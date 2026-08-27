Bayer-botrány: ez nem sima csőd, sokkal többről lehet szó, mint gondoltuk – a teljes magyar építőipar átrendeződhet, rémálom kezdődik a lakásvásárlóknak

Augusztus 26-án csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct Zrt. – derül ki abból a sajtóhoz eljutott levélből, amelyet Balázs Attila tulajdonos küldött a munkavállalóknak. Az építőipari cég a csődeljárás alatt is fenntartja működését, ám a mivel az egyik legnagyobb magyarországi építőipari vállalatról van szó, a fejlemény bizonyosan számos piaci következménnyel jár majd. A Világgazdaságnak nyilatkozó szakértők szerint ugyanakkor korai és egyelőre indokolatlan arra számítani, hogy ezzel a Bayer Construct-nak vége. Számos bizonytalanság övezi a mostani, egyelőre bizonytalan helyzetet, melynek kifutását egyelőre nem látni, de könnyen lehet, hogy utólag előre menekülésként is lehet majd értékelni azt.

A Bayer-csőd még nem a végét jelenti a vállalatcsoportnak (illusztráció)

Fotó: Civic Lens / Shutterstock

Bayer-csőd: ezért kért csődeljárást maga ellen Balázs Attila cége

Mielőtt a fenti állítás részleteit megvilágítanánk, foglaljuk össze röviden a csődeljárás bejelentésének okait! Az imént hivatkozott tulajdonosi levél szerint a döntés hátterében az elmúlt hónapokban kialakult jelentős pénzügyi kitettség, egyes előkészítés alatt álló beruházások szabályozási környezetének megváltozása, valamint a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntés, illetve kedvezőtlen piaci folyamatok állnak.

Ezeknek a körülményeknek nagy a jelentőségük onnan nézve, hogy a Bayer Construct – emelte ki lapunknak Balogh László, az ingatlan.com portál vezető gazdasági elemzője – némileg eltérő üzleti modell szerint épül fel, mint a többi nagy építőipari vállalkozás. Ez azt jelenti, hogy nem elsősorban alvállalkozói hálózattal, hanem holdingstruktúrában működik, jórészt saját – és a piacon nagyon értékesnek számító – eszköz- és munkavállalói állománnyal. Ennek számos előnye van a versenytársakhoz képest, ugyanakkor az egyik buktatója épp az lehet, hogy

a cég folyamatos működése rövid idő, akár már néhány hónap alatt ellehetetlenülhet kedvezőtlen piaci folyamatok, illetve egy olyan gigantikus projekt elhasalása, mint a zuglói irodakomplexumé.

Minderre mindjárt visszatérünk, de ezen a ponton érdemes azt rögzíteni, hogy a cég Zugló Városközpont néven futó kormányzati negyede a Bayer-csoport eddigi legnagyobb beruházása. Korábbi cikkünkben bemutattuk az előzményeket, a csődeljárás szempontjából legfontosabb aktuális mozzanat az, hogy a TISZA-kormány (bizonyos tulajdonlapi jogi erejű bejegyzésekre hivatkozva) augusztus 3-án bejelentette, hogy eláll az irodakomplexum megvásárlásától.