont néven futó kormányzati negyed, amely a Bayer-csoport eddigi legnagyobb projektje.
A kormány 2023 novemberében kötött előszerződést az irodakomplexum megvásárlására,
a végleges adásvétel egyik feltétele azonban az volt, hogy 2026. június 30-ig lekerüljenek az érintett ingatlanokról az elővásárlási jogokra vonatkozó bejegyzések.
Ez nem történt meg, a tulajdoni lapok szerint a zuglói önkormányzat elővásárlási joga az építési telkek egy részén továbbra is fennmaradt. A Tisza-kormány erre hivatkozva augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától. A Bayer-csoport ezt követően jelezte, hogy jogi lépésekre készül, ha az állam felmondja a szerződést. Vitézy Dávid augusztus 14-én arról beszélt, hogy a Zugló Városközpont ügyéből várhatóan per lesz az állam és a Bayer Construct között.
Közben a zuglói önkormányzat is perre készülhet. Ha a képviselő-testület szeptember 3-án elfogadja az erről szóló előterjesztést, az önkormányzat pert indíthat az irodakomplexum beruházójával szemben, mert álláspontja szerint a cég több ponton megszegte a kerülettel fennálló szerződését.
Fontos adalék, hogy néhány héttel ezelőtt már komoly jogi és pénzügyi vita alakult ki a vállalat és a kormány között projekt miatt.
Magyar Péter augusztus elején jelentette be, hogy a kormány visszalép az irodakomplexum megvásárlásától, és több mint 300 milliárd forintot követel vissza abból az összegből, amelyet még az Orbán-kormány fizetett ki.
Ezt akkor a Bayer Construct érdekeltségébe tartozó ZVK Development Kft. jogilag és ténybelileg is megalapozatlannak nevezte, és jelezte, hogy megteszi a szükséges lépéseket. A vállalat hangsúlyozta, hogy mivel az épületegyüttes elkészült, átadásra kész, ezért a felek érdeke az lenne, hogy rendeltetésszerűen használni kezdjék.
A kormány álláspontja ezzel szemben az volt, hogy a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződés több feltételét, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint pedig az ingatlanok egy részét továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga. Az MNV álláspontja szerint mivel a zárási feltételek közel fele nem teljesült, az állam jogszerűen állhatott el a szerződéstől.